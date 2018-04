Slevy na jízdném budou zavedeny až od 1. září, a ne v původně plánovaném termínu 10. června. Za odkladem je žádost krajů, které upozornily, že dřívějšímu zavedení slev brání technické problémy. Po včerejším jednání vlády to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Podle předsedy dopravní komise Asociace krajů, libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj), může nastavení odbavovacích systémů ve vozech hromadné dopravy v souvislosti se zavedením slev trvat některým dopravcům až dva měsíce. "Kraje na to nejsou připraveny, tak musíme vyhovět, aby nevznikl nepořádek při prodeji jízdenek," uvedl premiér.

Podle hejtmanky Karlovarského kraje a předsedkyně Rady Asocia­ce krajů ČR Jany Vildumetzové (ANO) hejtmani nebyli o zavedení účinnosti slev včas informováni.

Půta odklad zavedení slev uvítal. "Jednak bude začínat školní rok, takže je to logické směrem ke slevám pro studenty a žáky, a jednak aplikace v odbavovacích systémech může v případě některých dodavatelů trvat i dva měsíce," řekl agentuře ČTK. Hrozilo tak podle něj, že by v některých typech dopravy slevy od června nefungovaly.

Vláda v demisi koncem března rozhodla, že poskytne slevu ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 mi­liardy korun ročně.

V programovém prohlášení z letošního ledna současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zcela zdarma.

Letošní náklady na zlevněné jízdné by podle vlády měly pokrýt nespotřebované výdaje ministerstev z minulých let. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) včera řekla, že celkové náklady letos činí 3,5 miliardy korun, nedokázala odhadnout, o kolik by se částka snížila odkladem platnosti slev.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že by v případě krácení nákladů chtěl vrátit do svého rozpočtu 400 milionů korun, které resort pro slevy na jízdném poskytl.

Slevy na jízdném kritizovali opoziční strany i samotní studenti, kterých by se zlevnění jízdného týkalo. Česká středoškolská unie a studenti vysokoškolských oborů v otevřeném dopise už dříve vyzvali Babiše, aby vláda revokovala usnesení o zavedení slevy. Obávají se totiž, že to bude znamenat stamilionové škrty v rozpočtu ministerstva školství, které je podle nich dramaticky podfinancované.