Rozdělení peněz v rozpočtu Evropské unie na léta 2021 až 2027 by se nemuselo řídit jen jedním kritériem výkonu ekonomiky, ale i dalšími jako je třeba stav právního státu, nezaměstnanost mladých nebo přijímání uprchlíků či míra inovací. Deník Financial Times zveřejnil návrh, podle něhož by unijní dotace pro chudší země a regiony mohly spíše než do států střední Evropy, jako jsou Česko, Polsko nebo Maďarsko, směřovat na jih do Itálie či Španělska.

Pro středoevropské členské státy tak přichází nepříjemné období pravdy. A to poté, co potopily návrh na přerozdělování uprchlíků, co se staví na zadní v případě dodržování právního státu, po letech, kdy do Bruselu chodí jen s nataženou rukou a alespoň v případě Česka jsou povětšinou černým pasažérem.

V příštím rozpočtu bude méně peněz kvůli odchodu Velké Británie a bylo by bláhové očekávat, že zbývající bohatší členové budou navyšovat své příspěvky, aby si pak nechali hlavně z Budapešti a Varšavy (a potenciálně i z Prahy) nadávat a vysmívat se do očí.

"Vztah mezi právním státem a evropským rozpočtem je logický argument v zájmu našich daňových poplatníků," vysvětloval mi nedávno Günther Oettinger, eurokomisař zodpovědný za přípravu rozpočtu. Jeho logika byla jasná: dárci potřebují mít jistotu, že jejich peníze budou utraceny zodpovědně, a pokud ne, že se o ně postarají nezávislé soudy.

Největší problém novou situaci nějak vyřešit bude mít Polsko, jež je největším příjemcem evropských dotací pro chudší státy a postavilo svůj rozvojový program právě na unijních penězích. V Maďarsku by zase bez unijních peněz v podstatě neexistovaly veřejné investice.

Nejde jen o postavené silnice a železnice, ale také o inovace a výrobky s vyšší přidanou hodnotou, které v budoucnu mohou zvýšit úroveň středoevropských ekonomik. Vypadá to, že kdo peníze pro tento účel nevyužil dosud, bude mít příště mnohem menší šance.

A nakonec asi to nejdůležitější: Není vůbec jisté, jestli tohle všechno bude mít za následek, že voliči v Polsku, Česku či Maďarsku budou méně ochotní hlasovat pro euroskeptické či autoritářsky orientované strany. Spíše se prohloubí neporozumění mezi oběma částmi EU − tou, která se před téměř třiceti lety začala zbavovat komunismu, a tou, jež ho nikdy na vlastní kůži nezažila. Výsledkem pak bude třeba i odchod dalších států z EU.

Je totiž otázkou, zda konec přílivu unijních peněz zastaví ve střední Evropě šíření autoritářských, iliberálních režimů, jako je vláda Viktora Orbána v Maďarsku, která doposud inspirovala polské konzervativce i rumunské socialisty.

