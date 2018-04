Nostalgie bývá ošidná. Tuhle poučku mívám na paměti, když se na internetu kochám youtubovými filmy s přednormalizační Prahou. Sestřihů ze všelijakých profesionálních i amatérských snímků je tam hodně a jejich názvy slibují zajímavou podívanou. Namátkou třeba Pražská neděle (1963), Praha 1967/68, Motoristé na minutku (1968), Prázdniny v Praze (1964) nebo Praha 60. léta.

Pod tím posledním mě zaujalo i několik trefných diskusních příspěvků. "Řekl bych, že centrum Prahy bylo tenkrát živější, alespoň pokud jde o množství lidí na chodnících." "Škoda že se to už nikdy nevrátí, tak na chvilku tam pobejt a pozorovat cvrkot by nemuselo být špatné." "To byla ještě šedesátá léta, než sem přišli Rusáci a pomocí kolaborantů to tady zdevastovali a vyštvali tu lepší část národa."

Když bulvár ještě pulzoval…

Právě v případě záběrů Václavského náměstí a jeho okolí ze šedesátých let je na těch stescích hodně pravdy. Jakkoliv si někdo může idealizovat minulost vzpomínkami na vlastní mládí (ale třeba i na komunistický režim), jedno je jisté. Ústřední bulvár hlavního města tehdy − na rozdíl od doby pozdější i současné − ještě skutečně žil. Pulzoval jako srdce města, ostatně proto lákal i filmaře. Na záběrech je vidět přirozený ruch, jaký dodnes vládne například v Paříži na Champs-Elysées, v New Yorku na Broadwayi nebo na Piccadilly Circus v Londýně. Ve dne i v noci tehdy na Václavák, nebo alespoň přes něj, proudilo množství lidí, aut a tramvají ze všech částí metropole. Zdejším cílem byly obchody, kina, restaurace, pasáže, hotely, banky, ale také úřady a podnikové centrály.

S komunismem to přitom nemělo moc společného, protože až do normalizačních sedmdesátých let centrum Prahy investičně stagnovalo. Václavské náměstí si do konce 60. let zachovávalo i v detailech de facto původní podobu a funkci, jakou mělo za zlatých časů první republiky.

Jen považte! Dnes už si nikdo neumí představit, že třeba z Můstku na hlavní nádraží to byly pouhé čtyři stanice pohodlné jízdy tramvají kolem Národního muzea, parlamentu a opery. Na náměstí vedly tramvajové tratě z osmi směrů (dnes z pouhých tří), o maximální průjezdnosti pro auta ze všech stran ani nemluvě.

Je dobré si všechno připomenout, protože zrovna v těchto dnech se na dolním Václaváku zase kope a řádí tam bagry. "Chci, aby se z Václavského náměstí opět stalo centrum sociálního, kulturního a společenského života, tak jak to bylo v minulosti," pochlubila se právě začínající rekonstrukcí a modernizací dolní poloviny náměstí zhruba za 200 milionů korun primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO. To ještě netušila, že do podzimních komunálních voleb nenastoupí a že "nový ANOVáclavák" tady po ní zbude jako pomník. Nebo spíš promarněná příležitost.

Protože nic z toho, čím bylo Václavské náměstí dřív a co dnes lidé obdivují při sledování zmíněných starých filmů, se nevrátí. Projekt architektonické kanceláře Jakuba Ciglera počítá s další řadou stromů, větší plochou chodníků, novými pítky. Preferuje chodce, naopak dál redukuje dopravu. Ubude parkovacích míst a vjezd aut bude na povolení.

Koncept je to na první pohled sympatický. Připomíná idylické rytiny z první poloviny 19. století, kdy náměstí obklopené nízkými domy zdobily aleje a středem jezdily kočáry. Ve skutečnosti jde však jen o finančně dostupné pokračování stereotypní posedlosti posledních padesáti let. Totiž módní představy, že nejlepším využitím Václaváku je jeho proměna v oázu zeleně a klidu pro turisty bez dopravy.

Jenže právě kvůli tomu se centrální prostor Prahy proměnil ve zmrtvělou stoku, která tolik Pražanů odpuzuje.

Omyl jménem vymýcení dopravy

Jak známo, dobré úmysly zhusta vedou ke špatným koncům. V případě Václavského náměstí se na sklonku 60. let přikročilo k řešení dopravního přetížení, které opravdu začalo být neúnosné. Postupem času se to ale přehnalo.

V místech, kde se dnes rodí domnělý návrat k původní atraktivitě, vznikal právě před půlstoletím, v letech 1967 a 1968, rozlehlý podchod u Vodičkovy a Jindřišské ulice. První zásah do starého Václaváku byl dílem ještě bezesporu užitečným a architektonicky zdařilým.

Nadějně tehdy vypadala i rozběhnutá stavba tunelů mělce založené podpovrchové tramvaje u Muzea, díky níž se měly schovat pod zem koleje, zprvu mezi hlavním nádražím a Mezibranskou. Jenže v roce 1967 byl střízlivý projekt na sovětské doporučení modifikován v monstrózní metro. Trasa C zahájila provoz v roce 1974, trasa A s již velmi hluboko založenými (a tudíž nepohodlnými a hůř dostupnými) stanicemi v roce 1978. Souběžně dokončená magistrála pak proměnila prostor před Muzeem (změněný už předtím sousedními demolicemi a titánskou dostavbou Federálního shromáždění) v dálniční křižovatku, pro pěší nepřekonatelnou.

A to zdaleka nebyl konec. Dva roky nato byla kvůli křížení s magistrálou zrušena tramvajová trať v celé délce náměstí. Její místo zaujaly květinové záhony a chodníky. V roce 1985 byla zprovozněna trasa metra B se stanicí Můstek v ještě větší hloubce (přitom kdysi projektovaná stanice podpovrchové tramvaje Na Příkopě měla být hned pod ulicí). A zároveň se tehdejší komunistická vrchnost zhlédla v dobové evropské módě pěších zón, takže ulice Na Příkopě a 28. října byly politickým rozhodnutím narychlo zbaveny aut a dvou tramvajových tratí.

Bída stojatého rybníčku

Téměř po dvaceti letech sice Václavák přestal být staveništěm, ale najednou se ukázala nesmyslnost a absurdita omezujících úprav. Kdysi nejrušnější křižovatka v zemi − na Můstku − je od té doby úplně "na suchu". Autem se k ní nedá normálně dostat, jenom pěšky nebo metrem. A naopak k Národnímu muzeu nebo k historické budově hlavního nádraží pěšky dojít téměř nelze, paradoxně kvůli autům. Naprosto zbytečné jsou už přes třicet let i labyrinty podchodů uprostřed a v dolní části náměstí − zůstala jim funkce pouhých vestibulů metra.

Těžko si lze představit, že by si třeba Paříž nechala takhle "zmršit" svou výkladní skříň, bulvár Champs-Elysées. Ovšem československý normalizační režim to dokázal a ještě se tím dlouhá léta pyšnil.

Každý přitom ví, co se stane s rybníčkem, který nemá přítok ani odtok. Stojatá voda se zkazí a začne zapáchat. A přesně to se stalo po roce 1985 s dolní (a částečně i s horní) částí Václavského náměstí. Příchod svobody v roce 1989 to nezachránil, ale naopak ještě zhoršil.

Prostor kdysi rušných bulvárů na Můstku začal rychle sloužit výhradně turistickému byznysu, okolní paláce procházely a leckdy dodnes procházejí složitou transformací vlastnických poměrů. Oblast takzvaného zlatého kříže se nadlouho stala rájem drogových dealerů, nočních podniků, taxikářů a pouliční prostituce, kam běžní Pražané přestali mít chuť i důvod chodit (notabene jezdit autem) nejen v noci, ale i přes den. Lavičky pod lípami, které si architekti představovali jako oázu pro relaxaci návštěvníků, obsadili bezdomovci. Z rušných vozovek se stalo parkoviště. A pěší zóna jako by byla dobrá jen pro trhovce, kteří ji pravidelně ucpávají svými stánky v době vánočních a velikonočních trhů.

Stromy ani chodníky to nezachrání

Ne že by se časem neděly dílčí změny k lepšímu. Přechod přes magistrálu připoutal Národní muzeum aspoň trochu zpátky k náměstí. Zlepšil se i vzhled kiosků a stánků, ubylo prázdných obchodů a domů. Ale že by se Václavák úrovní blížil třeba luxusní Pařížské ulici nebo Příkopům? Ani náhodou. A je otázka, jestli je to po všech těch fatálních proměnách v pěti uplynulých dekádách ještě vůbec možné.

Největší problém totiž je, že náměstí je ve skutečnosti spíš širokou ulicí, která dnes vede odnikud nikam. Něco jako amputované slepé střevo ponechané v těle. Čas od času sice ožívají nadějné debaty na téma obnovy tramvajové tratě alespoň mezi Muzeem a Vodičkovou ulicí, ale s kacířským zpochybněním pěší zóny si zatím nikdo vystoupit nedovolil.

Jenže bez aspoň minimálního dopravního propojení dolní části s Příkopy nebo Národní třídou se motáme v bludném kruhu a Václavák dál nutně zůstane nepřirozenou, mrtvou tkání, kterou neproudí krev. Nic na tom nezmění ani probíhající kosmetické úpravy, ani představy končící paní primátorky.

Ty svědčí spíš o naivitě. A možná také o neznalosti oněch starých filmů a fotek, které přece jasně dokazují, že podstata a kouzlo původního Václaváku spočívaly v proudění. Nikoliv v počtu stromů nebo šířce chodníků. A už vůbec ne v prázdných vozovkách.