Proti staronovému šéfovi KSČM Vojtěchu Filipovi se sice postavilo na víkendovém sjezdu 143 z 308 delegátů, ale Filip si z toho moc těžkou hlavu dělat nemusí. Vše nasvědčuje tomu, že bude dál bez potíží straně s totalitní minulostí vládnout a "kormidlovat" ji k aktivní podpoře vlády Andreje Babiše.

Šéf ANO Andrej Babiš a Jan Hamáček za ČSSD tak mohou už nyní počítat s tím, že když si plácnou na společné vládnutí, komunisté je podpoří. Ze strany KSČM by přitom nešlo o "pouhou" toleranci, kdy by se jejích patnáct členů při hlasování o důvěře zvedlo z křesel a opustilo sál. Poslanci by pro vládu aktivně zvedli ruku.

Jeden z mála komunistů, kteří by mohli postup strany zkomplikovat, je Filipův protivník Josef Skála, který při vybírání nového předsedy získal jen o 22 hlasů méně. Ovšem Skála se k žádné "rebelii" nechystá, ani k ní nemíní vyzývat své početné příznivce.

"Vzal jsem si bobříka mlčení," tvrdil včera HN a vysvětloval, že jakékoliv názory proti čerstvě zvolenému vedení by se mohly nakonec obrátit přímo proti němu. "Ze mě teď záminku k hororům, že snad někomu šlapu po štěstí, nikdo nedostane ani párem volů," odmítá podrobněji propírat situaci uvnitř KSČM.

Nicméně to, že nebyl zvolen ani místopředsedou, přestože v prvním kole této volby měl mnohem více hlasů než protikandidáti, přičítá zákulisnímu dění. "Kdo, koho a jak si musel ochočit, je ryze vnitrostranické téma," říká, ale zároveň nepřímo Filipa varuje, aby nepostupoval proti svým oponentům podobně jako v minulosti Bohuslav Sobotka v ČSSD. "Hlasování na sjezdu skončilo faktickou remízou. Dokážou z toho vyvodit adekvátní závěry ti, kdo vyhráli o prsa? V tom je klíč k řešení otázky jednoty strany. Svádí-li někoho metoda Bohuslava Sobotky, riskuje i její drastické následky," tvrdí Skála.

Patrně ale nebude se svými stoupenci bránit tomu, aby komunisté podpořili vznikající vládu. Podle něj mají mnozí voliči KSČM obavu z toho, aby ANO a ČSSD stranu jen nevyužily. "Máme legitimní obavu, aby se z KSČM nestal pivní tácek, kterým si panstvo podloží kývající se stůl," cituje Skála textovou zprávu jednoho ze svých příznivců.

Další Filipova protikandidátka v boji o předsednictví, europoslankyně Kateřina Konečná, sice také neuspěla, ale na rozdíl od Skály získala post místopředsedkyně. Že by se ona nějak výrazněji vymezovala vůči předsedovi, nelze čekat. A to minimálně do dalšího volebního sjezdu za dva roky. "Vojta Filip odvedl neskutečný kus práce, strašně si vážím toho, jak dokázal stranu konsolidovat, nebylo to jednoduché," velebí Konečná Filipa, kterého označuje za jednoho ze svých učitelů v době, kdy přišla jako mladá poslankyně v roce 2002 do sněmovny.

O jednoznačné podpoře vládě ANO a ČSSD ze strany KSČM svědčí i dosavadní chování poslaneckého klubu komunistů. Tento klub je už tradičně téměř vždy jednotný, v klíčových hlasováních postupují poslanci vždy naprosto shodně. "Myslím, že tomu tak bude i při hlasování o důvěře. Plánujeme, že zvedneme ruku pro vládu," avizuje jeden z poslanců Jiří Dolejš.

Upozorňuje však, že podmínkou je podpis "toleranční dohody", ve které by se strany jasně zavázaly, co budou dělat v případě vzniku vlády. Ze slov politiků ANO i ČSSD je ale zřejmé, že komunistům vyjdou vstříc.