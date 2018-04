Uvnitř vlády v demisi premiéra Andreje Babiše probíhá nenápadný, ale pro český byznys důležitý spor. Jedná se o budoucí podobu státní podpory exportu. Tedy hlavně o to, jaké ministerstvo ji bude mít pod palcem. Největší zájem je o CzechTrade a CzechInvest.

V současné době dá stát na podporu vývozu jen na provozních nákladech přes 2,3 miliardy korun ročně. Další miliardy v posledních letech tečou na látání starých problémových případů, které financovaly státní Česká exportní banka (ČEB) a pojišťovna EGAP. Za všechny lze zmínit asi nejznámější případ turecké elektrárny Adularya.

Premiér Babiš celý systém, který sestává z celkem deseti různých institucí, dlouhodobě kritizuje jako neefektivní. Hovoří o škrtech a slučování jednotlivých institucí. A začala tak přetahovaná o to, kdo bude mít větší vliv.

Babiš se změnami příliš nečekal. Už v březnu přišel pro mnohé nečekaný přesun všech akcií ČEB a EGAP pod ministerstvo financí. Původně v nich měla podíly ještě ministerstva průmyslu, zahraničí a zemědělství. I když si ani jeden z šéfů těchto resortů na vládě nedovolil proti návrhu hlasovat, podle informací HN mezi nimi zavládlo silné rozladění.

Na financích už nyní pracují na reformě obou institucí, nejpravděpodobnějším scénářem je začlenění exportní banky pod pojišťovnu EGAP. "Jedná se spíše o proces sbližování, který samozřejmě není jednorázový, ale bude realizován přes dílčí kroky. Z tohoto pohledu lze říci, že již byl zahájen," říká mluvčí ministerstva Zdeněk Vojtěch.

Došlo i k personálním změnám, když šéfa ČEB Karla Bureše vystřídal jeho náměstek Jaroslav Výborný. Ve vedení EGAP se prý změny zatím nechystají.

Rozdělení hromádek

Stále ale ještě není rozhodnuto, jak bude vypadat zbylých osm institucí. A proto převzalo iniciativu ministerstvo zahraničí, hlavně ministerský náměstek pro ekonomickou diplomacii Martin Tlapa.

Ve spolupráci s kolegy připravil plán, jak podle svých představ fungování zefektivnit. HN jej mají k dispozici.

Související Infografika Plán na reformu podpory exportu

Navrhuje se v něm, aby hned polovina institucí spadala pod ministerstvo zahraničí. Patří sem CzechTrade, CzechInvest, Česká rozvojová agentura, Česká centra a CzechTourism. To by je integrovalo do nové agentury, která by sídlila v Trauttmannsdorfském paláci.

Ministerstvo financí by mělo již zmiňované ČEB a EGAP a k tomu navíc Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Nejvíce by pak "ostrouhalo" ministerstvo průmyslu (MPO). Tomu by zůstala jen Technologická agentura ČR a Agentura pro podnikání a inovace.

Spor mezi ministerstvy

Právě proti tomu se ostře staví ministr průmyslu Tomáš Hüner, který se CzechTradu, jenž pomáhá českým podnikatelům proniknout na zahraniční trhy, ani CzechInvestu, který zase láká investory do Česka, odmítá vzdát.

"Naše ministerstvo je a má i nadále být garantem exportní politiky státu. Navrhované změny jsme s panem premiérem, ministrem zahraničí Stropnickým a dalšími minulý měsíc projednali. Rozešli jsme se s úkoly, tím mým je prověřit možné snížení nákladů u obou institucí," říká.

Mimo záznam nicméně vysoce postavení zástupci ministerstva již přiznávají, že se ztráty obou agentur bojí. A zároveň změn názorů premiéra Babiše. Ten opakovaně hovořil i o slučování CzechTradu a CzechInvestu.

Lidé z průmyslu navíc za celou reformou vidí osobní snahu náměstka Tlapy, který CzechTradu dříve šéfoval a působil i na MPO, stáhnout instituce pod sebe.

"Nejedná se o žádné přetahování o moc. Současný systém je příliš komplikovaný a neefektivní. Navrhovaná reforma by přinesla státu úspory a zákazníkům, tedy hlavně firmám, lepší a kvalitnější služby," uvedl bez dalšího komentáře pro HN Tlapa.

Podle jeho plánu by tak například měli exportéři jednu styčnou agenturu, s níž by řešili všechny služby, které jim stát nabízí.

Došlo by i ke sjednocení zastoupení − hned ve 28 destinacích by se mohly současné agentury přesunout do objektů ambasád. Zařazení pod ministerstvo by také zajistilo pracovníkům jednotnou akreditaci.

Celkově by měl stát začleněním pěti institucí pod ministerstvo ušetřit jen na provozních nákladech 144 milionů korun ročně. A další peníze by mohl přinést například prodej nemovitostí, ze kterých by se agentury vystěhovaly.

