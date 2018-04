Po víkendu je zřejmé, že vítězem sestavování vlády bude Miloš Zeman. V komplikované situaci dokázal tahat za nitky tak, že nakonec vzniká přesně taková vláda, jakou si od voleb přál. Vláda s důvěrou sněmovny, která bude v tichosti zohledňovat jeho zájmy, jež se do značné míry kryjí se zájmy Ruska, a současně složená tak, že nebude budit až takový odpor liberální části společnosti, jenž by vyvolal skutečně masové demonstrace. To vše s perspektivou, že vydrží tři a půl roku. Vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů je mistrovským kouskem Miloše Zemana.

Viděno zpětně, Zeman si počínal skutečně mistrovsky. Nejdříve si rychlým jmenováním Andreje Babiše a jeho jednobarevné vlády zajistil jeho podporu v prezidentské volbě. Pak kombinací strašení, že by mohl Babiše nechat vládnout bez důvěry, a posilováním obav, že by se k podílu moci mohla dostat "fašistická" SPD, vpravil do hry sociální demokraty, přičemž paralelně pomohl tomu, aby se v ČSSD dostali do popředí jemu naklonění politici. A nakonec na sjezdu komunistů pomohl ke znovuzvolení Vojtěchu Filipovi, který je pro Babiše, ČSSD i širokou veřejnost přijatelný více než jeho stalinistický soupeř Josef Skála. Dílo je dotvořeno.

S trochou zdravé paranoie můžeme vidět jako součást hry i situaci z předminulého týdne, kdy ČSSD ukončila jednání s Babišem poté, co jí odmítl přepustit ministerstvo vnitra. Bylo zřejmé, že v ČSSD je před sjezdem nálada, která spolupráci s ANO příliš nepřeje, a že by ani post ministra vnitra nemusel stačit, aby sjezd s koalicí souhlasil. Bylo možná takticky rozumnější zařídit situaci, kdy ČSSD mohla Babiše "hrdě" odmítnout a opájet se na sjezdu vlastní "zásadovostí" a následně pak nabídku ministerstva vnitra vrátit do hry, takže to nakonec působí jako obří Babišův ústupek. Zda tenhle chytrý postup poradil Babišovi Zeman, se samozřejmě nikdy nedozvíme, leč je jasné, kdo z těch dvou je šikovnější politický technolog. A je také jasné, že to byl právě Zeman, kdo namotivoval ČSSD k obnovení jednání s Babišem tím, že v mezičase "doporučoval" premiérovi jednání o podpoře s komunisty a Tomiem Okamurou. Předseda ČSSD Jan Hamáček se nyní může tvářit jako ten, kdo zabránil mocenskému angažmá nahnědlé SPD, což mu pomáhá projekt vládnutí s Babišem uvnitř strany prosadit.

Výsledek Zemanova půl roku trvajícího počínání je pro něj radostnější než radostný: s velkou pravděpodobností vznikne vláda ANO, ČSSD a s podporou komunistů, která mu bude maximálně vyhovovat. Zřejmě z ní vypadnou vysloveně prozápadní a liberální ministři Martin Stropnický (zahraničí) a Robert Pelikán (spravedlnost), takže se Zeman nemusí obávat, že by docházelo k dalším "nepříjemnostem" typu vydání hackera Nikulina do USA či podpory spojeneckých úderů proti Putinovu chráněnci Asadovi v Sýrii. Hamáček například v reakci na útok uvedl, že používání chemických zbraní je sice odsouzeníhodné, ale "útok bez mandátu OSN řešení jen oddálí". Vláda s ČSSD bude nepochybně Zemanovým zájmům nakloněna více než současný kabinet. No a kdyby tak úplně ne, jsou tu komunisté, na jejichž hlasech bude kabinet stát, a u nich netřeba o aktivním prosazování ruských zájmů pochybovat. Komunisty Zeman svou účastí na jejich víkendovém sjezdu navíc definitivně legitimizoval, a pomohl tak posunout těžiště české politiky směrem k neliberálnímu, řekněme "východnímu" politickému pólu, což je pro něj další bonus.

Dá se namítnout, že Zemanovi bylo jedno, zda vznikne vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů, nebo ANO s podporou komunistů a SPD. Ale druhá konstelace by zřejmě vyvolala ve společnosti neklid, demonstrantů by přibylo a kdoví, jak by se nakonec zachoval Babiš, který na hlas ulice slyší více, než připouští. Zeman ví, že efektivnější je prosazovat vlastní zájmy taháním za nitky v klidu než silově v chaosu.

Pokud vláda ANO, ČSSD plus KSČM vznikne (stále je ještě jistá pravděpodobnost, že členská základna ČSSD vládnutí s trestně stíhaným oligarchou za podpory komunistů odmítne), bude se na Hradě slavit. Půjde do značné míry o vládu zájmů Miloše Zemana. Nutno přiznat, že lepší politik, v čistě technologickém smyslu slova, než inženýr Zeman v Česku není…

