V době nízkých úroků na bankovních účtech, strmě rostoucích cen akcií a realit je nutné hledat také jiné cesty ke zhodnocení úspor a majetku.

Z pohledu výše výnosu dominují mezi těmito takzvanými alternativními investicemi sázky na umění, automobilové veterány, mince a archivní vína, uvádí aktuální Luxury Index společnosti Knight Frank. Podle žebříčku vzrostla loni hodnota cenných uměleckých děl o více než pětinu, zatímco vzácná a správně uchovaná vína stoupla na ceně o více než desetinu. Hodnota raritních starých vozů si loni polepšila o dvě procenta.

Celkově se Luxury Index, pomocí kterého společnost Knight Frank sleduje vývoj cen a zhodnocení deseti kategorií "luxusních statků", v roce 2017 zhodnotil meziročně o sedm procent. Všech deset typů investic v uplynulé dekádě se zhodnotilo průměrně více než dvojnásobně.

Ovšem dlouhodobě přinesly investorům nejlepší výsledky investice do klasických a sportovních aut, které se zhodnotily o 334 procent. Na druhém místě je víno se 192 procenty a třetí jsou investice do mincí, jež průměrně vynesly 182 procent.

Záporné zhodnocení přinesly jen investice do starožitného nábytku a čínské keramiky, a to jak v loňském roce, tak i během posledních deseti let.

Alternativní investice jako příležitost

Růst hodnoty alternativních investic je tažen nebývale dlouho trvajícím obdobím nízkých, až nulových úroků. Investoři jsou tak nuceni nasměrovat více, než bývalo zvykem v minulosti, své peníze mimo tradiční kapitálové trhy i za cenu vyšší míry obav, že mohou o své peníze přijít. Třeba kvůli ztrátě nebo zničení cenného obrazu, veterána nebo lahve s archivním vínem.

"Začali se poohlížet právě po alternativních investicích. Ty nabízejí vyšší výnos, ale zároveň samozřejmě i vyšší riziko," varuje Jan Remr, ředitel privátního bankovnictví ve Friedrich Wilhelm Raiffeisen, která slouží jako divize pro movitou klientelu Raiffeisenbank.

Výdělky, které alternativní investice v posledních letech nabízejí, jsou ale silným lákadlem pro další investory, kteří svým zájmem dál šroubují poptávku na dražbách. Loni proto padla celá řada aukčních rekordů − prodal se například vůbec nejdražší obraz historie. Salvator Mundi od Leonarda da Vinciho vydražila aukční síň Christie's téměř za deset miliard korun (450 milionů dolarů). Kupcem byl neznámý sběratel z Blízkého východu. Předchozí rekord, který činil se 179 miliony dolarů obraz Pabla Picassa Alžírské ženy, byl tak více než dvojnásobně překonán.

Vysoké prodejní ceny na aukcích přitahují

Rekordy ale zaznamenaly i další oblasti. Vůz Aston Martin DBR1 z roku 1956, který pilotoval britský jezdec formule 1 Stirling Moss, se prodal za 22,5 milionu dolarů. Auto se tak stalo nejdražším britským klasickým vozem. Loni se dražily i slavné hodinky Paula Newmana (model Rolex Daytona), které pro něj v roce 1968 nechala vyrobit jeho žena Joanne Woodwardová. Vyvolávací cena milion dolarů byla mnohonásobně překročena a s cenovkou 17,7 mi­lionu se staly nejdražšími hodinkami na světě.

Seriál HN: Investice jaro 2018 1. díl – 3. dubna

Jak porazit inflaci 2. díl – 10. dubna

Investujeme do akcií a podílových fondů 3. díl – 17. dubna

Nemovitosti jako investice 4. díl – 25. dubna

Alternativní investice

Popularitu cenných aut jako investic potvrzuje i privátní bankéř Jan Remr. "V Česku se začalo v poslední době hodně mluvit o umění, byť je to velmi specifický trh a množství padělků jej současně ochlazuje a omezuje. Do popředí se dostal také trh investic do vína a především do veteránů, což je komodita poměrně populární i mezi našimi klienty," popisuje.

Aukční rekordy loni padaly i mezi drahokamy. Šperkař z Hongkongu Chow Tai Fook zaplatil za růžový diamant Pink Star 71,2 milionu dolarů, čímž stanovil nový cenový rekord v oblasti drahokamů. Růžový diamant o váze 59,6 karátu (zhruba 12 gramů) drží také rekord jako nejlépe hodnocený cenný kámen, který zkoumala americká laboratoř pro ocenění drahokamů, známá pod zkratkou GIA. Pokud jde o cenu, tak zmíněný drahokam překonal jen rok starý rekord 57,5 milionu dolarů. Ten patřil modrému diamantu Oppenheimer Blue, který je ale zhruba čtyřikrát lehčí než současný rekordman.

Ač Knight Frank index u nábytku či čínské keramiky poklesl, jednotlivé prodeje výjimečných sběratelských kusů mohou zazářit. Set čtyř skládacích čínských židlí ze dřeva huanghuali ze 17. století se loni prodal za 5,3 milionu liber. Vyvolávací cena přitom byla pouhých 200 tisíc liber.

Navzdory aukčním rekordům se musí investor v případě, že bude hledat zhodnocení v oboru luxusu, chovat obezřetně a do těchto typů investic vkládat jen malou část svých peněz.

"My jako bankéři jsme v tomto ohledu velmi konzervativní. Říkáme, že bez ohledu na to, o jakou alternativní investici se jedná, by jejich podíl na všech investicích měl být pět až deset procent z celkového portfolia," radí Jan Remr.

