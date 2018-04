V roce bohatém na výročí se festival Pražské jaro rozhodl oslavit rovnou tři najednou. Hned poté, co letošní ročník zahájí tradiční Smetanova Má vlast, v programu přijde řada na večer orchestru FOK. Ten v pondělí 14. května uvede díla židovských autorů − na počest letošního 70. výročí založení Státu Izrael − a zároveň Třetí symfonii přezdívanou Kadiš skladatele Leonarda Bernsteina, od jehož narození by letos uplynulo 100 let a který v Evropě kdysi debutoval právě na Pražském jaru.

Třetím, koho koncert připomene, je Rudolf Pekárek, muž silně spojený s orchestrem FOK. Založil jej sice roku 1934, letos však uplyne sedmdesát let od doby, kdy Pekárek z Československa uprchl před komunisty.

Dirigovat bude návštěvníkům Pražského jara známý Američan Leonard Slatkin. Sám má židovské kořeny po rodičích − narodil se v Los Angeles potomkům ruských přistěhovalců. Otec byl houslista a dirigent, matka hrála na violoncello.

Koncert Koncert k výročí založení Státu Izrael

14. května, Obecní dům

Letos třiasedmdesátiletý Slatkin má bohaté zkušenosti: účinkoval s předními světovými orchestry, dirigoval v newyorské Metropolitní opeře nebo v pařížské Opéra Bastille, jako šéfdirigent působil u londýnské BBC Symphony nebo u washingtonské National Symphony. Získal mnoho cen včetně šesti Grammy.

Kromě toho je Slatkin aktivní mimo svět klasické hudby − vydal dvě knihy o byznysu okolo vážné hudby a založil Národní dirigentský institut při washingtonském Kennedyho centru. V minulosti se projevil též jako štědrý člověk, to když se jeho orchestr Detroit Symphony, kde nyní po deseti letech končí jako šéfdirigent, dostal do finančních problémů. Než by šetřil na ostatních, Slatkin si raději sám snížil plat.

Pro chystaný večer na Pražském jaru je nejdůležitější Slatkinův vztah k repertoáru. "Založení Státu Izrael je jedním z nejdůležitějších milníků světových dějin," míní. Byť nepřehlíží politické ani společenské problémy, které v regionu přetrvávají, "s ohledem na minulost bychom měli být vděční, že tato země existuje a že její lidé světu tolik přinášejí," říká.

Z Izraele pak hovor rychle stočí na dalšího oslavence koncertu, skladatele Bernsteina. "Leonard měl k Izraeli silnou vazbu, ale pro mě byl v první řadě Američanem. Jako první americký rodák měl světovou mezinárodní dirigentskou dráhu, dosáhl nezměrných úspěchů v kompozici, výuce, dirigování i lidskoprávním angažmá," vypočítává Slatkin. "Nebýt Bernsteina, dirigenti jako já by neměli šanci prorazit v zahraničí."

Na Pražském jaru zazní Bernsteinova Třetí symfonie Kadiš, dlouhá modlitba pro orchestr, smíšený sbor, chlapecký sbor, vypravěče a mezzosoprán − autor složil její hudbu i text. Slatkin zná Bernsteinův židovský chvalozpěv dobře, naposledy jej vloni v listopadu uvedl s Newyorskou filharmonií.

Hned také dirigent upozorňuje na souvislost s dílem, které celý večer v Obecním domě zahájí. Jde o méně známou skladbu Arnolda Schönberga nazvanou Ten, který přežil Varšavu. Podobně jako Bernsteinův Kadiš pracuje s figurou vypravěče i sborem a podává silné svědectví o židovské totožnosti, byť ve strašném kontextu − vypráví o zničení varšavského ghetta během druhé světové války.

"Program většinou vybírám sám, ale vedení Pražského jara se ohledně této kombinace vyjádřilo velmi jasně. Podle mě je smysluplná," říká Slatkin. Ten na program dodal Mendelssohnův Koncert pro housle a orchestr e moll, jejž zahraje letošní rezidenční umělec festivalu Julian Rachlin. "Přišlo nám, že tak mimořádný program by mělo vybalancovat standardní dílo," vysvětluje jeho zařazení Slatkin.

Třetího vzpomínaného, zakladatele orchestru FOK Rudolfa Pekárka, americký dirigent osobně neznal. "Téměř před pětatřiceti lety jsem ale od sovětských úřadů dostal povolení přijet do Československa a debutovat s jeho orchestrem," vzpomíná Slatkin. "Maestro Pekárek musel být vizionář. Ve velmi svízelné době zajistil živobytí mnoha muzikantům."

Pojem Maestro přitom Slatkin používá zřídka. V nejnovějším blogu na svém webu nahlas uvažuje, zda by měl takto být sám častován. "Uvědomuji si, že je to z úcty, ale kdykoliv mě někdo osloví Maestro, vždy mi to vyrazí dech," napsal Slatkin.

"Toscanini, Furtwängler, Szell, Reiner a další, každý z nich byl opravdový Maestro. Přál bych si, abychom toto označení na čas zapomněli, než se objeví nějaký další Bernstein."