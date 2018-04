Děti si od začátku nového školního roku budou moct opět ve škole koupit normální svačinu. Jako třeba pribináček nebo obložený chléb se šunkou a sýrem.

Ministerstvo zdravotnictví poslalo ve čtvrtek resortu školství návrh na zmírnění takzvané pamlskové vyhlášky. Ta od loňského ledna zakazuje prodej nezdravých potravin a nápojů ve školních bufetech a automatech. Na její přísná pravidla si ale stěžují školy i rodiče a proti předpisu vznikla i petice.

Že se sortiment výrobků oproti současnosti znatelně rozšíří, potvrdila HN mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Ve škole nekoupíte Pamlskové zákazy Ve škole se nesmí prodávat výrobky obsahující kofein s výjimkou čaje, energetické nápoje ani uměle slazené potraviny s výjimkou žvýkaček bez cukru. Limity soli, cukru a tuku jsou stanoveny na mléčné výrobky, pečivo a nesmažené výrobky z masa, vajec nebo luštěnin. Například sýry nesmí obsahovat ve 100 gramech více než dva gramy soli a třicet gramů tuku. V ovocných a zeleninových šťávách a nektarech nesmí být přidaný cukr, za který se považuje med i melasa. Limity cukru spadají i na ovoce a zeleninu. Obložené bagety a pečivo nesmí obsahovat hořčici, majonézu, dresink ani kečup.

"Konkrétně navrhujeme například úpravu hladiny tuků, cukrů a soli tak, aby bylo možné ve školních bufetech a jídelnách připravovat třeba obložený chléb s kvalitní šunkou a sýrem a zeleninovou oblohou a také aby bylo možné rozšířit spektrum pečiva o celozrnné a vícezrnné," řekla. Potraviny musí splnit aktuální výživová doporučení.

Kvůli kontroverzní vyhlášce skončila řada školních bufetů. Limity na obsah potravin byly natolik přísné, že se do nich nevešla třeba většina pečiva, dětská šunka nebo sterilovaná zelenina. Děti začaly nakupovat v obchodech u škol, podle kritiků často nezdravé potraviny − brambůrky a slazené nápoje.

Prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová, která vede ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov, zmírnění vyhlášky vítá. "Školy dokážou ohlídat, co je zdravé a co ne. Obzvláště když mají školní jídelny. Zbytečně se zavíraly funkční bufety a děti si nezdravé věci kupovaly v obchodech naproti," konstatovala. Pamlsková vyhláška podle ní neplní účel, protože je přísná. "A to je vždycky špatně, protože zákazem nikdy nic nenaučíte," dodala.

Ředitel ZŠ K. V. Raise z Lázní Bělohrad a odpůrce vyhlášky Jaroslav Jirásko tvrdí, že neměla na chod školy vliv, i když kvůli ní místní bufet zkrachoval. Předpis považuje za nesmyslný a zmírnění podle něj nic neřeší. "I kdyby vyhlášku zrušili, tak se paní do kantýny nevrátí a budeme to provozovat skrze školní kuchyň. Kuchařky zdravé potraviny už nabízely dětem během vyučování. Zájem o to byl ale minimální," řekl. K současné vyhlášce se kriticky staví i ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO). "Pamlsková vyhláška je postavena represivně a já nejsem zastáncem toho, že takto pojatá represe něco přinese," řekl už dříve.

Aktuální znění předpisu je podle poslance Lukáše Bartoně (piráti) velice složité a provozovatelé ani nevědí, co prodávat a co ne. "Nemohou se prodávat ani některé ovocné jogurty, protože přesahují určité množství cukru. Zmírnění ano, ale nesmí se do škol vrátit přeslazované nápoje," míní Bartoň, který minulý týden kvůli vyhlášce interpeloval ve sněmovně ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha. Podobný názor mají i ostatní členové sněmovního školského výboru. "Pamlsková vyhláška je nefunkční nesmysl, který ničemu nezabraňuje, jen komanduje ředitele škol a žáci ji stejně obcházejí. Snad v nových návrzích zvítězí selský rozum," doufá Petr Gazdík (STAN).

Návrh na resortu zdravotnictví připravila meziresortní skupina složená z hygieniků, lékařů i potravinářů. Ministr Vojtěch nesouhlasí s tím, aby vyhláška byla zcela zrušena. Jak uvedl ve sněmovně, je potřebná "právě kvůli restriktivnímu přístupu k velmi slazeným nápojům a nezdravým potravinám". Připomněl i problémy s dětskou obezitou.