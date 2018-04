Vojtěch Filip (63)

12 let vede KSČM, 12 let "proseděl" ve funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny, 21 let je poslancem sněmovny a 35 let je členem komunistické strany.

Kariéru začal jako právník v podniku Sfinx v Českých Budějovicích, kam nastoupil po studiu na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně.

Po pádu totalitního režimu zastupoval v roce 1990 komunisty v tehdejším Federálním shromáždění a kromě toho se dal po "revoluci" na podnikání, společně s dalšími komunisty se zabývali například dodávkami výpočetní

techniky a datových sítí.

Od roku 1996 sedí nepřetržitě v Poslanecké sněmovně.