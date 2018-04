V Česku roste šance na zlevnění mobilního internetu. Hlavní trojka operátorů − T-Mobile, O2 a Vodafone − už loni přistoupila k mírnému zlevnění. Podle mezinárodních srovnání přesto Češi za internetové surfování na mobilu stále platí skoro nejvíc ze všech Evropanů. Proto se Český telekomunikační úřad (ČTÚ) rozhodl zasáhnout.

Brzdou dalšího zlevňování je podle něj právě velká mobilní trojka, která omezuje byznys více než stovky drobných konkurentů, jimž příliš draze prodává mobilní služby. Proto úřad navrhuje velké operátory na velkoobchodním trhu regulovat, což má vést ke snížení cen jejich menších soupeřů, větší konkurenci a tím i k posílení tlaku na zlevňování nabídek pro spotřebitele.

ČTÚ už podklady k takové regulaci zaslal k posouzení Evropské komisi. "Pokud proces úspěšně projde schvalováním, bude Česko spolu s Kyprem teprve druhou unijní zemí, která k regulaci přistoupila. Na základě současného stavu se ale domníváme, že je takový krok nezbytný," říká mluvčí úřadu Martin Drtina. Verdikt Bruselu bude znám v průběhu léta. Telekomunikační úřad si pak ale bude muset ještě chystanou regulaci obhájit analýzou mobilního trhu, což mu zabere několik měsíců.

"Až pak můžeme přistoupit k případné cenové nebo jiné regulaci," říká Drtina.

Drobní − takzvaní virtuální − operátoři ale na výsledek tak dlouho čekat nechtějí. Už v příštích týdnech proto vyvolají vůbec první oficiální spor s velkou trojkou svých konkurentů, při němž se budou za účasti zástupců ČTÚ dohadovat o zlepšení podmínek pro svůj byznys.

"Požadovat budeme především snížení poplatků, které síťovým operátorům platíme," uvádí Pavel Humpolík, šéf Asociace českých virtuálních operátorů, která menší podniky na mobilním trhu sdružuje. Říká také, že úpravu cen velkoobchodních poplatků jeho asociace očekává i od chystané regulace.

Virtuální operátoři nemají vlastí sítě, proto si musí hlasové a datové služby od T-Mobilu, O2 a Vodafonu kupovat. Jejich velkoobchodní ceny jsou ale podle drobných operátorů i loňské analýzy ČTÚ dlouhodobě přemrštěné. Menší firmy se proto musí spoléhat na nižší zisky, občas je jejich byznys dokonce ztrátový.

Stát dosud nebyl schopný velkou trojku dotlačit k nápravě. Lídři mobilního trhu se už před pěti lety zavázali, že budou menším konkurentům prodávat služby za ceny, které jim zajistí slušné zisky. Jejich velkoobchodní poplatky se ale v posledních letech vylepšovaly jen nepatrně.

Svou roli v tom hrál především fakt, že se malí operátoři, kteří na takové situaci tratili, báli ozvat. Úřad je k tomu opakovaně vyzýval, když ale na stole neměl oficiální stížnosti, situací se nezabýval. "ČTÚ si myslel, že půjdeme do sporu s někým, na kom jsme bytostně závislí. Pokud bychom si ale stěžovali, tak nám od velkých operátorů hrozí vypovězení kontraktů," tvrdí jednatel společnosti Český bezdrát Petr Benýšek.

Telekomunikační úřad se loni v lednu přesto rozhodl problém razantně vyřešit jedním z mála účinných opatření, která může v podobných případech použít. O2 a Vodafonu pohrozil odebráním licencí, pokud své velkoobchodní ceny nesníží na jím stanovenou úroveň. Obě firmy to nakonec udělaly, stejně jako T-Mobile, který zlevnil již dříve.

"Žádné zlepšení to ale nepřineslo. Zastropovaná cena u dat nemá přesáhnout 15 haléřů za megabyte. Reálná suma na trhu je ovšem několikanásobně vyšší. Velcí operátoři data neprodávají po jednotkách, ale v balíčcích, v nichž jeden megabyte vyjde mnohem dráž," vysvětluje zástupce drobných operátorů Humpolík.

Nynější snahu ČTÚ o regulaci jeho asociace vítá. Trojici velkých operátorů se naopak nezamlouvá. O2 například varuje, že by zastropování velkoobchodních cen vedlo ke zdražování pro koncové zákazníky. Velkým operátorům by prý klesly zisky, které mají od svých menších soupeřů. Jejich výpadek by si pak kompenzovali právě na spotřebitelích.

