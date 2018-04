Když se loni americký prezident Donald Trump vrátil z cesty do Evropy, zadal svým generálům jeden jasný úkol: Chci také mít vojenskou přehlídku, jakou jsem viděl v Paříži.

Tehdy nově zvolený mladý francouzský prezident Emmanuel Macron si Trumpovu přízeň získal právě monumentální přehlídkou v rámci oslav výročí dobytí Bastily. Macronovi, který v pondělí míří na první oficiální návštěvu Bílého domu, se poté podařilo jako jedinému evropskému vůdci alespoň nějakým způsobem s Donaldem Trumpem sblížit.

Vyplatilo se to například před dvěma týdny při plánování spojeneckých útoků na Sýrii, které prakticky dohodli Trump a Macron. A pokud by francouzský prezident Trumpa dokázal přesvědčit i v dalších dvou složitých otázkách − zachování dohody o jaderném programu s Íránem a zamezení obchodní války s Evropskou unií −, značně by to Macrona posílilo v jeho snaze hrát důležitou roli v evropských i globálních záležitostech. Macron zatím v Evropě se snahou unii reformovat narazil.

Trump by měl v příštích týdnech rozhodnout, zda opět zavede sankce vůči Íránu (a tím de facto pohřbí Obamovu dohodu o íránském jaderném programu, již podporuje i EU) a zda prodlouží Evropské unii výjimku z nově zavedených cel na ocel a hliník. Kvůli oběma tématům míří do Washingtonu v pátek i německá kancléřka Angela Merkelová.

"Macron je jediný evropský vůdce, který má s Trumpem opravdu pracovní vztah. To Francii posiluje ve vztahu k Německu," tvrdí Martin Quencez, analytik z think-tanku German Marshall Fund of the United States. Podle analýzy, kterou Quencez zpracoval s kolegyní Alexandrou de Hoop Schefferovou, je klíčovým bodem spolupráce Macrona a Trumpa v boji proti terorismu a obecně v zajištění bezpečnosti.

Autoři také uvádějí, že odchodem Obamy vztah Washingtonu s Berlínem oslabil a že francouzský pragmatický či transakční přístup ke vztahům s USA vyhovuje Trumpovi, který se na mezinárodní spolupráci dívá podobně.

A v neposlední řadě Trumpova politika vyhovuje Macronovu cíli udělat z Francie a potažmo Evropy samostatnější hráče mocenských partií na globální úrovni. K tomu potřebuje ve vztahu k Trumpovi další úspěch podobný odvetnému útoku na Sýrii. U Íránu to je nyní vzhledem k nástupu jestřába Johna Boltona jako Trumpova národněbezpečnostního poradce méně pravděpodobné. Větší šance jsou v případě obchodu.

Čeká se, že Macron a dva dny po něm i Merkelová budou Trumpa přesvědčovat, aby Evropskou unii vyjmul natrvalo ze zaváděných cel na dovoz oceli a hliníku. Zatím unie dostala jen dočasnou výjimku, která ale vyprší 1. května.

Brusel zároveň připravil odvetná opatření v podobě cel na americké výrobky. Zároveň ale Američanům nabídl, že pokud by Američané trvalou výjimku z cel na ocel a hliník unii udělili, mohla by pak Evropská unie zvažovat, že zruší nynější cla na průmyslové výrobky, jako jsou surový tabák, oblečení či boty, kde jsou cla stále vysoká. Evropa by zvážila i snížení desetiprocentního cla na americká auta. Trump právě hrozí vysokým clem na evropské vozy.

Kancléřka Merkelová, která se s Trumpem uvidí v pátek, si zatím k Trumpovi cestu nenašla. A ani on k ní. Německý byznys má velké obavy především z obchodní války, která by se dotkla zejména automobilového průmyslu, a tím pádem i české ekonomiky.

"Chceme posílit a prohloubit naše vztahy s USA," vzkázal týden před příletem Merkelové německý ministr financí Olaf Scholz, který byl ve Washingtonu na zasedání Mezinárodního měnového fondu. "Protekcionismus nikdy nikomu nic nepřinesl," zdůraznil Scholz.