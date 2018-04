O co větší očekávání, o to hůř pak pro ty, kdo je zmaří. Tak možná kalkulují předáci hnutí ANO, když se teď předhánějí v optimistických předpovědích, že do dvou týdnů podepíší koaliční smlouvu s ČSSD.

Sociální demokraté totiž k žádnému jásavému kvapíku nemají důvod. Že se Andrej Babiš vzdal vnitra, je fajn. Ale od rozhodnutí oranžových obnovit jednání s ANO je ke koalici a vládě ještě daleko. V cestě stojí překážky, s nimiž žádné marketingové nabuzení nic nenadělá.

V první řadě pořád platí podmínka hradeckého sjezdu ČSSD, že o vládě s hnutím ANO musí rozhodnout vnitrostranické referendum. A jeho výsledek vůbec není předvídatelný. Ukázala to i většina pouhého jediného hlasu, díky němuž vedení strany vrátilo do hry variantu s Babišem. Šéf ANO jako fachman přes marketing musí chápat, že tým předsedy Jana Hamáčka teď potřebuje získat esa, kterými přesvědčí spolustraníky.

Tím hlavním je pojistka, že Babiš podporovaný komunisty nebude sociálním demokratům "zahýbat" s okamurovci. Jak to ale udělat, když se vlk (ČSSD) musí nažrat a koza (Babišova možnost opřít se v nejhorším o okamurovce) nemůže nezůstat celá? Dvacet osvědčených hnědých spojenců totiž ze sněmovny jednoduše nezmizí.

Ideálním řešením by mohla být fingovaná roztržka. Tomio Okamura odvolaný z postu místopředsedy sněmovny bude spílat Babišovi. Ale kdesi jinde a jindy to bude kompenzováno posílením vlivu SPD. Jestli zrovna kvůli takové nabídce od prezidenta Miloše Zemana, ideového otce domlouvané vlády ANO a ČSSD s tichou podporou komunistů, si minulý pátek jeho šéfporadce Martin Nejedlý pozval Okamuru do restaurace, můžeme jen spekulovat.

Každopádně kvůli nejlepšímu sushi v Praze, jak Nejedlý tvrdí, to asi nebylo. A Okamura hned začal vytrubovat, že v případě vymetení jeho lidí ze sněmovních funkcí by ANO přišlo o veškerou podporu SPD. A pak že jde okamurovcům o program, a ne o křesla…

Hamáček ale potřebuje ještě druhé eso, kterým by mohl uklidnit spolustraníky vyděšené Babišovým trestním stíháním. Slib, že by premiér odstoupil, pokud by jej soud v první instanci shledal vinným, zní normálním smrtelníkům jako samozřejmost. Kam ale s něčím takovým na šéfa hnutí ANO? Pro toho to zatím "není téma", přestože chce mít už příští týden koaliční smlouvu.

Opticky to tedy vypadá, že potížisty na cestě k nové vládě jsou sociální demokraté, kteří si pořád kladou nové a nové požadavky. Kdežto hnutí ANO jen ustupuje. Věcně vzato je to ale jen klam a důsledek Babišovy touhy mít co nejrychleji moc v rukou. Kdyby šéf hnutí ANO loni na podzim tolik nespěchal s odstraněním Sobotkovy vlády v demisi, jednalo by později ANO o vládě s ČSSD jako rovný s rovným. Nemohlo by "darovat" ani milostivě "pouštět" žádné resorty, protože by je jednoduše nemělo všechny v hrsti.

Překážky rychlému dojednání vlády však začali nově klást i komunisté. Dosud stáli spíš v pozadí a zkoušeli mluvit do personální či zahraniční politiky Babišovy menšinové vlády v demisi. Teď ale volají po právu položit novou vládu. A také chtějí písemnou dohodu s hnutím ANO, v níž by byly zohledněny jejich priority. To všechno přitom v situaci, kdy není moc jasné, co je současná KSČM vlastně zač. A kam kráčí. Vždyť pragmatika Vojtěcha Filipa, podporovaného prezidentem Zemanem, v souboji o předsednické křeslo na víkendovém sjezdu v Nymburce málem porazil ultrastalinista a normalizační kádr Josef Skála. Dostal o pouhých 22 hlasů méně. Skutečně dnešní soudružky a soudruzi míří k pokání a demokracii, jak jim radil hradní pán? A jak moc tato skutečnost asi zahýbe ochotou sociálních demokratů schválit v referendu holport i s takovou partají?

Ze Zemanova snu o levicovém kabinetu, kde by se poprvé v naší historii dobrovolně sešli sociální demokraté s komunisty, by se mohla snadno a rychle stát noční můra. A ČSSD by ji nemohla zahnat, jestli si k tomu právě v těchto dnech nevydupe dostatečně účinné nástroje.

