Osmatřicetileté vědkyni Zuzaně Kečkéšové vyšel před rokem článek v časopise Nature. Publikovat v jednom z vůbec nejprestižnějších vědeckých časopisů světa by bylo úspěchem samo o sobě, ale nadmíru zajímavý byl i její objev. Během svého osmiletého bádání na špičkovém americkém Massachusettském technologickém institutu (MIT) našla mladá vědkyně původem ze slovenské Galanty bílkovinu, která brání vzniku nádorů.

Po návratu do Prahy snila o tom, že si založí vlastní laboratoř, kde bude svoje objevy dál posouvat, ideálně směrem k budoucímu léku. K tomu jí ale chyběly peníze, a svou práci tak dál rozvíjela ve skupině docenta Jana Konvalinky v dejvickém Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

Na počátku byl neotřelý nápad

Návrat do Česka se nakonec ukázal být dobrým rozhodnutím. Mladá vědkyně teď získala investory, kteří její bádání a vybudování vlastní laboratoře podpoří. Ozvali se jí poté, co si loni v HN přečetli článek o jejím vědeckém úspěchu. Jde o českou rodinnou investorskou společnost bpd partners, za níž stojí trojice podnikatelů Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský. Ti se před lety sešli ve vedení hnědouhelné společnosti Czech Coal a vydělali na prodeji podílů Pavlu Tykačovi. Do firmy se k nim teď nově připojil šéf Lučebních závodů Draslovka Pavel Brůžek. Právě minulý týden podepsali smlouvu s badatelkou a s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, kde působí.

1,7 milionu eur dali investoři z firmy bpd partners Zuzaně Kečkéšové na výzkum bílkovin účinných proti rakovině.

Na hledání, zkoumání a testování nadějných molekul proti rakovině od nich dostane Zuzana Kečkéšová 1,75 milionu eur na pět let. Pro porovnání, největší evropský grant pro vědce zakládající laboratoř, prestižní ERC, činí 1,5 milionu eur. "Je to úžasná a nezvykle štědrá podpora. Nejen v Česku, ale ani v zahraničí není běžné, že by dali soukromí investoři vědcům na základní výzkum tak velké peníze ještě ve fázi, kdy nemají žádný patent. Navíc si uvědomují, že z investice nemusí mít ve finále žádný finanční zisk," upozorňuje Zuzana Kečkéšová. Díky podpoře si vybaví laboratoř, najme kolegy a bude naplno pokračovat ve výzkumu, který úspěšně zahájila za oceánem na MIT.

Na počátku stál neotřelý nápad prozkoumat buňky orgánů, jež rakovině nepodléhají, a zjistit, proč odolávají. Právě v energetických centrech zdravých buněk zvaných mitochondrie našla protein s názvem LACTB. Na myších pak prokázala, že dokáže výrazně zmenšit či zničit nádory odebrané z lidských prsou. "Teď bychom chtěli vyzkoušet, zda protein stejně působí i na buňky velmi časté rakoviny plic nebo třeba rakoviny slinivky, jež je velice agresivní," naznačuje, kam se bude dál ubírat její bádání. Zaměří se i na další tři nadějné bílkoviny, jež by mohly rovněž pomoci v boji s rakovinou. Kromě daru od mecenášů jí k tomu pomůže i grant od Grantové agentury ČR a prestižní evropský grant EMBO. Přispěli i dobrovolní dárci, jako třeba zlínská pobočka firmy M Computers − ta Kečkéšové věnovala do nové laboratoře počítače.

Přesvědčila skromností a pílí

Investoři z bpd partners prý nad podporou jejího výzkumu dlouho neváhali. Poté co si o vědkyni přečetli, začali se s ní scházet a jednat. "Je ohromně inteligentní a skromná. Přesvědčila nás svým elánem, energií, odevzdaností výzkumu a snaze přijít na podstatu vzniku rakoviny," popisuje předseda představenstva Pavel Brůžek, který společně se zakladateli investuje hlavně do vědy a biotechnologií. Jejich firma také v prezidentských volbách podpořila Jiřího Drahoše. "Snažíme se podporovat projekty, které mají vyšší smysl, nejde nám o trendy, jako je třeba aplikace na zdokonalení selfie na mobilu. Důležité je, aby byla na konci odpověď," vysvětluje Brůžek a potvrzuje, že komerční úspěch výzkumu nebo patent není jediný cíl. "Pokud se dostaneme do slepé uličky a zjistíme, že toto není cesta k novým lékům, i to bude pro nás přínos a z hlediska vědy úspěch, protože budeme vědět, že by se měla věda zaměřit jinam a jednu uličku budeme mít škrtnutou," popisuje netradiční filozofii investorů Brůžek.

Podpora ale není zcela bezpodmínečná − Kečkéšová bude průběžně dokazovat, zda se jí daří plnit to, co si na začátku stanovila, a zda si zaslouží další část investice. Pokud bude stát na konci úspěšná látka, založí investoři společně s vědkyní a ústavem novou firmu. Ta pak bude uvádět výsledky objevu na trh, například prodejem licencí farmaceutickým firmám, jež začnou vyrábět léky. Z tržeb by pak připadl díl investorům i vědcům.

Investic do biotechnologií je víc

Kečkéšová není jedinou vědkyní z českých laboratoří, kterou se v poslední době rozhodli miliardáři z bpd partners podpořit. Přestože se dřív zaměřovali spíš na oblasti s jistějším ziskem, jako jsou reality, chemie či obnovitelné zdroje, čím dál víc vstupují i na pole biotechnologií, kde zatím zainvestovali 12 projektů v Česku, USA a Izraeli.

V tuzemsku začali tím, že předloni koupili podíl v plzeňské výzkumnické firmě Xeno Cell Innovations, jejíž byznys stojí na objevu, že upravené pivní kvasinky umí odhalit z krevního vzorku rakovinu ve velice rané fázi. Svůj podíl budou mít také v další firmě zaměřené na diagnostiku, v právě vznikající Diana Biotechnologies, již zakládají mladí vědci z Ústavu organické chemie a biochemie. "Prostor k dalším investicím stále je, máme k dispozici stovky milionů na podporu zajímavých projektů," prozrazuje Brůžek. Z firem, které podpořili, je zatím nejblíže zisku bostonská Ginkgo Bioworks, u níž se v nejbližších letech očekává vstup na burzu.