Opřel hlavu o plexisklo za střídačkou a smutně zavřel oči. V tu chvíli už Jaromír Jágr věděl, že je konec. Byl pátek 20. dubna krátce po osmé večerní, venku příjemných 20 stupňů, ale kladenským zimákem zavanul mráz zklamání. Jágrovi kladenští Rytíři po obrovském boji padli s Jihlavou 1:2. A kolo před koncem čtyřčlenné baráže o hokejovou extraligu bylo jasné, že i pátou sezonu v řadě se budou muset smířit jen s druhou nejvyšší soutěží. Námi, fanoušky, familiárně přezdívanou prales.

Jágrova mise po návratu z NHL tedy nevyšla podle představ. Když přišel o pár okamžiků později mezi novináře, vypadal unaveně, byť v baráži nakonec neodehrál ani minutu. Mužstvu radil jen jako třetí trenér − víc mu zranění kolena nedovolilo. "Nedávali jsme góly," popsal hlavní příčinu kladenského nezdaru.

Kdo si zahraje extraligu Ze čtyřčlenné baráže, hrané na 12 zápasů, si postup do extraligy zajistily Karlovy Vary, které letos hrály WSM ligu, a Litvínov. Znamená to, že z nejvyšší soutěže po jediné sezoně sestupuje Jihlava. První ligu s ní bude příští rok hrát i zbývající barážový účastník Kladno.

Nicméně mnoho nechybělo a mohli jsme se dočkat zajímavé pointy. Pokud by Rytíři udrželi naději na postup až do posledního barážového kola, které včera odehráli na ledě Litvínova, Jágr byl připraven naskočit místo Miloslava Hořavy, který na Kladně hostoval právě ze severočeského klubu a nesměl proti němu hrát.

Nestalo se a Jágra jsme už v téhle sezoně na ledě neviděli.

I bez něj ale letos Rytíři předčili očekávání všech expertů. A i mnohých z nás fanoušků "Poldi Kladno" − byť my z lásky k modrobílým barvám každoročně poctivě věříme, že se tým prokope do baráže a z ní zpět do vysněné extraligy.

V minulých sezonách bylo kladenské mužstvo nadívané zvučnými jmény typu Petr Ton, Petr Tenkrát nebo Jiří Burger. Letos tomu tak poprvé nebylo. A ejhle, poprvé za ty čtyři roky, co Kladno pobývá v první lize, do baráže proniklo! A navíc ještě krátce po její polovině to reálně vypadalo dokonce i na návrat do extraligy. Chybělo k němu nejspíš pouhých šestnáct vteřin v utkání s Karlovými Vary.

"V tomhle zápase se baráž zlomila," přiznal Jágr to, čeho jsme se v kladenském kotli v posledních dnech tak trochu obávali.

Když bookmakeři tuší K zajímavému úkazu došlo v předposledním kole baráže v utkání Karlovy Vary – Litvínov. Západočeši potřebovali bod, aby si zajistili extraligu, Litvínovští potřebovali také bodovat, aby měli lepší výchozí pozici pro závěrečné kolo. Takže ideální scénář pro remízu a následné prodloužení. Původní kurz na nerozhodný výsledek po 60 minutách hry vypsaly sázkové kanceláře okolo 3,7:1. Jenže ho záhy začaly prudce snižovat až na 1,9:1. Tak nízký kurz je v hokeji na remízu přinejmenším neobvyklý. Jak pak zápas vypadal? Hrálo se opatrně, až na jednu výjimku bez vylou­čení a po 60 minutách to bylo – ano, správně – 0:0. Kdo vsadil, vyhrál. Vary pak v extázi z postupu prohrály prodloužení a Litvínov bral druhý, bonusový bod za výhru 1:0. A všichni byli spokojeni. Inu, někdy bookmakeři tuší přesně.

16 vteřin od extraligy?

Tři kola před koncem prolínací soutěže měli Kladeňáci na kontě skalpy extraligistů z Litvínova a Jihlavy, vedli nad Vary 1:0 a mířili na první místo čtyřčlenné tabulky. Vypadalo to libově.

Pak se to ale pokazilo.

Doslova ve vteřině.

Stačilo jedno hloupé vhazování a pouhých šestnáct sekund před koncem Západočeši srovnali. V samostatných nájezdech pak opařenému Kladnu vyrvali i druhý bod. To je nakoplo až do extraligy. A naše Rytíře naopak vykoplo ze sedla.

Přiznávám na rovinu: měli jsme vztek, protože vyrovnávací gól podle všeho neměl platit. Rozhodující buly, které brance předcházelo, totiž karlovarský Václav Skuhravý vyhrál nohou − a to pravidla zakazují. Zkušený čárový rozhodčí Stanislav Barvíř, který v nejvyšší soutěži debutoval ještě o rok dříve než Jágr, to prostě nechal být. Respektive: dal píšťalku k puse, ale po vteřině si to rozmyslel. Doteď nevím, co si o tom mám myslet. Asi namítnete, že jsem coby fanoušek Kladna zaujatý, ale stačí se podívat na videozáznam.

Takováto zdánlivě drobná selhání mohou rozhodnout o všem. "Možná by to vypadalo úplně jinak, měli bychom o dva body víc a i hráči by si daleko víc věřili," zaspekuloval Jágr, jak by se baráž mohla vyvíjet, kdyby Barvíř dělal svou práci pořádně.

Veterán Skuhravý se jako správný malý kluk ke kopanci nepřiznal (upřímně, kdo by se v takový moment přiznal?), čímž si zazdil šanci získat letošní cenu od Českého klubu fair play. Soudě podle jeho vyjádření pro deník Sport jsem ale nenabyl dojmu, že by po takovém ocenění nějak prahl. "Od toho jsou tam rozhodčí," děl útočník, který následně rozhodl i samostatné nájezdy. Kuriózní na tom je, že Kladno popravil jeho nedávný kapitán.

Sledoval jsem Jágra na střídačce. Byl vytočený. A pokud jsem dobře viděl, ukázal rozhodčím palec vzhůru. Chápu.

Srůstání s týmem

Bylo vůbec zajímavé pozorovat, jak Jágr s týmem od svého zimního návratu z NHL postupně srůstal. I když to vůbec nebyla cesta, jakou si na začátku představoval. Protože jsem letos s Kladnem objezdil přes 70 zápasů, mohl jsem to celé sledovat od samotného počátku. Od nesmělého oťukávání se až po pravé začlenění se do party.

Když se na konci ledna po nevydařené půlsezoně v Calgary Flames spakoval a objevil se na Kladně, vypukla přes noc Jágrmánie. A na naše mladé mužstvo dolehla deka. Hádám, že někteří mladíci v kabině nevěděli, jestli Jágrovi tykat, nebo vykat, najednou nastupovali před vyprodanými stadiony, což je v pralese výjimečný úkaz. A tak se začalo prohrávat a vůbec to nevypadalo dobře.

Když už se zdálo, že si to sedá, Jágr se zranil. Tedy on se nezranil, zranil ho havířovský Marek Sikora. Tři kola před koncem základní části ho naremploval na mantinel tak, že Jágr ztratil vědomí a při pádu si navíc poranil vazy v koleni. Sudí Zubzanda a Kostourek nechali vousatého havířovského grobiána překvapivě dohrát bez trestu a republika se následně rozdělila na dva tábory: faul a nefaul. Do toho druhého se připojil i šéf rozhodčích Šindler, snad aby se nezdálo, že tady má Jágr nějakou protekci.

A tým se musel obejít bez svého hrajícího majitele. Nicméně Kladno zase začalo vyhrávat − v pravý čas, právě začínalo prvoligové play-off. Jágrovo zranění kolena se však ukázalo být vážnější, což s sebou přineslo další komplikaci. Aby mohl hrát v baráži, musel nejdříve za Kladno nastoupit v 15 zápasech. Nastoupit znamenalo třeba jedno sklouznutí se po ledě, což také Jágr praktikoval.

Upřímně, tohle je jedna z nedomyšlených regulí v českém hokeji. Například takový Tomáš Frolo letos odehrál celou sezonu za prvoligový Vsetín, ale na baráž se ocitl v extraligovém Litvínově − aniž by za něj nastoupil k oněm 15 zápasům. Důvod? Loni byl hráčem Litvínova a měl takzvaný střídavý start… Proč se prostě celá věc nezjednoduší a nejsou stejné podmínky pro všechny? V klubu, kde hráč působí v den uzávěrky přestupů 31. ledna, musí dohrát zbytek sezony a tečka. Kolik zápasů odehraje, je jeho věc. Jak snadné! Zamezilo by se takovým podivnostem.

Zpátky k Jágrovi. Postupně se doklouzal k těm 15 zápasům a s každým dalším bylo vidět, jak do týmu stále více zarůstá − byť nehraje. Při prvních čtvrtfinálových zápasech s Prostějovem se po úvodním střídání vydal hned do kabiny, později už ale začal zůstávat ve výstroji na střídačce.

Prožíval každý gól. Když Jan Kloz v prodloužení rozhodl druhé semifinále na ledě Motoru České Budějovice, jásal jako smyslů zbavený.

Žil s hráči. Stal se jedním z nich, byť nemohl na led. Radil jim. A když se upískli arbitři, neváhal vyjet na led vyjednávat. I díky němu Kladno v semifinále vyřadilo favorizovaný Motor 4:1 na zápasy a na jeho úkor se překvapivě ocitlo v baráži.

V ní Jágr na střídačce zůstal. Jen se svlékl do civilu a stal se třetím koučem vedle Miloslava Hořavy a Pavla Patery. Řekl, že zdravotně stále není fit, a pokud se týmu bude dařit, už hrát nebude.

Nemesis Jihlava

Do baráže sice Kladno vstoupilo dvěma porážkami v Jihlavě a s Litvínovem, ale pak přišel rozlet, který utnulo až zmíněné Skuhravého unfair extempore. Na mužstvu se to podepsalo: hráči dřeli jako koně a nevypustili jediný souboj, ale nedávali góly a po další prohře ve Varech se v předposledním utkání baráže ocitli s nožem na krku. Buď porazí Jihlavu − a jen v tom případě si to v posledním duelu s Litvínovem rozdají o zbylou volnou extraligovou místenku −, nebo se vracejí do pralesa.

A Jihlava se opět ukázala být kladenskou Nemesis. Tenhle soupeř je naším osudem po celou dobu působení v pralese. V první sezoně nás vyřadil v sedmém zápase čtvrtfinále, loni v sedmém zápase semifinále a letos v samotném rozuzlení baráže. Katem v loňském semifinále i letos v baráži se stal další bývalý Kladeňák. Útočník Jihlavy Richard Diviš, který hrál už osmou baráž za sebou! Loni rozhodl sedmou semifinálovou bitvu gólem v oslabení, letos trefil vítěznou branku tři minuty před koncem. A aby toho nebylo málo, před čtyřmi lety se mu v barážových bitvách v dresu Olomouce podařilo poslat Kladno o patro níž.

Zatímco Diviš a spol. extaticky křepčili pod kotlem svých fanoušků a díky tomu až do posledního kola živili naději na udržení extraligy, Jágr opřel hlavu o plexisklo za střídačkou a smutně zavřel oči.

Možná mu blesklo hlavou, co bude dál.

"Nepřemýšlel jsem o sobě. Hlavně se musím dát stoprocentně dohromady, jestli chci ještě dál hrát hokej. Abych byl jako hráč platný, musím být stoprocentně zdravý," řekl bezprostředně po vyřazení v baráži.

Ve stopách Komety?

Vzdá ve 46 letech svou nezdolnou touhu ještě si zahrát NHL a rozhodne se pomoci Kladnu prokopat se příští rok pralesem znovu do baráže a konečně v ní uspět? U Jágra nikdy nevíte, kterou cestu zvolí. Ale jak jsem pozoroval jeho emoce na střídačce, věřím, že ho v pralese příští rok uvidíme. Vzdor nepostoupení tohle byla nejlepší kladenská sezona za poslední roky. Bezkonkurenčně. Tohle mužstvo ještě neřeklo poslední slovo a Jágr tu má rozdělanou práci, která by se ze zámoří dělala dost špatně. Mohl by napodobit Libora Zábranského a to, co vybudoval z ještě nedávno zbídačené brněnské Komety. Byl by to velký příběh. Potřebuje ale jediné: Jágra na Kladně. Tak se nechme překvapit.