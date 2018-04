Přestanu se zkouškami raket a atomových zbraní − vzkázal týden před korejsko-korejskou vrcholnou schůzkou pán severní části poloostrova Kim Čong-un. Kdo by se neradoval, že zmizí důvod, kvůli němuž se ještě loni mezi Pchjongjangem a Washingtonem soutěžilo, kdo má větší červené tlačítko ke zbraním hromadného ničení? Kimův víkendový vzkaz vypadá jako vytažená vlajka vstřícnosti před dubnovým summitem s Jižní Koreou a možná ještě více před tím květnovým, kdy se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Severokorejský vůdce ovšem jedním dechem vzkazuje, že k dalším testům není důvod. To zní spíše tak, že svůj atomový a raketový program považuje za natolik rozvinutý, že už dosáhl strategického cíle, má životní pojistku svého ultrastalinistického režimu.

Když zastavení testů, kvůli nimž nechaly Čína a Rusko v Radě bezpečnosti OSN projít řadu sankcí na severokorejský režim, nemusí znamenat žádný faktický posun, o co tedy jde? Už zimní olympiáda v Jižní Koreji, kam se vypravili nejen soutěžící ze Severu, ale i členové nejužší věrchušky, naznačila, že Kim Čong-un místo konfrontace testuje, co by získal jednáním. Kvůli tomu se minulý měsíc dokonce poprvé vypravil i do Pekingu, na němž je jeho režim životně závislý, přesto ho však dráždí ostentativní snahou opatřit si jaderné zbraně. Tou cestou ale čínskému protektorovi v důležitém okamžiku zalichotil. Přizval ho ke stolu, kde se dosud zdálo prostřeno jen pro obě části rozdělené Koreje a pro Američany.

Pekingské Global Times oznámený konec atomových a raketových testů pochválily jako důkaz upřímné touhy po míru a rozvoji. Ta dvě slova jsou nejspíše klíčem ke čtení Kimova předsummitového vzkazu: za případnou denuklearizaci − a to ještě nevíme, co přesně to v severokorejštině znamená − bude chtít dvě věci, záruky bezpečnosti režimu a uvolnění sankcí: neboli režim zůstane a dostane hospodářskou pomoc.

