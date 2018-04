O tom, jak má vypadat státní podpora exportu, se v Česku vedou spory snad odjakživa. Jedinou jistotou je samotná podpora stavící na neprůstřelné logice "své agentury mají jiné státy, musíme je mít tedy i my". A nebudeme na tom šetřit, vždyť Česko je na vývozu životně závislé.

Účet za exportní podporu přitom není malý a stále roste. Nejde jen o samotné provozní náklady, které se blíží k dvěma a půl miliardám ročně. Nezdařené projekty od Viet­namu přes Rusko po Turecko už stály Českou exportní banku (ČEB) i pojišťovnu EGAP hodně miliard, a stát tedy musel "na posílení kapitálu" dát peníze, které logicky chyběly jinde. Průšvihy v Rusku byly tak velké a tak časté, že se to nedá vysvětlit přirozenými příčinami typu "jde o exotické a rizikové teritorium". Případů, kde české proexportní instituce byly za kavku, kterou "partner" oškubal, bylo až moc. Změna fungování obou institucí je tak na místě a v posledních letech se v tom i mnohé udělalo.

Zda k efektivnějšímu fungování povede před měsícem provedené převedení všech akcií, a tedy i rozhodovacích pravomocí pod ministerstvo financí, je ale hodně nejisté. Úředníci v Letenské ulici možná mohou víc dbát na finanční disciplínu, ale přímý kontakt se zahraničními trhy nemají. Sporná je i idea zrušit ČEB status banky a společně s EGAP je vyjmout z dohledu ČNB. Té by se ulevilo, ostatně národní banka tento postup prosazuje nejen proto, že jí ČEB kazí čísla za sektor. Argument ČNB, že efektivní podpora exportu nejde dohromady s "obezřetnostními a kapitálovými" požadavky kladenými na komerční banky a pojišťovny, má něco do sebe. Co by ale následovalo po zrušení dohledu? Nehromadily by se v transformované instituci kostlivci tak, že by následný úklid byl ještě mnohem dražší?

Boj se dlouhodobě vede i o další instituce spojené s podporou exportu a lákáním investic do Česka. Jednou má navrch ministerstvo průmyslu, nyní pro změnu zkouší ofenzivu ministerstvo zahraničí. Klíčovou postavou je náměstek Martin Tlapa, muž, který před šesti lety odešel z ministerstva průmyslu, když jeho tehdejší šéf Martin Kuba chtěl reformovat CzechTrade. Tlapa by nyní chtěl dostat pod "zamini" pokud možno vše s cílem, aby exportér našel potřebné služby na jednom místě. Proč je k tomu potřeba slučovat CzechTrade a CzechInvest, jak už několikrát zmínil premiér v demisi Andrej Babiš, není moc jasné. A ještě větší otazník se vznáší nad tvrzením, že by sloučení dvou agentur, jejichž činnosti se moc nepřekrývají, přineslo podstatné úspory. Kdy naposledy spojování úřadů opravdu vedlo k ušetření státních peněz?

