Už 89letý Li Ka-šing je jednou ze dvou posledních, stále ještě aktivních hlav čtyř velkých rodin, které od 60. let utvářely svět hongkongského byznysu. Když nedávno jeden z nejvlivnějších asijských byznysmenů Li oznámil, že v květnu předá vedení svého podnikatelského impéria synovi, odstartoval tak konec jedné velké éry. Během nadvlády čtyřky rodin se malé rybářské městečko stalo jedním z hlavních světových finančních center a jedním z nejdražších trhů s rezidenčními i komerčními nemovitostmi na světě.

"Li Ka-šingův odchod do penze je koncem doby hongkongských magnátů a začátkem nové éry," řekl listu Nikkei Asian Review profesor Joseph P. H. Fan z Fakulty financí Čínské univerzity v Hongkongu. Naráží tak na skutečnost, že řízení konglomerátů vytvářených po desítky let přechází do rukou druhé generace. Ta bude mít co dělat, aby se vyrovnala svým otcům, zvláště když se podnikatelské prostředí v posledních letech významně proměnilo, a to i kvůli přílivu konkurentů z pevninské Číny.

Potíž může být i v tom, že asijští patriarchové, jako právě Li, mají hlavní slovo v rodinných firmách až do pozdního věku a jejich nástupci nebývají na převzetí podniku připraveni, případně se objeví sváry mezi ostatními příbuznými o kontrolu nad byznysem. "Čínská kultura tradičně zdůrazňuje respekt ke starším členům rodiny. Mladší generace jejich řízení nikdy nezpochybňuje," uvedl profesor Morten Bennedsen z francouzské vysoké obchodní školy INSEAD.

Majetek Li Ka-šinga, jenž bývá pro své podnikatelské schopnosti přezdíván Superman, odhaduje magazín Forbes na 35 miliard dolarů. To z něj dělá 23. nejbohatšího člověka na světě. Po několik let byl dokonce nejmovitějším Asijcem. V této souvislosti někdy bývá přirovnáván k jinému úspěšnému investorovi a podnikateli − Američanovi Warrenu Buffettovi.

Cesta Li Ka-šinga za bohatsvím začala po smrti otce, když mu bylo 15 let. Li musel opustit školu a začal pracovat 16 hodin denně v továrně na plasty. Již v 18 letech byl jmenován ředitelem továrny poté, co se stal jedním z nejlepších prodejců. A o čtyři roky později již za úspory a půjčky od příbuzných kupuje svou vlastní továrnu, které dal název Cheung Kong Industries.

Sázka na výrobky z plastů se vyplatila a fabrika se stala základem Li Ka-šingova budoucího nemovitostního a obchodního impéria, které dnes působí ve více než 50 zemích světa a zaměstnává okolo 300 tisíc lidí. Na místě továrny, která mimo jiné vyráběla figurky G. I. Joe pro americkou hráčkářskou firmu Hasbro, dnes stojí hotel patřící jedné z magnátových firem.

Velký obchod se podnikateli vydařil na konci 70. let, kdy od britské banky HSBC získal kontrolu nad společností Hutchison Whampoa. Li Ka-šing se tak stal prvním byznysmenem čínského původu, který od Britů koupil jednu z firem, jež hrály důležitou roli v Hongkongu již od 19. století.

Tržní hodnota magnátem ovládaných koncernů, CK Asset Holdings a CK Hutchison, se pohybuje okolo 80 miliard amerických dolarů.

Zatímco první jmenovaná firma se věnuje hlavně nemovitostem, CK Hutchison má záběr mnohem širší a působí například v telekomunikacích, provozování přístavů či energetice. Je mimo jiné největším akcionářem kanadské společnosti Husky Energy, která působí i v USA a v Asii (například v Indonésii). Firma se zabývá těžbou ropy a zemního plynu, vlastní rafinerie i energetickou infrastrukturu, jako jsou ropovody a plynovody. V Kanadě provozuje také síť čerpacích stanic s obchody.

Šíři Li Ka-šingových podnikatelských aktivit a investic dokládá i to, že patřil mezi investory některých významných technologických firem, a to ještě v době, kdy jejich akcie nebyly veřejně obchodované. Již v roce 2007, tedy pět let před uvedením na burzu, investoval 120 milionů dolarů do sociální sítě Facebook. O dva roky později získal prostřednictvím jedné ze svých firem podíl ve švédské společnosti Spotify, která se v dalších letech vypracovala v hlavního hráče na trhu s digitální hudbou. Na burze se začalo obchodovat s akciemi Spotify tento měsíc.

Li Ka-šing však není jen úspěšný a tvrdý byznysmen. Část svého majetku dává prostřednictvím své nadace, kterou založil v roce 1980, na charitu. Právě jí se chce po odchodu z podnikání věnovat a na tyto účely se zavázal vyčlenit třetinu svého majetku.

