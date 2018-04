Necelý měsíc zbývá do začátku obchodování na novém trhu pražské burzy s názvem Start. Ten cílí na menší a střední firmy, kterým dává možnost získat nový kapitál pro jejich další rozvoj.

"Akce bude pravděpodobně streamována na stránkách burzy. Bude prostor pro poslední dotazy a prezentaci firem," říká generální ředitel pražské burzy Petr Koblic, který za projektem burzovního trhu pro menší společnosti stojí.

Příležitost zatím využily čtyři firmy, které se nyní snaží nalákat případné investory. Čas mají do poloviny května, kdy se na žižkovské věži obchodování spustí.

Burza Start 15. května spustí pražská burza nový trh pro malé a střední firmy. Kromě obuvnické společnosti Prabos se o přízeň investorů utkají výrobce bezpilotních letadel Primoco a výrobce náplní do 3D tiskáren Fillamentum. Správce sdílených kanceláří Hub Ventures nabídne své akcie během června.

"Pro to, jak se trh dále rozvine, bude určitě tento první start emisí zásadní. Osobně bych považoval za úspěch upsání alespoň jedné z nich," myslí si Jakub Burda, generální ředitel finanční skupiny Roklen.

Firmy mohou své podnikatelské záměry představit i v rámci veřejných debat, které pořádá mediální dům Economia. Minulou středu před akcionáře předstoupil spolumajitel obuvnické firmy Prabos.

Tradiční výrobce pracovní či vojenské obuvi ze Slavičína na Zlínsku je podle slov jejího spolumajitele Jaroslava Paláta spíše "vousatým start-upem" − podnik byl založen už v roce 1860. Palát, který v Prabosu drží poloviční podíl, plánuje na burze získat alespoň 60 milionů korun. Výměnou za to nabízí 15 procent akcií společnosti.

Polská zkušenost

Zbylých 50 procent podniku vlastní Juraj Vozár, který svůj podíl zatím nechce snižovat. "Je poměrně konzervativní vůči novinkám," vysvětluje Palát, který zároveň investory ubezpečuje, že vztahy ve firmě to nijak neohrozí. "Nezastírám, že máme v nějakých věcech rozdílné názory, ale nikdy to nebyl takový rozdíl, který by vedl k nějakému střetu," uvádí.

Na burzu přivedla Prabos i zkušenost z minulosti. Vozár s Palátem koupili tradiční obuvnickou firmu v roce 2006. O dva roky později ji prodali polské společnosti Protektor. Vstup nového investora však firmu málem přivedl k bankrotu. "Měli tenkrát plány na vytvoření holdingu, který by dominoval trhu s pracovní a military obuví minimálně ve střední Evropě. Za tři roky ale ztratili téměř všechny zakázky a neudělali žádnou inovaci. Navíc ztratili i klíčovou licenci Goretex," vzpomíná na těžké časy Palát, který s Vozárem v roce 2012 koupil Prabos zpět.

Cena obchodu byla sice výrazně nižší, než za kterou oba muži společnost před čtyřmi roky prodávali, zároveň však s firmou převzali i dluhy, které po Protektoru zbyly. Ty se vyšplhaly až na 90 milionů korun, většina z nich navíc byla po splatnosti.

Chci svobodu

Aby Palát tehdy obuvnickou firmu z dluhů dostal, musel bance zastavit veškerý svůj majetek. Právě zkušenost s polskými investory ho tedy odrazuje od toho, aby nyní o kapitál žádal velkého investora, a raději zkusí štěstí na novém trhu pražské burzy.

Ačkoliv je dnes Prabos v daleko lepší kondici než před šesti lety a dluhy po Protektoru se již povedlo zaplatit, stále je na bankách závislý. Celkové zadlužení podniku se pohybuje okolo 40 milionů korun. Právě na umoření části dluhu chce Palát většinu peněz z burzy použít a vložit je do firmy jako podřízený dluh. "Pořád se cítím svázaný. Dnes už máme na to, abychom dělali investice v řádu několika milionů bez toho, aby o nich rozhodovala banka," vysvětluje předseda představenstva Prabosu. "S bankou máme korektní vztahy, ale já mám rád svobodu a tohle je příležitost, abych firmě svobodu dal," dodává.

Jednou z plánovaných investic je výrobní linka u města Dněpr na východě Ukrajiny. Prabos tak hodlá vyřešit nedostatek kvalifikovaných šiček na tuzemském trhu. "Na Ukrajině je hodně vyučených žen bez práce. Oznámili jsme, že hledáme 50 šiček, a hned se nám jich přihlásilo 300," tvrdí Palát. Z napjaté politické situace strach nemá. Tím, že na Ukrajině již několik let v jiných oborech podniká, není to pro něj neznámá země.

Veřejné zakázky

Moravská firma vyrábí boty hlavně pro vojáky, policisty nebo hasiče. Kromě toho se zaměřuje i na pracovní obuv pro dělníky. Pro její byznys jsou tak klíčové veřejné zakázky. Kromě české policie a armády obouvá i vojáky v Německu nebo Litvě. Dodává také řadě evropských policejních sborů. Veřejné zakázky se na tržbách společnosti podílejí asi 45 procenty. Podobně velké jsou pak dodávky pracovní obuvi pro firmy jako ČEZ, Lesy ČR nebo Škoda Auto. Zbylých deset procent pak představuje volnočasová obuv.

"To, že se jedná o firmu, která je poměrně dost závislá na veřejných zakázkách, pro mě představuje riziko," říká soukromý investor Jan Čopík. "Když by nějakou zakázku nedostala, tak je to pro ni velký výpadek tržeb, který by poměrně těžko nahrazovala," myslí si.

Kvůli zakázce pro českou policii se Prabos nedávno dostal do sporu s oděvnickou společností Blažek. Ta v soutěži na dodávku bot uspěla, použila však dezén podrážky, který má Prabos úředně chráněný. Nakonec si Blažek licenci od slavičínské firmy koupil.

Palát by nyní rád závislost na veřejných zakázkách snížil. I když pracovní a military obuv zůstane hlavním produktem podniku, Prabos se chce více zaměřit také na tu outdoorovou. Hodně investoval do nového vzhledu bot, získal zpět licenci Goretex a sází rovněž na novou aplikaci. Pomocí chytrého telefonu si zákazník změří velikost nohy, což mu usnadní výběr boty na e-shopu.

Právě na on-line prodej se Prabos hodlá zaměřit. "Jádro našich prodejů bude přes internet. To je pro nás naprosto klíčová věc," uvádí Palát. Firma provozuje čtyři kamenné prodejny a více jich nechce.

Lidem, kteří si podíl ve firmě koupí, nabízí Prabos roční dividendu ve výši až 60 procent čistého zisku. Loni firma utržila 311,7 milionu korun a dosáhla hrubého zisku (EBITDA) 63,2 milionu. Pro letošní rok vedení Prabosu počítá i přes růst tržeb s mírným poklesem zisku na 59 milionů. "Souvisí to s několika investicemi, které jsme letos udělali, třeba do spuštění nových webových stránek nebo na propagaci e-shopu. Navíc se nám zpozdil jeden už rozhodnutý kontrakt," vysvětluje Palát.