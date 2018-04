Operační systém je srdcem každého chytrého telefonu, bez něj je smartphone prakticky nepoužitelný. A právě ztráta základního softwaru nyní podle amerických médií hrozí výrobci telefonů ZTE. Ten je jedním z největších producentů smartphonů v Číně a patří mezi známé značky také v Evropě a Americe.

Začátkem týdne vydalo ministerstvo obchodu Spojených států rozhodnutí, které firmám se sídlem v USA zakazuje dodávat tomuto čínskému výrobci své technologie, a to až do roku 2025. Podle agentury Reuters pod americké technologie přitom s největší pravděpodobností spadá rovněž operační systém Android, který vyvíjí Google a na němž telefony ZTE běží.

Ani zástupci čínské firmy, ani představitelé Googlu se k tématu nevyjádřili. Podle médií však mezi oběma korporacemi dochází k intenzivním jednáním o tom, jak se situací naložit.

Důvodem pro rozhodnutí ministerstva obchodu je údajné porušování sankcí zavedených Spojenými státy proti Íránu. Čínská ZTE měla do země na Předním východě v rozporu s embargem dodávat technologie původem z USA.

Americký původ má přitom řada hardwarových i softwarových prvků, které ZTE pro výrobu telefonů používá. Jenže zatímco čipy, jež čínský podnik bere od firem z USA, jako je Qualcomm či Intel, může poptávat i jinde, operační systém od Googlu pro ZTE prakticky nemá alternativu.

Světový trh základního softwaru pro chytré telefony si dělí prakticky jen dva hráči − iOS od Applu, který americký podnik instaluje výhradně do svých zařízení, a Android od Googlu, který používají prakticky všechny ostatní firmy. Pokusy vybudovat další řešení nebyly příliš úspěšné.

"Dobrými příklady jsou Microsoft a BlackBerry, kterým se nepodařilo dostat na jejich platformy klíčové aplikace a tím získat i uživatele," připomíná Lubo Smid, spoluzakladatel české IT firmy STRV, která se zabývá vývojem webových a mobilních aplikací.

Vedle Androidu tedy ZTE nezbývá mnoho alternativ. Až během následujících týdnů a měsíců se však ukáže, jak přesně rozhodnutí amerických úřadů spolupráci Googlu a ZTE postihne.

Případ je komplikovaný i proto, že Android je software s otevřeným kódem a zpravidla je poskytovaný zdarma − avšak s podmínkou, že budou v telefonu nainstalované i další služby od Googlu, například populární Mapy či Play Store.

ZTE by tak nejspíš mohla relativně snadno vytvořit vlastní operační systém na bázi Androidu, musela by se pak ale obejít bez doprovodných služeb. To by přitom výrazně omezilo její možnost telefony prodávat jinde než na domácím čínském trhu. Na něm je ostatně velká část služeb od Googlu zakázaná.

Pro mobilní telefony ZTE by ztráta Androidu znamenala sice podstatný problém, samotná společnost však nestojí jen na výrobě smartphonů. Významnou část tržeb ZTE tvoří i produkce terminálů, telekomunikační infrastruktury či vývoj softwaru.

Opatření by se také nemělo dotknout smartphonů Nubia, jejichž tváří je fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo. Nubii dříve ZTE vlastnila, dnes v ní však drží už jen menšinový podíl.

Rozhodnutí amerického ministerstva obchodu přichází v době napjatých ekonomických vztahů mezi USA a Čínou, které někteří komentátoři označují za obchodní válku. Země proti sobě v minulých měsících zavedly několik opatření. Washington uvalil cla na čínskou ocel a hliník, Peking odpověděl cly na potravinářské výrobky z USA.

Spor se ZTE také zapadá do dlouhodobějších konfliktů amerických úřadů s čínskými telekomunikačními firmami.

Vedle ZTE kritizovali v minulosti Američané také společnost Huawei, a to kvůli údajným vazbám na čínskou vládu. Na trhu chytrých telefonů je přitom Huawei ještě silnějším hráčem než ZTE.

