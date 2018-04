Pokud se vedení sociální demokracie rozhodne na pátečním sezení pokračovat v jednání s hnutím ANO o vládní spolupráci, mohou lidé z SPD Tomia Okamury přijít o funkce v Poslanecké sněmovně.

Podle informací HN si tak sociální demokraté chtějí pojistit, aby je ANO neobcházelo při hlasování ve sněmovně právě za pomoci SPD.

"Chceme, aby ANO dalo jasně najevo, že SPD není trojský kůň," uvedl jeden z poslanců ČSSD. Přitom dodal, že nesmí jít o žádné kosmetické změny, ale jasný důkaz, že ANO nebude spolupracovat s SPD.

Zatím není jisté, zda by se tyto změny dotkly samotného šéfa SPD Okamury, který zastává významnou pozici místopředsedy sněmovny.

O svá místa by ale mohli přijít jeho kolegové, kteří byli zvoleni do předních a lépe placených funkcí ve výborech a komisích.

181 dní uplynulo od sněmovních voleb, které ANO vyhrálo se ziskem 29,6 procenta hlasů.

Okamura potvrdil, že o tomto plánu ČSSD ví, a upozornil, že se sociální demokracie o zmiňované změny pokouší. Podle něj chce nahradit šéfa bezpečnostního výboru Radka Kotena bývalým ministrem vnitra z ČSSD Milanem Chovancem.

"Pokud by jakákoliv strana zpochybnila zastoupení v orgánech sněmovny rozdělené na základě výsledku voleb, tak nemá smysl jednat o žádné spolupráci. Zároveň zahájíme plnou opoziční práci," upozornil Okamura.

V takovém případě vyloučil jakoukoliv podporu straně a hnutí, které by je o funkce připravily. "Se stranou, která by zpochybnila demokratický výsledek voleb, se nemůžeme o ničem bavit," dodal důrazně.

Požadavek na "vytlačení" SPD může být součástí dohod mezi šéfem ANO Andrejem Babišem a ČSSD. Detaily těchto dohod drží obě strany nadále v tajnosti. Předseda ČSSD Jan Hamáček je neprozradil ani poté, co ve čvrtek navštívil prezidenta Miloše Zemana. "Pan prezident je první, komu jsem řekl, s čím půjdu na jednání našeho grémia a předsednictva," připomněl Hamáček páteční schůzi špiček sociální demokracie.

Zároveň se zmínil o tom, že možnou dohodu ANO a ČSSD zkomplikovalo středeční hlasování poslanců Babišova hnutí, kteří zvolili do čela komise pro kontrolu GIBS vlastního poslance, a to Jiřího Maška, který neměl dosud s bezpečnostní oblastí téměř žádné zkušenosti. "Je to komplikace," řekl Hamáček. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka po této volbě dokonce prohlásil, že by bylo nejlepší jednání s ANO ukončit. Volbu Maška kritizovalo hned několik opozičních stran. "Probíhá politický převrat," prohlásil například předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Přes to všechno se může stát, že ANO a ČSSD se nakonec mohou na vládě, tolerované komunisty, domluvit. V ku­loárech už kolují seznamy ministerstev, která premiér a šéf ANO Babiš nabídl sociální demokracii.

Podle důvěryhodných zdrojů mají sociální demokraté šanci obsadit pět resortů − mezi nimi jsou téměř jistě ministerstva zahraničí i kultury a pravděpodobně i vnitra, o něž ČSSD hodně stála. Pátým postem ve vládě má být ministerstvo školství nebo práce a sociálních věcí, případně zemědělství či ministerstvo pro místní rozvoj. Informace se různí i mezi samotnými poslanci ANO a ČSSD.

Pokud by během pátku sociální demokraté odmítli pokračovat v dohadování koalice, dostali by Andreje Babiše do velkých problémů. Zůstali by mu už pouze komunisté a Okamurova SPD.

Komunisté mají v sobotu sjezd a zatím není jisté, zda by Babiše skutečně podporovali. Navíc spolupráce s SPD vadí části poslaneckého klubu hnutí ANO, označují tuto stranu za xenofobní a extremistickou. Od loňských parlamentních voleb už přitom uteklo téměř půl roku.