Mezi špičkami sociální demokracie a hnutí ANO sice ještě není "ruka v rukávě", ale vše k tomu směřuje. A to zejména po pátečním rozhodnutí širšího vedení ČSSD jednat o vládě s ANO a po následných pochvalných reakcích předsedy ANO Andreje Babiše a místopředsedy Jaroslava Faltýnka.

Jenže nakonec může ještě všechno skončit krachem. Když v pátek podvečer oznamoval šéf ČSSD Jan Hamáček ve stranickém sídle obnovení jednání s ANO o společném kabinetu, z Lidového domu odcházeli bez mediální pozornosti zrovna domů řadoví účastníci jednání ČSSD. Jejich neveselé výrazy v obličeji i trpká slova naznačovaly, že mnozí se s účastí své strany ve vládě za vedení trestně stíhaného Babiše těžce smiřují. "Náš předseda sice v hlasování uspěl, ale podívejte se na výsledek. Stačil jeden hlas a prohrál by," upozorňovali při odchodu členové předsednictva, kteří si nepřáli být jmenováni. Pro další jednání s ANO zvedlo ruku 14 členů, dalších sedm se zdrželo, tedy vlastně nepodpořilo, a pět bylo proti. Rozhodl jeden jediný hlas.

"Nebylo to jednoduché rozhodování," přiznal sám Hamáček s dodatkem, že hlasování ještě neznamená vstup do vlády. Přesto by chtěl do ní stranu dostat. Argumentuje tím, že ČSSD prosadí jako vládní strana pro voliče víc. Zejména když má obsadit ministerstvo práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury, vnitra a ještě obrany nebo zahraničí. Ústupek ANO s ministerstvem vnitra zřejmě hlasování rozhodl. Hamáček alespoň tvrdil, že tak nyní bude šance zajistit, aby policisté, kteří vyšetřují kauzu trestně stíhaného premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, pracovali a nebyli pod žádným tlakem.

Adepti ČSSD do vlády I když ještě není zcela jasné, koho by sociální demokraté nominovali na svých pět ministerstev, která mají obsadit, podle informací HN se v zákulisí mluví nejčastěji o těchto jménech. Ministr vnitra: Jan Hamáček se chce hodně věnovat nejen policejní oblasti, ale například také digitalizaci veřejné správy či zlepšení činnosti České pošty. Ministr zemědělství: Miroslav Toman Tady může ještě nastat změna, ale v kuloárech ČSSD padá právě toto jméno. Jméno člověka, který má blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Ministr zahraničí: Miroslav Poche Nejčastěji se spekuluje o tomto pražském sociálním demokratovi, jehož nominace ale vyvolává ostré spory i uvnitř ČSSD. Ministr práce a sociálních věcí: Petr Krčál Pracoval jako náměstek dřívější šéfky tohoto úřadu z ČSSD Michaely Marksové. Ministr kultury: Kdo povede tento resort, který nikdy není předmětem žádných velkých sporů mezi stranami, se zatím neví.

Ovšem mnozí v ČSSD mají na "vstřícnost" ANO odlišný názor. Například na předsedovi Senátu za ČSSD Milanu Štěchovi byl znát jeho odpor k dohodě s ANO. "Trvám na tom, že nemáme být ve vládě, ve které je premiérem trestně stíhaný politik," říká důrazně a opakovaně. A stejně vehementně trvá na takovém názoru i předseda senátorského klubu Petr Vícha.

Je nepochybné, že tito i další sociální demokraté budou proti i v plánovaném referendu, kterého se budou moci účastnit všichni členové Hamáčkovy strany. A není vůbec vyloučeno, že jich bude proti vládě s Babišem většina.

Hamáček se "problematické" straníky snaží získat požadavkem na Babiše, aby slíbil odchod z kabinetu, pokud bude odsouzen soudem první instance. "Pokud neodstoupí, platnost koaliční smlouvy skončí," avizoval předseda ČSSD.

Tento požadavek premiér během předchozích schůzek s ČSSD odmítl. Aktuálně na něj zatím nereagoval, jen na sociální sítě napsal, že si přeje co nejrychlejší vznik vlády s ČSSD za tolerance KSČM. Druhý muž ANO, Jaroslav Faltýnek, k tomu včera v České televizi dodal, že hnutí chce do čtrnácti dnů připravit text koaliční smlouvy.

Zatím také není jasné, jak se ANO zachová k požadavku sociální demokracie, aby někteří poslanci z SPD Tomia Okamury ztratili své funkce ve sněmovně. To by se mohlo týkat třeba šéfa bezpečnostního výboru Radka Kotena a možná i Okamury, který je dokonce místopředsedou sněmovny.

Sociální demokracie chce takto narušit blízký vztah mezi Okamurou a ANO, který se projevoval častým společným hlasováním. Sociální demokraté věří, že přerušením těchto vztahů zamezí tomu, aby si ANO hledalo k hlasování SPD místo ČSSD.