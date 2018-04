Mezi alternativními investicemi, které kromě zhodnocení posilují i vůli investora, patří alkohol. Ať už jde o vína či whisky, jejich majitel musí kromě pečlivého výběru odolávat i pokušení, aby dané lahve nevypil.

Prim mezi investičními lahvemi drží skotské single malt whisky. Podle magazínu Whisky Advocate, který sleduje 100 raritních whisek, stoupl loni index těchto lahví o šest procent. "Největší boom spojený s investicemi do whisky nastal v posledních pěti letech. Kdo nakoupil tyto produkty v dřívější době, čekalo ho příjemné zhodnocení cen i třicet procent ročně," vypočítává Zdeněk Kortiš, odborník na whisky a majitel whisky baru Black Stuff. Podle něj mají dobrý potenciál lahve nad 50 tisíc korun, ale dobrý výnos lze najít i u levnějších. Například 15leté Caol Ila Sherry Cask ze speciální edice se v roce 2008 prodala za 350 liber a dnes je její cena 3000 liber. Nejdražší lahve z 50. a 60. let, zakoupené v roce 2010, dosahují k dnešnímu dni zhodnocení kolem 400 procent. Čtyřicetiletá skotská single malt whisky se dá koupit od 15 000 do 90 000 korun. I do whisky se dá investovat přes fondy, jeden takový vznikl nedávno ve Švédsku.

Víno podle Knight Frank Indexu za uplynulých deset let přineslo zhodnocení 192 procent. V případě vín z Bordeaux pracují investiční fondy s průměrným zhodnocením šest až osm procent ročně. Vklad do takového fondu je ovšem milion korun. "Je lepší mít pevnou částku a za ni pravidelně nakupovat jednotlivé ročníky než investovat jednorázově. Pokud budu nakupovat pět let, tak bych měl mít 1,5 až dva miliony, aby to skutečně dávalo smysl," říká Zlatko Míčka, majitel společnosti Merlot d'Or, která dováží na český trh prestižní vína především z Francie. Podle něj je třeba lahve vlastnit nejméně pět let. "Uvidíme, jak to bude s víny z roku 2017, protože byly mrazy a krupobití. Takže vín bude málo a je možné, že už vstupní ceny budou vysoké," dodává Míčka. V Česku se podle něj těmto typům investic věnují stovky lidí.

