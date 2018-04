Nejvyšší správní soud vynesl převratný verdikt v kauze společnosti Eurobit Group. Výrok usměrňuje berní úředníky při zajišťování daní. Podle soudu má finanční správa u takzvaných zajišťovacích příkazů jen jediný pokus.

Když dotčená firma uspěje u soudu se žalobou, nemůže na nich berňák už nic napravovat. A příkazy k zabavení majetku definitivně padnou.

"Pro podnikatele jde o důležitý rozsudek. Vše se zrychlí," očekává Tomáš Hajdušek, šéf sekce daní a poplatků v Komoře daňových poradců. Jak zdůrazňuje, soud jasně řekl, že o zajišťovacích příkazech se má rozhodovat na jeden pokus. A hned při vydání musí být náležitě zdůvodněné. "V případě firmy Eurobit by spor skončil o dva roky dříve, kdyby Odvolací finanční ředitelství tuto zásadu dodrželo," poznamenal.

Pardubický prodejce pohonných hmot Eurobit Group dvakrát vyhrál spor kvůli zajišťovacím příkazům u Krajského soudu v Hradci Králové. Pro údajné úniky na DPH je na něj uvalil Specializovaný finanční úřad v říjnu 2014. Finanční správa se ale s rozsudky krajského soudu nesmířila. Spor dohnala až k Nejvyššímu správnímu soudu, kde nyní s konečnou platností prohrála.

13 firem je od roku 2013 podle finanční správy v podobné situaci jako Eurobit Group.

"Je to mrhání prostředky státu, když se státní úředník nechce smířit s prohrou. Nejprve nerespektuje rozsudek krajského soudu, a když mu opakovaný soud znemožní další ignorování, soudí se dál, ačkoli judikatura je jasná," kritizuje postup daňové správy Jan Rambousek, právní zástupce Eurobit

Group.

Zdůrazňuje, že kdyby Odvolací finanční ředitelství akceptovalo první rozsudky krajského soudu, firma měla šanci ve své činnosti pokračovat. "Finanční úřad by jí musel peníze vrátit. Ale teď už je utlumená a jsou před ní další soudy o náhradu škody," dodává Rambousek.

Šéf Odvolacího finančního ředitelství Tomáš Rozehnal tvrdí, že jsou vázáni výkladem finanční správy. "Nemůžeme se chovat jinak. Nebyla by to dobrá vizitka finančních úřadů, pokud by většinu jejich rozhodnutí odvolací instance rušila," prohlásil Rozehnal před časem v rozhovoru pro HN. Potvrdil, že jeho úřad pomáhá zahlazovat nesrovnalosti, pokud vydání zajišťovacích příkazů není dostatečně odůvodněné. "Ne všechny příkazy, které k nám šly, byly zákonné. My je napravujeme a doplňujeme tak, aby obhájily původní myšlenku," řekl Rozehnal. Jenže to mohou dělat jenom na poprvé, žádný další pokus už mít nebudou, nyní prohlásil Nejvyšší správní soud.

Co finanční správa vyvodí z rozsudku k případu Eurobit, zatím neupřesnila. "Jeho právní závěry analyzujeme," uvedla mluvčí Kateřina Vaidišová. Obdobně podle ní od roku 2013 postupovala finanční správa u 13 firem. Poměrně malý počet lze vysvětlit tím, že soudy v poslední době již zajišťovací příkazy rovnou ruší, čili odvolací řízení se už neopakuje. "Vždy se řídíme výrokem rozsudku, který nám věc s pokyny vrátil k doplnění či odstranění rozporů," poznamenala Vaidišová. Podle Rambouska se ovšem finanční správa neřídila judikaturou, což se také konstatuje v rozsudku Nejvyššího správního soudu.

"Jsme rádi, že nám soud dal za pravdu," říká Hajdušek za Komoru daňových poradců. Připomíná, že tento názor hájila komora už v říjnu 2015 na semináři na Nejvyšším správním soudu. Jinak by se podle Hajduška mohlo o odvolání rozhodovat donekonečna.