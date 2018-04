Radomír Šalitroš pracoval pro velké společnosti po celé Evropě, než se vrátil do rodných Košic a založil rodinnou firmu, která vyrábí postele z přírodních materiálů. Dělat byznys čistě je podle něj zvláště na východním Slovensku těžké, protože všechno se zařizuje přes známé, nejlépe pokud jsou v politice. A netýká se to jen největší vládní strany Směr.

Po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové se pozornost upřela právě na východ Slovenska, o němž Kuciak psal svoji poslední reportáž. Východ z ní vyšel jako eldorádo italské mafie. Šalitroš se přesto domnívá, že větší problém je organizovaný zločin domácího původu. "Po posledních událostech jsem zvažoval, že bych i odešel, ale to by byl útěk z bitevního pole a já se nerad vzdávám," říká podnikatel, který se nebál otevřeně hovořit o vztahu politiky a byznysu v kraji, kde se podle slovenských médií prohánějí italští mafiáni.

I jeho zpráva o dvojnásobné vraždě zasáhla. "Slovensko se tím v bezpečnosti a demokracii vrátilo o několik let zpátky," řekl s tím, že následné protesty považuje za zlomový bod slovenské historie. Nejistotu a zhoršení obrazu Slovenska v cizině pociťuje i na svém byznysu, se kterým v posledních letech expanduje do zahraničí.

Radomír Šalitroš (36) ◼ Studoval na školách v zahraničí, poté pracoval pro nadnárodní společnosti. Celkem strávil 17 let v zahraničí ve 12 zemích. Po návratu na Slovensko spoluzaložil rodinou firmu Saffron Beds, výrobce luxusních postelí a matrací z přírodních materiálů.

◼ Věnuje se i neziskovému projektu Náš názor. Žije v Košicích, kde se loni umístil na druhém místě ankety Košičan roku 2017. Je ženatý, má dvě děti.

HN: Protesty proti Ficově vládě podpořily i některé známé osobnosti, chybí mezi nimi ale výraznější tvář ze slovenského podnikatelského světa. Čím si to vysvětlujete, jsou podnikatelé se stavem vlády a práva na Slovensku spokojeni či smířeni?

Podnikatelé se nechtějí vystavit riziku, že je státní moc potrestá za vyjádření jejich názoru. Z mé zkušenosti je na Slovensku pro podnikatele nejhorší právě zneužívání státních orgánů. I nám se stalo, že někdo (nepolitik) vyhrožoval zničením firmy, pokud ji lacino neprodáme. Následně, po odmítnutí, ve velmi krátké době přišly do firmy různé státní orgány na "jakoby" běžné kontroly. Většina úředníků jsou však normální, poctiví a slušní lidé, a když měli podezření z nekalého účelu kontroly, tak ty kontroly byly spíš symbolické.

V některých případech jsme do jednání zapojili média a v jednom jsme zvažovali podat trestní oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele. Likvidace společnosti, respektive šikana pomocí státních orgánů, je bohužel na Slovensku běžnou praxí.

HN: Jak podnikatelé na východě Slovenska vnímají, že se region stal centrem politické krize?

Nemyslím, že by se východní Slovensko jako region stalo centrem politické krize. Od západního ale je v mnoha aspektech odlišné. Největším rozdílem je, že většina kvalitních lidí z východu odešla na západ, a tak se tu společnost vyvíjí pomaleji a v mnoha směrech hůře. Na východním Slovensku mají lidé stále mentalitu "zařizování" a každá významná životní událost začíná a končí slovem "zařiď − zařízeno/nezařízeno". Zařiď jesle, zařiď školku, zařiď školu, zařiď práci, zařiď pokutu, zařiď soud, zařiď lékaře, zařiď zakázku, zařiď to či ono. Tato mentalita s nedostatkem kvalitních a slušných lidí dělá s východním Slovenskem svoje. Pro nás, kteří "nezařizují", je život na východě těžší.

HN: V čem je politická krize jiná z pohledu z Košic než z Bratislavy?

Když jsem byl na demonstracích, zaznamenal jsem menší účast mladých lidí v porovnání se záběry z Bratislavy. To mě překvapilo a vysvětluji si to tím, že mladých lidí naladěných na protesty je asi víc na západě. Ale možná se tím ukazuje skutečnost, že hodně mladých lidí už východoslovenský region opustilo a usadili se jinde.

HN: Takže protestů po vraždě jste se také účastnil?

Ano. Byl to zážitek být uprostřed masy lidí, kteří chtějí změnu. A naopak, to zklamání z beznaděje, protože lidé nevidí silnou a slušnou alternativu. Myslím, že hodně demonstrujících očekávalo, že z protestů vznikne politické hnutí, které by bylo takovou alternativou. Nevzniklo. Velká část mého okolí doufala v předčasné volby, ale zhruba osmdesát procent z nich by nevědělo, koho volit, respektive nemají jasného favorita.

HN: Spolupracoval jste někdy s italskými podnikateli usazenými na Slovensku, kteří jsou zmiňováni v souvislosti s případem Jána Kuciaka?

Ne, nikdy jsem s italskými podnikateli žijícími na Slovensku nespolupracoval.

HN: Proč si podle vás jihoitalští podnikatelé s problematickou pověstí oblíbili východ Slovenska? Nabízí se vysvětlení, že jde o jakési závětří, kde jste na jednu stranu v EU a eurozóně, na druhou stranu se tam více než jinde dbá na neformální vazby…

Těžko se mi k tomu vyjadřuje, když je neznám přímo. Můj názor je, že východ Slovenska na neformálních vztazích funguje ve významné míře. Všechno se tu dá zařídit, když znáte správné lidi a ona samotná znalost správných lidí je pro bohatého člověka jednoduchá. A samozřejmě, jsme stále v Evropské unii.

Domnívám se ale, že celá kauza kolem italských podnikatelů na východním Slovensku může být jen mediální kauzou. Nemyslím si, že by tu italští podnikatelé dělali něco jiného než slovenští. Až do chvíle, kdy se případ objevil v médiích, jsem se nikdy s italským mafiánem nepotkal a ani jsem o něm nic neslyšel.

HN: Je na východě Slovenska obtížnější podnikání kvůli korupci? Je tam vyšší role klientelistických vztahů?

Určitě ano. Moc se o tom nemluví, ale když tu žijete, pochopíte, že pokud máte v rodině nebo mezi kamarády někoho z politiky (ať už regionální či celostátní), život je jednodušší. V podnikání se vás tyto neformální vztahy nemusí dotknout, tedy až do chvíle, kdy jako firma začnete být zajímavý pro "významné investory". Platí to samozřejmě pro firmy, které nejsou závislé na státních zakázkách.

HN: Právě na východě Slovenska má strana Směr velmi silné pozice. Čím si to vysvětlujete?

Východní Slovensko jako celek je chudé. Jsou tu lidé, kteří žijí ze 400 eur měsíčně, a aby vyžili, musí si často pěstovat zeleninu na zahrádce nebo si pomáhat jiným způsobem. Těmto lidem stačí či stačilo dát "jistoty" a byli šťastní, protože věřili, že se budou mít lépe. Právě jistoty slibovala vládní strana Směr ve své politické kampani. Jistoty se však rozplynuly a lidem na východě se nedaří lépe, spíš dokonce cítí, že se rok od roku mají hůř.

Vláda se chlubí novými investicemi na Slovensku, ale tyto investice směřují do regionů, kde je nízká nezaměstnanost, jako je například Nitra a nová továrna Jaguar/Land Rover. Významný investor by ovšem byl velkou pomocí spíš na východním Slovensku. Lidem na východě je třeba dát práci, ne jistoty, protože za jistoty se nenajedí, za peníze z práce ano. Východ je také odtržený od západu. Když chcete jet z Bratislavy do Košic, strávíte na cestě po špatných silnicích šest hodin. Za tu dobu můžete být z Bratislavy v Dubaji.

HN: Jak současná atmosféra na Slovensku ovlivňuje váš byznys?

Do velké míry negativně. Na jedné straně mě potěšilo, že lidé na ulicích vyjádřili svůj názor, na druhé se v politice nic významného nezměnilo. Jen dva politici Směru byli vyměněni za jiné dva politiky Směru, přičemž jeden z nich po krátké době odstoupil a bude znovu nahrazen politikem ze strany Směr. A obraz Slovenska v zahraničí se rapidně zhoršil.

Moje rodina podniká a prodává výrobky na několika zahraničních trzích, dosud jsme jako Slovensko měli neutrální podobu. Když jsem řekl, že jsem ze Slovenska, reakce nebyly ani pozitivní, ale ani negativní. Teď se nám ozývají partneři z více zemí, včetně komunistické Číny, a hlásí nám, že v Košicích hoří daňový úřad a že to asi bude kvůli italské mafii. Světová média nás sledují a do světa vysílají o Slovensku negativní obraz. Ten Slováci nepotřebovali a jeho náprava nám bude trvat desítky let.

Myslím, že náš prezident mohl situaci po vraždě dvou mladých lidí uchopit jinak − a to říkám s plným respektem vůči prezidentovi, neboť mi bylo ctí Andreje Kisku osobně při několika událostech potkat a věřím, že to myslí se Slovenskem dobře. Okamžité zpolitizování vraždy dvou mladých lidí, což byla jeho výzva na zásadní rekonstrukci vlády nebo předčasné volby, ale podle mého názoru nebyl pro Slovensko dobrý krok. Čekal jsem, že po tak vážné události, jako je vražda novináře, se slovenští státníci okamžitě vrátí z dovolených a i přes politické neshody a osobní antipatie se spojí a udělají všechno proto, aby se vražda co nejdřív vyšetřila. Místo toho se okamžitě zpolitizovala, což podle mě nedalo policii oporu a prostor pro plnohodnotné vyšetřování.

HN: Hovoří se hodně o důvěře ve slovenské instituce. Jako podnikatel, který funguje i v České republice, můžete obě země srovnat. Kde máte větší důvěru například v rozhodnutí soudu týkající se byznysu?

Na Česko mám osobně dobré vzpomínky, hlavně díky studiu na VŠE a práci v několika nadnárodních společnostech (McKinsey, P&G, Raiffeisen Bank). Během této etapy života jsem měl s institucemi minimální kontakt, a proto nemohu Slovensko s Českem objektivně porovnat. V každé zemi se ale najde pár jednotlivců, kteří zkazí obraz celku. Nyní žiji na Slovensku, a proto vnímám naše instituce kritičtěji. V Česku jsem sice podnikal, ale vzdáleně, a během téměř deseti let jsem zažil jen jeden případ, kdy mě navenek prominentní právník zastrašoval svými kontakty s policií, prokuraturou a soudy, pokud mu neprodám firmu za zlomek její hodnoty. Na Slovensku jsem to zažil několikrát a dnes se těmto podnikatelům, jejichž myšlení zamrzlo v devadesátých letech, jenom směju.

HN: Je možné na Slovensku dělat byznys bez blízkého vztahu s politiky (jakékoli orientace a strany)?

Určitě se to dá. Příkladem jsou IT firmy. V Košicích máme Kosice IT Valley, kde dnes pracuje zhruba 13 000 výborně placených IT specialistů. Tento segment je podle mého názoru nezávislý na politice a byl budovaný "zdola" skupinou nadšenců.

HN: Ve slovenských médiích se občas spekuluje o silné provázanosti "oligarchů" s vládní stranou Směr. Jsou takové vazby z vašeho pohledu zřetelné?

Určitě ano. Ale oligarchy je cítit i za jinými stranami, než je Směr.

HN: Před několika lety, kdy v české společnosti vzrostla nespokojenost s rozšířením korupce a zároveň se prohloubila skepse k dosavadní politické reprezentaci, těžil z těchto nálad miliardář Andrej Babiš s hnutím ANO. Je možné, že se na Slovensku objeví a uspěje podobný politický "mesiáš" ze skupiny nejbohatších podnikatelů?

Nemyslím si to. Pokud ano, určitě to nebude nikdo z řady nejbohatších slovenských podnikatelů, protože oni jsou těmi zmíněnými oligarchy politických stran a nevidím důvod, proč by si měli osobně špinit ruce s politikou. Na Slovensku také nemáme mnoho podnikatelů z řad nejbohatších Slováků, kteří by svůj majetek z velké míry nevydělali přímo či nepřímo od státu. Samozřejmě, čest výjimkám, jako jsou například zakladatelé firmy Eset. Myslím si, že na Slovensku je v politickém prostoru spíš šance pro zkušené manažery, kteří pracovali na významných nestátních postech doma a hlavně v zahraničí, v zemích, které fungují lépe, a kteří by to s politikou mysleli nekorupčně, čestně a slušně. To je jediná šance, kterou vidím. A taková strana na slovenské politické scéně není.

HN: Angažujete se i v nevládním sektoru. Proč?

Pokud jde o mě, angažuji se v neziskovém sektoru z přesvědčení, že dělám něco dobrého pro společnost − konkrétně přes občanské sdružení Náš názor. V rámci neziskového sdružení jsme vyvinuli mobilní aplikaci s tímto názvem, přes kterou děláme rychlé průzkumy veřejného mínění na aktuální otázky, aby lidé dokázali vyjádřit svůj názor skupinově, nikoli jen jako jednotlivci na sociálních sítích. S touto aplikací jsme už i v Česku, kde se v Show Jana Krause využívá ke společenským anketám. Od spuštění měla aplikace 65 000 unikátních uživatelů.

HN: Podnikatelé na Slovensku zakládají strany mnohem častěji než v České republice a jsou s nimi různě úspěšní (ANO − Aliance nového občana −, OLANO, Progresívne Slovensko). Proč to dělají?

Proč podnikatelé zakládají politické strany, nevím. Já jsem se politické aréně vždy bránil, ale je pravda, že v poslední době mi účast v politice jako následek protestů proběhla hlavou. Zatím mě ale svým programem neoslovila žádná strana. Nejhorší je, když vás přepadnou myšlenky, že nejjednodušší by bylo ze Slovenska odejít. Ani ne tak kvůli sobě, já jsem si zvykl, ale kvůli dětem. Chcete přece, aby vyrůstaly ve zdravé společnosti. V poslední době mě to napadlo, a protože jsem v zahraničí žil sedmnáct let, dokázal bych si to představit. Říkám si ale, že to nemohu udělat, protože by to byl útěk z bitevního pole a já se nerad vzdávám. Proto zkouším a podporuji různé občanské aktivity, abych alespoň trochu přispěl k lepšímu Slovensku.

HN: Vidíte na opoziční straně slovenského demokratického politického spektra nějakou osobnost, která by dokázala rozdrobené síly spojit a skutečně soupeřit s Robertem Ficem, případně jeho nástupcem v čele Směru?

Bohužel zatím nevidím. Robert Fico je aktuálně jednoznačně nejzkušenější politik na Slovensku a bylo by úžasné mít někoho, jako je on, jen v alternativě proti Směru. Možná není třeba hledat jednu osobnost, protože kdyby existovala, už o ní víme. Možná je třeba hledat určitý profil lidí, jako jsou zkušení manažeři a lidé, kteří dělají dobro z přesvědčení. A pak je potřeba stanovit jasné politické cíle, které budou srozumitelné lidem a budou uskutečnitelné.

Jako nejdůležitější vidím nutnost co nejdříve obnovit důvěru lidí ve státní instituce a hlavně v silové orgány, jako je policie, prokuratura či soudy, a důvěru v politiky. Dokážu si představit, že by se daly každému politikovi a zaměstnanci policie, prokuratury a soudu dvě otázky − ideálně přes detektor lži: Vzal jsi někdy úplatek? Přísaháš, že budeš svoji práci dělat čistě? A většina nekale smýšlejících lidí odejde sama. V USA politici přísahají na Bibli, u nás by byl detektor lži vhodnější. Opakuji ale, že nemůžeme všechny úředníky házet do jednoho pytle, 95 procent z nich jsou slušní lidé. Problém je těch zbylých pět procent.

HN: Našla by se jedna jediná věc, která by dala naději na zlepšení?

Je především potřeba ukázat, že policie se nezabývá jen tím, že řidičům dává nesmyslně vysoké pokuty, ale dokáže i vyšetřit opravdu velkou kauzu. Tím nemyslím lékaře, který dostane od pacienta úplatek v podobě lahve a dezertu a zabývá se tím elitní policejní tým, což se stalo nedávno. Pokud se podaří reálně odhalovat velké zločiny jako korupce, daňové úniky, předražené státní zakázky, najdou se peníze pro občany, kteří to nejvíc potřebují − důchodci, invalidé a matky. Právě těmto lidem je třeba pomoci systematicky a víc než jednorázovým příspěvkem dvě stě eur na Vánoce.

Jedině reálné a exemplární potrestání viníků korupčních kauz může občany přesvědčit, že žijí ve zdravé společnosti. Bohužel, kauzy většinou končí po dvou dnech v médiích bez vyšetření. Kdyby byly vyšetřené, zlepšily by se dnes podlomené hodnoty společnosti. Není se čemu divit, lidé vidí kauzy bez trestu už dlouhá léta, a tak se nenormální chování stalo standardem. Velkým překvapením je pro mě na Slovensku extrémní závist a subjektivní vnímání lidí, že když se někdo má lépe než já, tak je určitě zloděj.

Radomír Šalitroš, slovenský podnikatel, spoluzakladatel firmy Saffron Beds Foto: Peter Lazár

