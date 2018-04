Dlouho věděla, že ta chvíle jednou přijde. V ruce držela a poněkolikáté četla dopis z Komerční banky, který strohým úředním jazykem sděloval, že si ústav s konečnou platností bere její dům. "A teď půjdu bydlet pod most," řekla si v duchu a nalila si skleničku vína. Tehdy, v létě roku 2008, se Hana Průšová ještě nerozplakala.

Brzy klíče od stavení v Lipové-lázních na Jesenicku, ve kterém se svým druhým manželem roky žila a ručila jím za úvěr, odevzdala. V té chvíli ale už byla bez partnera. S prvním manželem se rozešla kvůli jeho alkoholismu už v roce 2000, s druhým, se kterým si pořídili malý obchod a chov prasat, se rozvedli po krachu jejich podnikání.

"Neunesl to, začal také pít a náš vztah se dostal do krize. A já zůstala na všechno sama," vzpomíná.

Několik let se přitom zdálo, že energicky působící ženě, která už měla z předchozího manželství dospělého syna a dceru, se konečně začíná dařit. Obchod slušně vydělával, o vepřové maso z domácího chovu byl zájem. K pěkným číslům rodinného rozpočtu přispíval i fakt, že ona se, na rozdíl od svého přítele a později manžela, zabývala podnikáním jen ve volném čase. Jinak měla zaměstnání v porodně prasat podniku Agroprodukt v nedalekých Supíkovicích. Když chtěla dvojice dům i s pozemkem zhruba za dva miliony odkoupit, vzala úvěr na sebe.

"Bylo to právě kvůli zaměstnání a příjmu, který bylo v mém případě výhodnější bance vykázat," říká dnes padesátiletá vyučená přadlena.

Všichni na nás zapomněli Každý týden představujeme příběh lidí, kteří se poctivě vyrovnávají s nepříznivými životními podmínkami na místech, kterým sociologové říkají periferie země. Výskyt oblastí s vyšší nezaměstnaností, někdy i poničeným životním prostředím a celkově výrazně nižší životní úrovní vede ke štěpení společnosti, které se stále více projevuje například ve volbách. V Praze, Brně i dalších centrech se na podobné osudy často zapomíná.

To se jí ale krutě vymstilo. V roce 2007 totiž začaly obchody váznout. Zejména když v sousedním Jeseníku k několika už existujícím supermarketům přibyl ještě Kaufland. "Do té doby to šlo, ale po otevření Kauflandu už jsme prodávali jen rohlíky," vzpomíná. Navíc v té době ubylo i turistů v lázních v Lipové, které jejich majitel o pár let později dokonce uzavřel.

Zákazníci se ale nevytratili jen z malého obchodu s potravinami a smíšeným zbožím, který čelil i konkurenci několika dalších místních krámků. Razantně klesl i zájem o jejich vepře.

"Lidé si zvykli kupovat maso jen v supermarketech a my je museli dát pryč. Zhruba ve stejné době jsme zavřeli i obchod," říká.

Související Fotogalerie Přišla o všechno, na dluhy zbyla sama

S výrazným poklesem příjmů se stále častěji stávalo, že na měsíční splátku bance, která činila zhruba 8000 korun, nezbylo. "Tehdy jsem se dopustila velké chyby, že jsem dělala mrtvého brouka. Chodily dopisy, upomínky a já neodpovídala." Tušila, že tahle taktika nemůže projít. "Jenže mě zaměstnávala moje práce, do toho rozpadající se vztah, bylo toho na mě moc. Nebyla jsem schopná nic podniknout," vysvětluje žena.

Na Jesenicku dluhy drtí 13 procent lidí

Do podobné dluhové pasti jako Hana Průšová se v Česku každý rok dostávají desetitisíce lidí. Podle projektu Mapa exekucí má se zabavováním majetku zkušenost 863 tisíc obyvatel Česka, dalších více než deset tisíc ročně podstoupí osobní bankrot. A právě hornaté Jesenicko patří mezi zadlužeností nejvíce postižené oblasti v zemi. V exekuci je tu skoro 13 procent obyvatel, týká se tak více než čtyř tisíc lidí, kteří mají v průměru každý více než pět exekucí.

Okres Jeseník Jesenicko patří mezi zadlužeností nejvíce postižené oblasti v zemi. V exekuci je tu skoro 13 procent obyvatel, týká se tedy více než čtyř tisíc lidí, kteří mají v průměru každý přes pět exekucí. 6,6 procenta činila nezaměstnanost v okrese Jeseník v březnu 2018 – byla třetí nejvyšší v zemi. 26 372 Kč byla průměrná mzda v Olomouckém kraji v roce 2017. Zařadilo ji to k nejnižším v Česku.

Průšová se nakonec dokázala zabavování majetku vyhnout, když požádala soud o osobní bankrot. O dům ale přišla, protože jím ručila za úvěr, a musela splácet ještě dvě stě tisíc na úrocích a na dluzích několika dalším věřitelům.Ty samozřejmě neměla. Vstup do insolvence jí poradila přítelkyně.

"Měl s tím zkušenost její bratr, oba mi hrozně pomohli," popisuje.

Na okamžik, kdy jí od soudu přišel souhlas s vyhlášením osobního bankrotu, si pamatuje dodnes. "Nikdy nezapomenu, jak se mi v té chvíli ulevilo. Byl to přesný opak chvíle, kdy jsem otevřela dopis od banky o zabavení domu."

Vyhráno ale ještě zdaleka nebylo. Neměla kde bydlet a kvůli nízkému příjmu 11 tisíc čistého bylo velmi obtížné naplnit podmínky oddlužení a splatit během pěti let alespoň třicet procent dluhu. Pomohla opět kamarádka. Domluvila jí levný pronájem jednoho pokoje v domě u osamoceně žijícího muže. Ten se navíc po čase stal ženiným novým partnerem a v přízemním domku ve Velkých Kuněticích spolu žijí dodnes. "Bylo to velké štěstí, nebýt jí a přítele, asi bych se z toho sama dostávala velmi těžko," říká Průšová.

Díky nízkým nákladům na bydlení a celkově velmi skromnému životu dokázala z podprůměrného platu ukrajovat od dvou do pěti tisíc měsíčně. Během pěti let tak splatila zhruba pětapadesát procent z dlužné sumy, a to přesto, že se prý část peněz, které první rok splácela, ztratila.

Související Infografika Okres Jeseník

"I když jsem na jejich odesílání měla doklady, 35 z 60 tisíc, které jsem za první rok splatila, zmizelo. Správce, který je nejspíš zpronevěřil, ale brzy zemřel, takže se věc nikdy nevyšetřila. A nová správkyně mi je neuznala," říká.

Případu Průšové se po zemřelém správci ujala opavská insolvenční správkyně Eva Hepperová. Ta ovšem tvrdí, že věci se měly trochu jinak.

"Paní Průšová říkala, že nějakou částku vyplatila předchozímu insolvenčnímu správci v hotovosti nad rámec srážek ze mzdy, nicméně tato platba mi nebyla dlužnicí ničím doložena a nevyplývala žádným způsobem ani z listinného spisu předchozího správce ani z bankovních výpisů," vysvětluje správkyně s tím, že proto nemohla podniknout žádné kroky k získání peněz, o které Průšová údajně přišla, zpět.

Úspěšnost oddlužení Hany Průšové přičítá jednak tomu, že mohla pravidelně srážet splátky ze svého stálého příjmu a dlužná částka navíc nebyla příliš vysoká. Největší pohledávku pak "zalepil" prodej domu, kterým ručila.

Jenže když už se zdálo, že je svízelím konec, přišla nečekaná tragédie. Před pěti roky, ve svých dvaceti pěti letech, zemřel Průšové syn Vlastimil. "Sáhl si sám na život, nejspíš kvůli nešťastné lásce. Dodnes jsem se s tím nevyrovnala," říká. Za útěchou jezdí ke své třiatřicetileté dceři Lence, která žije se svým přítelem v Olomouci. "Sním i o tom, že bychom se jednou blíže k Olomouci přestěhovali."

Praha daleko a pánbůh vysoko

Podobně jako Jesenicko opustila dcera Hany Průšové, odcházejí odsud − zejména do větších měst, hlavně Brna, Prahy a Olomouce − i další, převážně mladí a často vzdělaní lidé. Okres Jeseník, Bruntál a Karviná jsou třemi oblastmi, které se v Česku nejvíce vylidňují. Není divu. Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji je mezi nejnižšími v zemi a činila za loňský rok 26 372 korun. Jesenicko je na tom podle některých analýz ještě hůř. Například podle srovnání časopisu Ekonom z roku 2015 byly v tomto okrese jedny z nejnižších českých výdělků − tehdy se na Jesenicku průměrná čistá mzda pohybovala hluboko pod 15 tisíci korun. Region se navíc drží mezi okresy s nejvyšší nezaměstnaností, na konci března bylo s 6,6 procenta (spolu s Bruntálem) na třetím místě za Karvinou a Mostem. Oblast u polských hranic trápí i odlehlost. Do Šumperka je to autem z Velkých Kunětic déle než hodina cesty, vlakem z Jeseníku dvě hodiny. "Praha daleko a pánbůh vysoko," chtělo by se citovat ze známé Nohavicovy písně.

Související Video Žena z Jesenicka přišla o dům a zažila osobní bankrot. Půjčku už by si nikdy nevzala

Volební preference přetrvávajícím slabinám oblasti, na které měl zásadní vliv poválečný odsun Němců, odpovídají. Miloš Zeman vyhrál ve Velkých Kuněticích, obci se skoro 600 obyvateli, druhé kolo téměř s 85 procenty, už v prvním dostal skoro 71.

A v parlamentních volbách tady lidé, s výjimkou 5,7 procenta pro ČSSD, volili vlastně už jen ANO (38,7 %), SPD (23 %) a KSČM (16,5 %). Například ODS tady obdržela jen necelých 0,8 procenta. Hana Průšová mezi místními dvěma voliči ODS a třemi TOP 09 nebyla. "Volila jsem Zemana a Babiše, připadá mi, že mají nejblíž k nám, obyčejným lidem. Babiš pro mě navíc znamená změnu," říká.

Na upozornění, že ani jeden z nich se dluhy postižených lidí nezabývá a třeba prezident Zeman je v kampani dokonce kritizoval, nenachází odpověď. "Já tu politiku zase tak nesleduju," říká žena, která většinu informací získává z televize Prima či z internetu. Jistá zahořklost je na ní znát. "Mně systém, který tu je, nepomohl. Za to, že jsem se dostala z nejhoršího, vděčím hlavně blízkým. Když si to tak vezmu, nejspokojenější život jsem měla za starého režimu."

Rodina Hany Průšové ◼ Hana Průšová (50) – žije s přítelem ve Velkých Kuněticích na Jesenicku. Pracuje jako ošetřovatelka v porodně prasat za čistou mzdu 11 tisíc korun měsíčně.

◼ Dcera Lenka (33) – bydlí v Olomouci s přítelem, má základní vzdělání, nyní dokončuje studium na sociálně-právní střední škole. Syn Vlastimil (25) zemřel před pěti lety.

K podobným myšlenkám ji vede i obava o její současnou práci. Provoz porodny prasat, kam dodnes dojíždí a stará se o rodící prasnice i narozená selata, bude firma rušit. "Odbyt je malý, o naše vepřové není takový zájem," vysvětluje. Potvrzuje to i spolumajitel podniku Agroprodukt a nadřízený Průšové Petr Hájek. "Výkupní cena vepřového se dostala na směšné částky a ve velkém se k nám přiváží mražené maso ze zahraničí. Nejsme schopni tomu konkurovat," přiznává.

Na Jesenicku, kde žije asi 40 tisíc lidí, je přitom jeho provoz posledním chovem prasat.

"Jezdily k nám školy a školky ze vzdáleného okolí na exkurze nebo na brigády. Teď se budou muset podívat za kopce," dodává Hájek.

Průšové se ale vedení podniku zbavovat nechce. Zkušené a spolehlivé chovatelky si považuje a hledá pro ni ve firmě jiné místo. "Neradi bychom ji propouštěli. Naše firma se zabývá jak prvovýrobou, tak zpracováním surovin. Máme menší pekárny, zpracováváme masné výrobky. Rádi bychom jí našli práci tady," říká Hájek.

Pro Průšovou je to dobrá i špatná zpráva zároveň. Práce mezi kovovými plůtky, které od sebe oddělují jednotlivé stísněné kóje, je fyzicky náročná. Občas musí zvířata sama zvedat, což jí s přibývající léty přináší bolesti zad. Kvůli nim už strávila půl roku v neschopnosti.

Jenže péče o ně ji stále těší. "Baví mě to mnohem víc, než když jsem kdysi pracovala v obchodě. Práce s lidmi je mnohem horší," říká a její pohled zamíří k třinácti nedávno narozeným drobným selatům, právě přisátým ke strukům na boku ležící matky. Trocha světla z blízkého okna, dopadajícího přímo na zarůžovělé baculaté tvory, vykouzlí až idylický výjev. Jejich ošetřovatelka se pousměje. Aspoň na chvíli se zdá smířená.