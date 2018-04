Eva Štěpánková oslavila začátkem dubna 73. narozeniny. Největší dárek si zřejmě nadělila ona sama − znovu se naučila chodit a těší se do práce. Zakladatelka českého výrobce kosmetiky Ryor svou firmu opustila před deseti měsíci kvůli operaci páteře. Následné komplikace ji připoutaly na lůžko a na dlouhou dobu zbavily zájmu o dění ve společnosti. "Teď už věřím, že se během dvou měsíců vrátím, s tímhle nikdo nepočítal, myslela jsem si, že budu pryč jenom chvíli," říká ve svém domě v Červeném Újezdu kousek za Prahou.

Obývací pokoj v přízemí se stal místem jejích prvních kroků po operaci i dočasné kanceláře, kam si pro rady chodí dcera Jana. Na devětadvacetiletou obchodní ředitelku neplánovaně spadlo řízení osmdesátihlavé firmy s obratem přes 135 milionů korun a péče o maminku Evu.

"Janička dostala plné pravomoce, je to dcera, tak není o čem mluvit, a ekonomický ředitel bydlí hned o dům vedle," podotýká Eva Štěpánková a usmívá se přitom na dceru.

"S ředitelem jsme udělali tandem, zvládneme všechno až na vývoj produktů, který hlídala mamka. Říkám jí, že mi chybí vedoucí vývoje, ať se vrátí, a ona odpovídá, že se snaží," reaguje Jana Štěpánková.

Když zdravotníci už nevěřili, že šéfka Ryoru bude ještě chodit, dcera ji odvezla k sobě domů a společně s odborníky na rehabilitaci Evu Štěpánkovou znovu postavili na nohy.

Rodinná firma Název Ryor je zkratkou parfémové kompozice rybíz-oranž používané v základních přípravcích firmy. 80 zaměstnanců pracuje ve firmě Ryor. Společnost sídlí v Kyšicích na Kladensku, kde má vlastní výrobu i vývoj. Zboží prodává pod vlastní značkou nebo vyrábí pro jiné společnosti na zakázku. 136 milionů korun utržila společnost v minulém roce. Jsou to jedny z nejlepších hospodářských výsledků od jejího založení v roce 1991. Firma vyváží do více než 16 zemí světa – třeba do Německa, USA nebo Kanady.

Pobyt u dcery byl součástí ozdravného procesu, který jí měl kromě chůze vrátit dřívější elán. Obojí se zatím daří.

"V nemocnici jsem byla na dně," přiznává otevřeně Eva Štěpánková. "Slavili jsme každý krok, už mi slíbili, že v červnu už budu chodit," říká. Jana o své mamince mluví s uznáním. "Celý život jde proti proudu. Narodila jsem se jí ve 43 letech, byla tehdy samoživitelka, dvakrát se rozvedla a společnost se na ni dívala, že takhle by to být nemělo. Ale jí to bylo jedno."

Inženýrka chemie Eva Štěpánková za socialismu vystudovala chemii a pracovala v Ústavu lékařské kosmetiky v Praze. Dceru Janu ještě chovala v náručí, když v roce 1991 firmu zakládala. Začátky byly náročné. Sama plnila první tuby a lahvičky se značkou Ryor. Dnes zná výrobky její firmy téměř každá česká žena.

Ryor sídlí v Kyšicích na Kladensku, kde vyvíjí a vyrábí přes dvě stovky různých krémů a pleťových nebo hygienických výrobků.

Zboží podnik prodává ve vlastních prodejnách, na e-shopu a výrobky jsou vyskládané v regálech obchodních řetězců Rossmann či Makro.

Firma také provozuje bezplatné kosmetické poradny, kde doporučuje své výrobky pode typů pleti klientek.

Na trhu si některé výrobky Ryoru konkurují s rovněž tuzemskými firmami Dermacol a Manufakura nebo zahraničními Garnier či L'Oréal. Přibližně pětinu výrobků vyváží do více než 16 zemí, například do Německa, USA nebo Kanady.

V matčiných stopách

Dcera Jana do firmy přinesla jiný úhel pohledu: zavedla e-shop, udělala nový design a rozjela marketing. V oboru nebyla nováčkem. S firmou své matky vyrůstala od dětství, poté studovala na střední chemicko-farmaceutické škole, kde získala maturitu. Následně nastoupila na VŠCHT, ale školu nedokončila. "Nevydržela jsem tam a utekla, jsem spíš kreativní člověk, co rád maluje nebo organizuje," vysvětluje. Ve dvaceti letech pak nastoupila do firmy s vidinou, že se na vysokou ještě vrátí. Po roce působení ve společnosti ale s maminkou uznaly, že její místo je v Ryoru. "Svého rozhodnutí nelituju, jen je škoda té chemie, ale nejsem typ člověka do laboratoře," říká Jana.

Ve firmě zastává několik pozic. Kromě toho, že má na starosti obchod, je také autorkou designu některých výrobků a po mamince převzala jednání s obchodními řetězci či vedení kosmetických poraden.

Urychlená generační výměna

Nemoc Evy Štěpánkové měla podle její dcery také jeden pozitivní účinek. "Mamka vždycky měla pocit, že firma bez ní nemůže fungovat, najednou si uvědomila, že může a nemusí vědět o všem," upřesňuje. Zakladatelka Ryoru mluvila o předání firmy již několik let, události posledních měsíců generační výměnu uspíšily. "Jsem zklidněná, uvědomila jsem si, že největší pohoda je zdraví, už máme podepsané dohody, že Jana je můj nástupce," říká podnikatelka. Dcera Jana dodává, že maminka posledních pět let stále opakovala, že se z vedení stáhne. "Měla pocit, že to ještě není hotové, že si bude brát volné pátky, stihla si vzít jenom dva a pak jí ruplo v zádech."

Na vedení společnosti se už Jana Štěpánková cítí. Ve firmě si podle vlastních slov umí zjednat respekt, ale chybí jí odborná průprava maminky Evy právě v oblasti vývoje, kde je nutná znalost chemie. "Potřebuju poradit hlavně s vývojem produktů, protože cítím, že mě občas ve firmě zkouší opíjet rohlíkem, to pak jdu hned za mamkou, která mě vrací do reality," říká Jana Štěpánková o své pozici v Ryoru. Obratem dodává, že ve firmě je hodně dobrých zaměstnanců. Za doby nepřítomnosti Evy Štěpánkové však z podniku odešla jedna z klíčových zaměstnankyň, jež měla na starost vývoj produktů.

Tým se sice už podařilo doplnit, ale na Štěpánkových je stále vidět, že její výpověď těžce nesou.

Eva Štěpánková říká, že chtěla svou firmu přenechat ve skvělé kondici. Nyní však sama připouští, že vše stejně neovlivní.

Související