Americký výrobce panenek Barbie nesmí v Mexiku prodávat modely inspirované malířkou Fridou Kah­lovou. Společnosti Mattel to zakázal mexický soud, podle kterého má výhradní právo na její komerční zobrazení rodina. O zprávě informoval zpravodajský server BBC.

Potomkům malířky s charakteristickým srostlým obočím vadilo, že hračkářský gigant nezískal od rodiny souhlas. Zároveň se jim nelíbilo, jak firma známou malířku zobrazila. "Měla to být mnohem víc mexická panenka. S tmavými vlasy, srostlým obočím, a ne tak hubená. Frida rozhodně nebyla takhle hubená… Měla na sobě mít víc mexické oblečení a šperky," vysvětlila praneteř umělkyně Mara Romeová v rozhovoru pro AFP. Dodala, že panenka má podle ní příliš světlou kůži a chybí jí Fridiny rysy.

"Tato panenka Barbie měla oslavovat její skvělé dědictví a příběh," zareagovala firma Mattel. Rozhodnutí soudu se ale vztahuje pouze na Mexiko a lze se proti němu odvolat. Rodina Kahlové se podle AFP nicméně chce s Mattelem soudit i ve Spojených státech. Výrobce hraček uvedl, že spolupracoval se společností, která má na obraz umělkyně právo − získat ho měla od malířčiny neteře Isoldy Pinedové před více než deseti lety.

Frida Kahlová je mnohdy označována za jednu z nejvýznamnějších umělkyň 20. století. Mexická herečka Salma Hayeková, která ztvárnila hlavní roli ve filmu o malířce v roce 2002, na svém instagramovém profilu na zpodobnění Fridy zareagovala: "Frida se nikdy nesnažila vypadat nebo být jako někdo jiný. Jak z ní mohou udělat Barbie?" Společnost Mattel v březnu u příležitosti Mezinárodního dne žen představila novou sérii panenek inspirovanou 17 ženskými historickými i současnými postavami včetně Kahlové. V sérii Inspirativní ženy založené na historických postavách firma vedle umělkyně Fridy také ukázala afroamerickou matematičku Katherine Johnsonovou či olympijskou medailistku a snowboardistku Chloe Kimovou.

Konkrétně panenka zobrazující Fridu se na Twitteru setkala s rozporuplnými reakcemi. Zatímco někteří z ní byli nadšeni, jiným vadila světlá pleť a skutečnost, že panenka neměla žádné znatelné fyzické postižení. Fridě Kahlové v osmnácti letech během autobusové nehody páteří projela železná tyč. Malířka poté celý život trpěla bolestmi.

Barbie je nejznámější a nejprodávanější panenkou na světě. Poprvé byla představena v roce 1959, a to ve dvou variantách − jako blondýnka nebo brunetka oblečená do černobílého pruhovaného plaveckého úboru. Panenka bývá často kritizována za to, že zobrazuje nereálná ženská těla a konzumní život.