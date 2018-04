Tak už je to tady. Všichni jsme věděli, že to jednou přijde. Žádný strom neroste do nebe. O čem je řeč? O růstu české ekonomiky.

Právě teď se nacházíme v trochu schizofrenní situaci. Většina prognostiků očekává rychlý růst, někdo už trochu váhá. Proč tomu tak je?

Například březnové údaje o indexu nákupních manažerů (PMI) ukazují, že většina zemí, kde se tento ukazatel publikuje, sice pokračuje v růstu, ale ve zpomalujícím tempu.

Sledujeme PMI ve 49 zemích a ve 33 z nich se v březnu jeho hodnota snížila. Od začátku roku se tento indikátor zvýšil jen ve dvou evropských zemích, Dánsku a Řecku. Nejde o žádné drama, indikaci možného bodu obratu bychom ovšem neměli přehlížet.

Je Česká republika na zpomalení připravena? Státní rozpočet loni skončil v deficitu i při růstu ekonomiky o více než čtyři procenta, letos má být deficit ještě vyšší a sliby na další rozdávání z rozpočtu se to jenom hemží.

Zkrátka tuzemské státní finance nejsou připraveny na zpomalení, a už vůbec ne na případnou recesi. Centrální banka se sice zbavila kurzového závazku, ale na vrcholu cyklu máme hlavní úrokovou sazbu ČNB pouhých 0,75 procenta.

Střelného prachu nemá ČNB zrovna na rozdávání, pokud se nechce vracet ke hře s devizovým kurzem. Není potřeba být škarohlíd, který čeká na horší časy, aby se potom chlubil "já vám to říkal", být na to připraven je ale zodpovědné a naopak.

