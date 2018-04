Když se americký prezident Donald Trump a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron včera sešli na večeři, Macron měl v ruce sazenici dubu. Pocházela z jednoho z lesů, ve kterém američtí vojáci v první světové válce bojovali po boku těch francouzských. Macron sazenici předal Trumpovi jako oficiální dar u příležitosti své návštěvy Spojených států.

"Máme spolu velmi speciální vztah," prohlásil Macron těsně před návštěvou v rozhovoru pro televizi Fox News. Analytici upozorňují na to, že francouzský prezident vůči Trumpovi volí jiný postup než lídři dalších důležitých zemí Evropské unie. "Macron je jedním z mála Evropanů, kterým se podařilo vytvořit si s Trumpem úzký a silný pracovní vztah, i když se ho zároveň nezdráhá kritizovat," řekl agentuře Bloomberg Jeff Rathke z institutu Center for Strategic and International Studies.

Macron tak má s Trumpem mnohem lepší vztahy než třeba německá kancléřka Angela Merkelová nebo britská premiérka Theresa Mayová. Francouzský prezident veřejně, až na výjimky, nezdůrazňuje rozdíly, ale to, co jeho zemi se Spojenými státy spojuje. Snaží se taky působit na Trumpovu ješitnost, kterou americký prezident ani příliš neskrývá. Když byl Trump loni v Paříži, Macron ho například ohromil velkolepou vojenskou přehlídkou. Trump následně mluvil o tom, že by chtěl mít podobné vojenské přehlídky i ve Washingtonu.

Úzký poměr s Trumpem se může Macronovi − a celé Evropské unii − hodit. Francouzský prezident se bude snažit Trumpa přesvědčit, aby neodstupoval od mezinárodní dohody s Íránem ohledně jeho jaderného programu. Země unie taky požadují, aby jim Američané poskytli trvalou výjimku z dovozních cel na ocel a hliník, která nedávno zavedli.

Kromě Macrona bude u Trumpa v těchto bodech lobbovat i kancléřka Merkelová, která Washington navštíví v pátek.

Francouzi upozorňují, že tento týden se ještě konkrétní výsledky čekat nedají. "Není to cílem Macronovy návštěvy. Víme, že Trump se ještě nerozhodl," sdělil deníku Les Echos zdroj z okolí francouzského prezidenta.

Macron tedy připomene evropské argumenty, do Washingtonu ale jede hlavně proto, aby dál posílil svůj vztah s Trumpem. Americký prezident vyhrál volby na základě hesla, že bude za všech okolností dbát jen na americké zájmy. Macron se ho ale snaží přesvědčit, že i Amerika potřebuje partnery.

"Když budete válčit se všemi, tedy povedete obchodní válku proti Číně i proti Evropě a skutečnou válku v Sýrii nebo v Íránu, to přece nemůže fungovat. Potřebujete spojence," vyzval Macron Američany ve zmiňovaném rozhovoru pro Fox News.

Otázkou je, jestli na Trumpa Macronovo naléhání zapůsobí. "Osobní vztah je dobrá věc, ale Trump na něco takového zapomene v okamžiku, kdy opustíte místnost," podotýká skepticky Jeremy Shapiro z výzkumné organizace European Council on Foreign Relations.