Oproti roku 2016 stouply prodeje uměleckých děl podle studie banky UBS a organizátora výstav Art Basel o dvanáct procent na téměř 64 miliard dolarů. Například obraz Leonarda da Vinciho Salvator Mundi (Spasitel světa) se v New Yorku prodal za 9,75 miliardy korun a tím více než dvojnásobně překonal předchozí rekord Pabla Picassa. Za rekordními prodeji stojí rychlý nárůst jmění největších světových boháčů. Celková hodnota majetku jednoho procenta nejbohatších lidí vzrostla od roku 2010 o polovinu na 63,5 bilionu dolarů.



Nejvíce děl se na aukcích prodalo z poválečné doby, celkem tvořily téměř polovinu všech tržeb. Následovalo moderní umění s 27 procenty a klasičtí evropští “staří mistři”. Právě v oblasti se prodal Salvator Mundi a jen díky tomu si celý sektor polepšil o 64 procent. Bez započtení tohoto prodeje by byl 11 procent v minusu.

Z průzkumu mezi 2245 americkými milionáři a miliardáři vyplynulo, že umění sbírá 35 procent z nich. Zájem o umělecká díla roste ale i v Česku. Zatímco ještě před deseti lety byl objem aukčního trhu u nás kolem půl miliardy korun, loni už se přiblížil sumě 1,4 miliardy. Ke koupi deseti nejdražších obrazů by investor potřeboval čtvrt miliardy korun, což je o 16 milionů více než loni. Nejdražším dílem roku se stal pohled na Prahu od Oskara Kokoschky, který se na červnové aukci Arthousu Hejtmánek prodal za více než 52 milionů korun.

"Pokud nechcete riskovat, je dobré vsadit na ověřené autory, to mohou být dnešní čtyřicátníci nebo zástupci starší generace," říká Marina Votrubová, privátní bankéřka UniCredit Bank pro art banking. Je dobré začínat na menších částkách, a jak se znalosti prohlubují, postupovat dále. Podle Votrubové jsou zbytečně opomíjeny práce na papíře jako kresby a grafiky.

"Již dlouhé roky se snažím i svým klientům krásu kresby či grafiky přiblížit. Někdy jsou překvapení, jak hodnotné a krásné práce se v této oblasti dají pořídit, a často nebývají ani tak drahé," dodává Votrubová.

Investoři se vrací k vozům svého mládí

Rostoucí zájem je v posledních letech i o investice do klasických aut, případně takzvaných youngtimerů. Jde o auta ze 70. a 80. let minulého století, jejichž popularita v poslední době strmě roste. Lidé se k nim po letech vracejí, protože si sami pamatují, jak v těchto vozech během svého mládí jezdili.

"V posledních dvou až třech letech je patrný zvýšený zájem o youngtimery a klasické vozy, a to i od lidí, kteří se tomu dříve nevěnovali. Hodně lidí kolem 30 až 40 let má peníze, aby si kupovali auta z plakátů z dětství, takže stoupají na hodnotě i obyčejnější youngtimery," říká František Vahala, šéfredaktor Classic Blogu a organizátor veteránských závodů Classicrallye.cz. Podle Vahaly jde začít se 100 tisíci korunami, mnohem snadněji to však půjde s půl milionem korun.

Podotýká ovšem, že zhodnocení v řádech desítek procent ročně mají jen superdrahá a vzácná auta. Podle něj záleží na mnoha faktorech − stavu, historii, raritnosti daného vozu. Hodnota ikonických vozů, mezi které patří například Aston Martin DB5, známý z filmů o Jamesi Bondovi, nebo Chevrolet Corvette první generace, se zvýšila od krizového roku 2009 na více než dvouapůlnásobek předchozích cen.

V kurzu jsou i staré škodovky

Podle údajů autobazaru AAA Auto, který na českém trhu pod značkou Mototechna Classic nabízí klasická auta, strmě rostou i ceny československých youngtimerů. Za posledních pět let stouply průměrně o 60 procent. Například cena ikonické škodovky 110R stoupla ze 150 tisíc na 250 tisíc korun. "Škoda 110R dnes stojí klidně několik set tisíc a to by před pěti lety nikdo netipoval. Zcela nedostatkovým zbožím jsou aerodynamické Tatry prodávané za miliony. Poptávka je tak omezená, že se už ani neobjevují v inzerci, ale majitele mění na základě známostí," popisuje situaci na trhu Vahala. Jinak podle něj Češi kupují auta německá (Porsche, BMW, Mercedes), britská a italská. Cenu auta zvyšuje třeba i to, že se ukázalo v nějakém filmu nebo seriálu. V blízké budoucnosti bude podle Vahaly kulminovat zájem o superauta z devadesátých let.

"Z evropských třeba BMW Z3 M, z japonských Nissan 300ZX Z32, Honda NSX. Na aukcích se už nyní za velmi vysoké ceny prodávají vozy, které jsou v podstatě ojetinami − pár let stará zajímavá Ferrari, Porsche," říká k trendu Vahala. Ve světě je největší zájem o vozy Ferrari, Aston Martin, Porsche. Nejdražším autem je podle známých údajů Ferrari 250 GTO z roku 1963, které neznámý sběratel koupil v roce 2013 v soukromém prodeji za neuvěřitelných 52 milionů dolarů, tedy téměř 1,3 miliardy korun.

Hodinky jako symbol luxusu i investiční nástroj

Které hodinky se nejlépe zhodnocují v čase? Odpovědí jsou značky Rolex a Patek Philippe. K růstu cen přispívá několik faktorů − poptávka, exkluzivita, samotná značka a její tradice, dostupnost nebo to, zda se jedná o limitovanou edici. Hodně také pomůže, pokud takové hodinky nosila nějaká celebrita. Loni se například prodal model Rolex Daytona, který nosil herec Paul Newman, za neskutečných 17,7 milionu dolarů, čímž se tyto hodinky staly nejdražšími na světě.

"Záleží totiž vždy na jednotlivém kusu. Nejde však ale jen o to, v kolikakusové edici daný model vznikl nebo v jakém je stavu, ale také jak se nadále vyvíjela historie značky," říká Jan Lidmaňský, sběratel, publicista a organizátor hodinářských akcí.

V Česku si podle něj lidé pořizují hodinky spíše pro potěšení než jako investici. Pro různě náročné investory a s různou velikostí kapitálu by doporučil trojici značek − Seiko s relativně příznivými cenami, ve střední kategorii jde o značku Rolex za desítky a stovky tisíc a pro ty, kdo mají na investici milion a více, pak Patek Philippe.

"Někteří sbírají hodinky podle designu, jiní podle značky a jiní zase podle architektury strojku či hodinářských komplikací. Pokud ale někdo chce jen investovat a nezajímá se celkově o dění na trhu s hodinkami, pak spíše zpláče (až na pár výjimek) nad výdělkem," varuje Lidmaňský. V Česku známá značka Prim občas nabízí zajímavé kousky. "Krásným příkladem byla loni vyprodaná limitovaná edice hodinek Orlík Anthropoid, která se již nebude vyrábět, a zájemců bylo přirozeně více než samotné produkce," uzavírá Lidmaňský.