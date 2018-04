Kdo navštívil Spojené státy, asi zažil striktní kontrolu u vchodu do baru, nočního klubu či při koupi lahve alkoholu v supermarketu. A aby se někdo necítil diskriminován, průkaz totožnosti musí předložit každý, kdo nevypadá alespoň na čtyřicet. Zákon je neúprosný, do 21 let nepřipadá popíjení alkoholu v úvahu. Všichni to respektují a podle statistik se mezi americkými dětmi a mládeží pití moc nenosí.

V Česku, kde je ze zákona alkohol vyloučen pro všechny, komu nebylo osmnáct, 98 procent dětí alkohol ochutnalo a dvě třetiny nezletilých se už stihly aspoň jednou opít do němoty. Z čehož také vyplývá, že si pití musely někde pořídit a že jim to až tak velkou práci nedalo.

Kontroly České obchodní inspekce, která využívá nezletilé figuranty, to jen potvrzují. Pokud člověk vypadá dostatečně dospěle, nic mu v Česku nebrání pít a opíjet se. Jak vyplynulo z průzkumu projektu Respektuj 18!, jen devět procent dospělých zasáhne, když vidí kupovat alkohol zjevně nezletilého. Středoškoláci si tak kdekoliv v Česku mohou bez větších problémů a bez doložení dokladů koupit jakýkoliv alkohol.

Zpřísnění zákona na této situaci nic nezměnilo. Pití je český kulturní fenomén a legislativa je na něj krátká.

Recept, jak na to, je dvojí. Buď přijmeme fakt, že se v Česku budou děti opíjet a my dospělí tomu budeme říkat průprava do života, protože i nám se kdysi něco podobného stalo a byla to přece "sranda". V takovém případě jsou kontroly obchodní inspekce jen vyhozené peníze.

Nebo my dospělí konečně přijmeme fakt, že alkohol je droga, která devastuje duši i tělo, a začneme se podle toho také chovat. Což mimo jiné znamená chtít občanku prakticky úplně od každého, kdo si kupuje pitivo s ethanolem, a nezletilým nenalévat ani kapku. Ani těm, které máme coby rodiče doma zrovna pod kontrolou.

Související