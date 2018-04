Opravdu jsme ekonomickou kolonií Západu? Na sugestivní otázku se silným citovým zabarvením dávají zdánlivě jasnou odpověď tvrdá čísla. Dividendy, které si odvezou zahraniční vlastníci českých firem, stabilně rostou, odtékající kapitál se počítá v řádu stovek miliard korun, a je tedy makroekonomicky velmi významný. Zvyšuje se i rozdíl mezi hrubým domácím produktem (HDP), což je hodnota všeho, co u nás za rok vznikne, a národním důchodem (HND), tedy (zjednodušeně) hodnotou toho, co zbyde, když odečteme produkci v podnicích vlastněných zahraničním majitelem a přičteme to, co se za hranicemi vyprodukuje v české režii. Stále častěji je tak slyšet nářek a čím dál na levici, tím je zřetelnější i protikapitalistický osten. To za komunismu nebylo, abychom pracovali na cizáky!

V současné, vůči EU hyperkritické náladě přišlo dokonce do módy srovnávání odlivu zisků s objemem peněz, které do Česka tečou z Bruselu. Obzvlášť pikantně to zní od pravicových kritiků EU. To snad naznačují, že výpadek příjmů po hypotetickém odchodu z EU vykompenzují zkrouhnutím dividend? Na nich se přece nezmění nic. Absurdnost téhle matematiky pak podtrhuje fakt, že zdaleka ne všechny dividendy míří do členských zemí Evropské unie. Kdo si uvědomuje sílu japonského kapitálu třeba v sektoru dodávajícího výkonným českým automobilkám a kdo nezapomněl na Korejce a Američany, ten takovou botu neudělá.

Jádro problému je ale samozřejmě reálné. Česko je subdodavatelskou ekonomikou, kde přidanou hodnotu není snadné rychle zvýšit. Navíc bylo historickými okolnostmi donuceno o zahraniční kapitál v některých případech div ne prosit. Někdy prodávalo pod cenou, ale těžko dnes bycha z klausovských či zemanovských dob honit. Když se prodají velké banky zahraničním vlastníkům, je celkem jasné, že se to na odtoku dividend projeví. Bylo by ale Česko bohatší, kdyby místo racionálně vedených bankovních institucí mělo chaotické propletence typu IPB? Bankovní socialismus nezmizel sám od sebe.

Můžeme si zkusit i myšlenkový experiment. Příklad Škody Auto je známý. Co kdyby se podobně do rukou velké automobilky zprivatizovala i Tatra či Liaz? Nejde o sci-fi, za ministra Jana Vrby se k tomu schylovalo, ale pak vyhrála "kuponová" varianta. I když zůstaneme při zemi, lze předpokládat, že s novými technologiemi a především při snazším přístupu na solventní trhy by se třeba Tatře vedlo nejméně tak dobře jako Karose. V Kopřivnici by se tolik nepropouštělo, nezadlužená a netápající firma by táhla region, čeští zaměstnanci by si přišli na výrazně víc peněz a dnes by se možná porovnávali s platy v Porýní.

Jenže pozor: to by nevzniklo bez západních peněz, a výdělečná automobilka by tudíž "cizáckému" majiteli vyplácela dividendy. Alarmisty oblíbený ukazatel by tak byl ještě horší. Nepříznivěji by vypadal i poměr mezi HDP a HND. Přitom Češi by, možná kromě majitelů podniků, byli bohatší. Jistě by nelitovali. Platová košile je většině z nás bližší než kabát z hezké statistiky.

