V pomyslné frontě před Bílým domem si na přijetí leckterý prezident musí nějaký čas počkat. Proto je důležitý už samotný fakt, že francouzský prezident Emmanuel Macron, který včera dorazil do USA, zde stráví tři dny a je prvním ze zahraničních politiků, komu Donald Trump dopřává výjimečný formální rámec státní návštěvy, tedy se všemi poctami. Jistě se o to host z Paříže zasloužil už loni po svém nástupu do funkce, když pozval amerického kolegu na tradiční vojenskou přehlídku 14. července. Při obědě v restauraci Jules Verne na Eiffelově věži pak spolu podle svých vyjádření navázali srdečný osobní vztah.

Vzájemné sympatie i respekt ovšem nezakryjí nejméně tři nebezpečné miny, které mezi oběma prezidenty na cestě k programové shodě stojí. Macron si předsevzal takřka titánský úkol přesvědčit svého hostitele, aby nesplnil svůj předvolební slib zrušit vícestrannou smlouvu omezující íránský jaderný program. Trump ovšem není typem politika, který by se nechal zastavit Macronovým vcelku věcným argumentem, že nemá cenu rušit smlouvu, aniž existuje plán B. Jistá cesta ke kompromisu by mohla spočívat v návrhu, že se Západ pokusí vyjednat, aby se nynější smlouva vztahovala i na íránský raketový program. Že by tu hrála roli severokorejská inspirace, která je v týdnech před summitem Kim−Trump více než aktuální?

Plná rizik je i debata o obchodu, protože kdo vyhrál volby se sloganem America First, nerad uslyší, že není dobré oplotit americký trh bariérami cel. Francouzský prezident bude mít těžkou úlohu vysvětlit, že spojenci − a Paříž své spojenectví čerstvě dokázala účastí na náletech proti syrskému režimu Bašára Asada − spolu nevedou obchodní války. Vykládejte to však někomu, kdo se obracel na voliče z regionů, odkud se továrny stěhovaly za hranice, a kdo už dnes myslí na příští volby. A jak se shodne na přístupu k Rusku francouzský prezident, který na rizika vměšování Moskvy upozorňoval už před volbami, a ten, kdo podobné vměšování popírá?

Proč tedy máme doufat, že Macron mohl ve Washingtonu uspět? Protože z evropských politiků to stěží může dokázat někdo jiný. Navzdory tradičnímu ujišťování, jaký význam mají výjimečné americko-britské vztahy, se o Trumpově srdečnosti vůči premiérce Mayové nedá příliš mluvit a spolková kancléřka nezapomněla, kdo se o ní ještě nedávno nevybíravě vyjadřoval. Správná otázka proto nezní, čeho může francouzský prezident se svým kapitálem získané důvěry dosáhnout, ale jak budou vypadat americko-evropské vztahy, pokud neuspěje.

Z kombinace programových rozdílů a osobní nevraživosti se rodívají krize. Francouzský prezident se pokouší takovou alternativu vůbec nepřipustit. Ukázal to již ve svém nedělním rozhovoru pro americkou konzervativní televizi Fox a znovu to předvede zítra, až bude − opět anglicky − mluvit v Kongresu. Podle všeho to zase zkusí po svém, bez přímé kritiky, objasňováním, kde jsou rozdíly a kde nepřekročitelné meze. A podle hesla: "Přátelé si nemusí být blízcí." Tedy v názorech.

Související