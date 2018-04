Janáčkova Sinfonietta

Hudebním svědectvím o první Československé republice je dvojice skladeb závěrečného koncertu. Během něj zazní Sinfonietta Leoše Janáčka a Žalm zeme podkarpatskej od Eugena Suchoně, zakladatelské osobnosti moderní slovenské národní hudby. Suchoňův význam pro Slováky je srovnáván s důležitostí Bedřicha Smetany pro českou národní hudbu.

Janáček svou Sinfoniettu označoval za reminiscenci zážitků první světové války a pocitů při vyhlášení Československé republiky. Skladba prvně zazněla roku 1926 v rámci všesokolského sletu a nemalou měrou přispěla k formulování české národní totožnosti − k sokolské obci se hlásil rovněž Tomáš Garrigue Masaryk a tento spolek sehrál zásadní roli při vyhlášení republiky.

Sinfonietta byla původně opatřena programními podtituly, od nichž však skladatel později upustil. Je tak abstraktnějším svědectvím, jak se první dekáda Československé republiky zrcadlila v hudbě.

Leoš Janáček dokončil Sinfoniettu roku 1926, dodatečně jí přisoudil obsah týkající se Brna. Druhá věta po fanfárách má zobrazovat hrad Špilberk, třetí klášter na Starém Brně, čtvrtá některou z ulic města a závěrečná věta se týká brněnské radnice.

Suchoňův Žalm zeme podkarpatskej

Zdánlivě konkrétnější výpovědí je Suchoňův Žalm − u této vokálně-instrumentální skladby je obsahová rovina jasně definovaná stejnojmennou básní českého autora Jaroslava Zatloukala, který během pobytu na Slovensku věnoval značnou pozornost Podkarpatské Rusi.

V poměrně komplikovaných metaforách báseň vyobrazuje "zem krásnou, bez úsměvu". Suchoňova hudba tento baladický tón umocňuje. Silně ale zaznívá i motiv naděje upínající se k budoucnosti.

Eugen Suchoň svůj Žalm zkomponoval v jiné atmosféře než Janáček Sinfoniettu. Rok 1937 byl plný znepokojivých událostí předznamenávajících válku. V tomto kontextu je možné působivost Suchoňova díla vnímat v širších souvislostech. Plně pak koresponduje s kontrastností či rozporuplností "osmičkových" výročí, kam spadá rokem svého prvního uvedení − premiéra se uskutečnila roku 1938, výrazně rezonovala Pražským jarem roku 1948 a nyní bude roku 2018 připomenuta při oslavách stého výročí státnosti.

Sinfonietta Leoše Janáčka a Žalm zeme podkarpatskej od Eugena Suchoně zazní na závěrečném koncertu Pražského jara, jejž 3. června v Obecním domě uvede Slovenská filharmonie pod taktovkou Jamese Judda.

Společnou cestou do exilu

Dramaturgie festivalu si letos všímá také českých autorů, kteří podstatnou část svého díla komponovali v emigraci. Tuto linii reprezentují dvě mistrovská orchestrální díla − Symfonie č. 4 Bohuslava Martinů a Hudba pro Prahu 1968 Karla Husy. Autorům byla společná i cesta do pařížského exilu, centra tehdejšího kulturního dění, odkud posléze oba odešli do Spojených států.

Jejich cesty však dělí mnoho let. Zatímco Martinů do USA prchá roku 1941 po obsazení Francie nacisty, Karel Husa se pro emigraci rozhoduje po únoru 1948 a do Spojených států přijíždí šest let nato. Oba v emigraci píší zásadní díla, z nichž se nevytrácí zřetelná kontinuita charakteru české hudby ani kontakt s děním v rodné vlasti. Ať už formou lyrického stesku − kupříkladu Otvírání studánek Bohuslava Martinů − či přímým komentářem dějinných událostí, jako je tomu u Husovy Hudby pro Prahu 1968. Ta měla světovou veřejnost upozornit na dění v Československu.

Hudba pro Prahu 1968 Karla Husy zazní 30. května v Obecním domě v podání Filharmonie Hradec Králové. Symfonii č. 4 Bohuslava Martinů na témže místě uvede 1. června Česká filharmonie.

Volání do svobodného světa

Coby umělecké volání zevnitř ven lze chápat Sinfoniettu č. 4 od Klementa Slavického, která vznikla roku 1984. Zamýšlena byla jako poselství adresované z Československa světu, a to k příležitosti 40. výročí založení Organizace spojených národů, jíž autor dílo dedikoval. Následně byl za ně oceněn zlatou medailí OSN.

Slavický, jenž zemřel roku 1999, reprezentoval skladatele, kteří vlast neopustili. Ve své tvorbě se nemohli vyjadřovat svobodně, namísto následování trendů ve světové soudobé hudbě museli obratně manévrovat v estetických mantinelech daných oficiálními strukturami. O to obdivuhodnější bylo, když se jim navzdory těmto úskalím podařilo získat respekt ze zahraničí. Takovým zjevem byl vedle Slavického bezesporu Miloslav Kabeláč, možná největší český symfonik druhé poloviny 20. století. Jeho šestá symfonie je rovněž zařazena do programu letošního festivalu.

Šestou symfonii Miloslava Kabeláče v Obecním domě 19. května zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Sinfoniettu Klementa Slavického na témže místě 2. června uvede Janáčkova filharmonie Ostrava.

Nová generace

Zatímco Martinů či Husa se do ciziny uchýlili jako političtí emigranti, dnešní doba přináší jiný fenomén. Je jím mladá generace skladatelů, kteří se díky otevřeným hranicím nejprve prosadí v zahraničí a později pozici upevní doma. K takovým autorům patří Kryštof Mařatka či Miroslav Srnka, jejichž díla festival uvedl v předešlých letech. Letos přijde řada na Ondřeje Adámka a Lukáše Sommera.

Českou premiéru skladby Karakuri od Ondřeje Adámka uvede orchestr Prague Modern na koncertě 31. května v divadle Studio Hrdinů. Koncert pro harfu a orchestr od Lukáše Sommera zahraje Jana Boušková 26. května v Rudolfinu.

Premiéra odkazující k básníkovi

Nezastupitelnou úlohu Pražské jaro sehrává v propojování české scény se zahraničím. Takto například iniciovalo prvé uvedení vokálního cyklu Marka Ivanoviče, kterého se zhostí švédská mezzosopranistka Katarina Karnéusová, nebo fakt, že Varšavská filharmonie na svém pražském koncertě ve světové premiéře uvede dílo Michala Nejtka nazvané Ultramarine. Na podzim jej pak představí i na festivalu Varšavský podzim.

Nejtek má zkušenosti z více žánrů. Jako skladatel klasické hudby si buduje svébytný postmoderní styl, jinak s vlastním souborem hraje experimentální jazz. Také aranžoval písně pro Plastic People of the Universe a u klavíru vystupoval s rockery typu Davida Kollera. Název jeho nové orchestrální skladby odkazuje ke sbírce amerického básníka Raymonda Carvera.

Skladbu Michala Nejtka uvede Varšavská filharmonie 18. května v Obecním domě. Písňový cyklus Little Words Marka Ivanoviče o den později tamtéž zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigovat má autor.