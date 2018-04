Zatímco Sergej Skripal je stále upoután na lůžko v nemocnici v Salisbury, jeho dcera Julie z ní byla již propuštěna a nyní ji britská policie ukrývá na neznámém místě. Zdravotní stav bývalého dvojitého agenta britské rozvědky se ale mírně zlepšuje.

Podle tvrzení britské vlády byli oba otráveni nervovou látkou novičok, kterou v 70. letech vyvinul Sovětský svaz. Moskva ale stále rezolutně popírá, že by s tím měla cokoli společného. Ruský mistr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že pokud by oběti byly skutečně otrávené látkou novičok, nemohly by přežít. Tím spíše, že původně odborníci tvrdili, že v případě novičku neexistuje protilátka.

"To je samozřejmě legitimní otázka. I když v případě protilátky je to trochu vytržené z kontextu. Skutečně nemáme specifickou látku, která by novičok zablokovala, ale umíme léčit škody, které působí v lidském organismu," tvrdí v Londýně usazený odborník na chemickou obranu Dan Kaszeta, který dříve působil v americké armádě či v Secret Service, což je organizace, která chrání amerického prezidenta. Kaszeta říká, že otrava se dá léčit i běžnými léky, jako je atropin nebo diazepam, které nemocnice v Salisbury měla k dispozici.

Americký odborník také upozorňuje, že laboratorně naměřená toxicita se dost výrazně liší od síly jedu při skutečném útoku. "Pokaždé máte více zasažených, kteří to přežijí, než mrtvých," řekl Dan Kaszeta serveru politics.co.uk. Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že pokusná zvířata v laboratořích nejsou nijak léčena. "Výrok látka X je pětkrát nebezpečnější než látka Y platí pouze v případě, že oběti nejsou léčené," vysvětluje Kaszeta.

Dalším důvodem je, že největší toxicitu mají nervové látky ve formě plynu. V Salisbury byl ale podle dostupných informací použit gel a jed se do organismu dostal přes kůži. "To je mnohem pomalejší. Během jedné studie z dob studené války prováděné na kozách s látkou soman trvalo 48 hodin, než zvířata zemřela po aplikaci látky na oholenou kůži," vzpomíná Kaszeta. Podle dostupných informací útočníci nanesli látku na kliku dveří Skripalova domu. "Tady musíme vzít do úvahy i lidskou psychologii. Sáhnete na kliku a řeknete si, co to tady tak lepí. A utřete si ruku do kapesníku nebo si ji umyjete mýdlem. Zní to legračně, ale voda a mýdlo jsou poměrně úspěšné při dekontaminaci nervovými látkami," vysvětluje Kaszeta.

S tím zcela souhlasí i Vil Mirzajanov, jeden z vědců, kteří jedy ze skupiny novičok vyvíjeli v Sovětském svazu. "Je jasné, že ti, kteří látku použili, neznali její fyzicko-chemické vlastnosti. Tuhle látku můžete použít, jen když máte suchý vzduch. Podle zpráv byla ale ten den v Salisbury mlha. Skripalovi šli na oběd do restaurace, a když nebyli doma, tak někdo nanesl gel na kliku. Jenže tím začala reakce látky s vlhkostí ve vzduchu, hydrolýza. Než se vrátili, koncentrace látky klesla několikanásobně. A to se vraceli. Kdyby přišli domů až večer, tak by asi ani neskončili v nemocnici," řekl moskevské stanici Kommersant FM.

"Novičok je silnější než jiné látky, ale jeho slabinou je voda. Při kontaktu s ní se začíná okamžitě rozkládat. Když je tekutina ještě kyselá, stačí jen pár minut. Použít novičok v podmínkách deštivé Anglie mohl jenom idiot, který nic neví o jeho vlastnostech," říká Mirzajanov.