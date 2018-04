Vojtěch Filip jim v rozhovorech říká nostalgici, známější jsou ale pod méně shovívavou nálepkou "stalinisté". Byli a jsou to dědici toho nejsmutnějšího, co po sobě komunismus zanechal. Nemají problém hájit i ty nejhorší excesy, jako byly politické procesy a popravy v 50. letech.

Zároveň ale vždy neodmyslitelně patřili k pilířům polistopadové komunistické strany. A díky své síle pomohli včas zabránit tomu, aby se partaj posunula směrem k modernější "demokratické" levici.

Když asi nejvýraznější figura "nostalgiků" Josef Skála zaostal v sobotních volbách předsedy KSČM jen s malou ztrátou za Filipem, vypadalo to jako signál, že stalinistické křídlo může ohrozit připravovanou dohodu s Andrejem Babišem o toleranci vlády se sociálními demokraty. Omyl. Byla to spíš labutí píseň Skály a spol.

Moc ve straně upevnil její staronový šéf Vojtěch Filip. Jeho projevy sice připomínají normalizační "ptydepe" z dob pětiletek, v jádru je to ale pragmatik a byznysmen, který dokáže náležitě zobchodovat podporu pro vládu a nabídnout soudruhům to, na co čekali téměř 29 let − rehabilitaci. Prozíravější členové KSČM si to uvědomují a jsou ochotni zapomenout, že svými hlasy podpoří vládu v čele s velkokapitalistou a "vykořisťovatelem" drůbežářských dělnic Babišem.

Vidina nepřímé účasti na vládě brzdí i možnou revoltu Skály a dalších jestřábů. Založením platformy, nebo dokonce nové strany by nic nezískali. Maximálně by ohrozili vstup komunistů do sněmovny v příštích volbách. Pud sebezáchovy Gottwaldových vnuků je silnější než jejich věrnost revolučním ideálům.

