Nejspíš je to nejznámější žijící britský režisér. Ridleyho Scotta však obdivují více za oceánem než doma, byť zde byl roku 2003 pasován na rytíře "za zásluhy o britský filmový průmysl".

Zatímco Angličané si více hýčkají domácí hvězdy sociálního dramatu, filmaře Mikea Leigha či Kena Loache, osmdesátiletý veterán Scott pilně pracuje na "zásluhách" o průmysl hollywoodský.

Do jeho historie se vepsal už koncem 70. let minulého století se snímkem Vetřelec. Ten novátorsky spojil horor se science fiction, dal vzniknout jednomu z nejznámějších monster filmových dějin a také jedné z nejvlivnějších hrdinek Hollywoodu, Ellen Ripleyové.

Scott, od té doby autor filmů Gladiátor či Thelma a Louise, stále točí v obdivuhodném tempu a vedle aktuální snahy obohatit vetřelčí ságu o další díly působí čím dál silněji coby televizní producent. Televizi vnímá jako silnou alternativu Hollywoodu a jeho nejnovější producentský počin, seriál The Terror, jako by symbolicky stál jednou nohou v Hollywoodu a druhou na britských ostrovech.

The Terror je děsivé drama z arktické pustiny, kde nechybí hororové monstrum. A zároveň příběh inspirovaný skutečnou polární výpravou z 50. let předminulého století, během níž se ztratily dvě lodě britského královského námořnictva. Výsledkem je thriller, ze kterého diváky mrazí. A to doslova.

HN: Ve vašich filmech lidé často čelí extrémním podmínkám, ať už ve vesmíru, na Marsu či v arktické pustině. Jak jste se coby producent dostal k hororovému seriálu The Terror a bylo nehostinné polární podnebí, v němž se odehrává, důležitým faktorem?

Existují tisíce příběhů, v nichž jsou nehostinná prostředí vykreslena dobře. Ale toto putování ztracené polární výpravy bylo obzvlášť podrobně zdokumentováno. A touha dobře interpretovat kvalitní scénář nás všechny inspirovala.

U mě určitě rozhodla kombinace různých faktorů. Obvykle mě někdo osloví, tak jako nyní scenárista a showrunner David Kajganich, s nímž jsme pak seriál skutečně vyvíjeli. Protože nakonec vše vždy stojí na pečlivém vývoji. Je mnoho dobrých příběhů o lidech čelících nepřátelskému prostředí a hrůze, ale na tomto mě ihned zaujalo, že zprvu vypadal jako fantasy. Až později mi došlo, že vše se skutečně stalo. Teprve nedávno došlo k objevení obou zmizelých lodí a tím se uzavřela neobyčejná výprava, kterou provázely fámy o arktickém monstru, jímž přitom ve skutečnosti mohl být třeba obří lední medvěd.

Kreslíř Ridley ◼ Britský režisér Ridley Scott se nedávno dožil osmdesáti let. Je znám opulentními snímky, které kladou důraz na pečlivý design prostředí.

◼ Vizuální cit filmař získal při studiu uměleckých škol. Na londýnské Royal College of Art přitom sám pomáhal zakládat filmovou fakultu.

◼ Ať už se svým štábem tvoří iluzi marťanské pouště, futuristického města či kosmické lodi, vždy je jeho neodmyslitelným nástrojem

kreslířské pero.

Byla to výzva, kterou se podařilo naplnit díky vynikajícímu týmu filmařů − upřímně ani nevím, kde začít s výčtem těch nejobtížnějších věcí.

Zaprvé je opravdu těžké adaptovat cokoliv, co se odehrává na ledu uprostřed Arktidy. Vše se děje venku, ale vy to vytváříte uvnitř, ve studiu.

Výprava, za kterou stál Jonathan McKinstry − to pro mě bylo něco neskutečného. Nikdy jsem neviděl nic tak kvalitního.

Obzvlášť když jsme nemohli točit v těch největších maďarských studiích, protože byla obsazena, a museli jsme se spokojit s jedním menším. Smekám klobouk před celým týmem v čele s Davidem Kajganichem a scenáristkou Soo Hughovou.

HN: The Terror buduje napětí pomalu, divák cítí, jako by sám zamrzal do ledu. Co vás osobně na tomto příběhu o zmizení dvou lodí britského královského námořnictva fascinuje nejvíce?

Nevyhnutelnost. Odvaha přijmout takový typ úkolu. Jde o souboj s přírodou, v němž se ukazuje, že to, co vypadalo jako efektivní rozhodnutí, je ve skutečnosti naprosto neefektivní. Postavit se přírodě je naivní. Podobně jako touha vydat se na Mars − v obojím je snaha pokořit přírodu. Když už se do toho pustíte, raději buďte připraveni na následky jakéhokoliv druhu.

Kdysi, myslím, že v 50. letech, vznikl velmi dobrý film vyobrazující nezměrné lidské úsilí a odhodlání výpravy polárníka Scotta − což nebyl žádný můj příbuzný. A ten skvěle vystihl střet technologie své doby s přírodou a také s kolegou Amundsenem, který byl nakonec v dobytí jižního pólu úspěšnější.

Ten příběh se odehrál na začátku minulého století a nutí člověka uvažovat, co se od té doby změnilo. Dnes je například cestou na Mount Everest takřka dopravní zácpa a okolí pokrývají mrtvá těla a odpadky. Kam jsme se tedy za těch sto let vlastně posunuli?

HN: Vaše snímky jsou vždy velmi vizuální a design prostředí je pro vás zjevně zásadní. Co bylo u The Terroru nejobtížnější při vytváření iluze arktické přírody?

Vždy do světa musíte vypustit magii, zázraky i drama a divadlo a výsledek může být špatný, průměrný, nebo − jako v našem případě − naprosto reálný. Když je příběh od základu založen na zkušenostech britského královského námořnictva z 50. let 19. století, musí působit skutečně. Čím víc reality, tím podnětnější drama vznikne. Proto tady byla enormně důležitá souhra všech, včetně výtečných herců, šlo doslova o každé slovo. Když točíte komedii, může být výsledek skvělý navzdory mizernému prostředí či výpravě. Tady nikoliv.

HN: Rád lidi děsíte k smrti, jak jste sám poznamenal. Je snadnější diváky vyděsit ve vesmíru, či za polárním kruhem?

Obojí je obtížné. Problém stojí obdobně: v obou případech se potýkáte se spoustou digitálních triků a prostředí musíte postavit tak, aby působilo realisticky. Když se nepřiblížíte realitě, dobrý film nevznikne.

Kdyby ve Vetřelci nebyl tak realistický vesmír a kdybych neměl takové monstrum, nebyl by to stejný film. A tady šlo o opravdu jedinečné monstrum, pravděpodobně jedno z nejdůležitějších v dějinách filmu. Realističnost je v hororu zásadní, ať už se odehrává ve vesmíru nebo v amazonské džungli.

HN: Při sledování seriálu The Terror diváka napadne, že mezi vesmírnou a ledovou pustinou vlastně není takový rozdíl, stejně jako mezi tehdejšími loďmi a vesmírnými plavidly budoucnosti. Přemýšlel jste o takové podobnosti?

Ve vesmíru ovšem zemřete o dost rychleji. Když spadnete do ledové vody, máte nějakou minutu k dobru, kdežto ve vesmíru smrt přichází hned. Nic není větší výzva než vesmír. Až během příští dekády dojde ke kolonizaci Marsu, bude to extrémní výzva. Když je na Marsu pěkný den, teplota se pohybuje okolo 70 stupňů. Během nejstudenějších nocí klesá na minus 150. Gravitace je však větší než na Měsíci a existuje několik dalších faktorů, které naznačují, že Mars by mohl být obyvatelný. Je však před námi dlouhá cesta.

HN: Když je řeč o této planetě, The Terror představuje protipól vašeho dalšího nedávného projektu, který se týkal přežití − filmu Marťan. Ten ukazoval boj o život jako takřka radostné dobrodružství o síle vědy. V Terroru, zdá se, pro humor není místo. To proto, že vychází ze skutečnosti?

Řekl bych, že Terror je v tomto ohledu velmi anglický. Vypráví o tehdejších britských námořnících, o snaze najít kapitána, skutečného vůdce, a nachází člověka, který je tak čestný, až je skoro naivní. Druhý protagonista je lepší mořeplavec, zkušenější námořník, nicméně zároveň také alkoholik. Přes své nedokonalosti však zůstává realistou. Mezi oběma muži tak vzniká silné napětí, svádí boj o to, co dělat dál. V situaci, kdy nelze udělat nic, kdy vaše lodě vězí v ledu a jedinou možností je jít dál po svých.

HN: Často se opakuje, že dnešní televizní seriály jsou kvalitnější než Hollywood. Vy se jako režisér i producent pohybujete v obou sférách, souhlasíte s tím?

Televize je stále dobrá i špatná, přičemž špatných pořadů vznikají mraky. Dnes − se všemi novými televizními platformami, jež spolu soupeří − přichází uragán pořadů. Jsme zaplaveni obsahem. Takže nevyhnutelně vznikají i mizerné věci. Sám jsem se v poslední době podílel na čtyřech pěti televizních projektech. The Terror je ten nejnovější a jsem na něj nejpyšnější.

Televize je dnes fascinující, protože se z ní stala alternativa, jak se umělecky vyjádřit. Divácké požadavky narůstají a s tím se zvedá laťka kvality. Pro scenáristy, producenty i režiséry je tak televize alternativou k filmu, čím dál limitovanějšímu. Dnes se hollywoodský prostor smrskl především na blockbustery. Když nemáte skvělý první víkend v kinech, je po vás. A pak přijde film jako zrovna teď horor Tiché místo s Johnem Krasinským a Emily Bluntovou, který nestál moc a za první víkend utržil 50 milionů dolarů. Takže jedinou jistotou dnešního Hollywoodu je, že nic není jisté.

HN: Ve Vetřelci jste stvořil jednu z nevlivnějších hrdinek hollywoodského filmu a ženská perspektiva je zásadní i ve vašem snímku Thelma a Louise. Co říkáte na současnou vlnu sexuálních skandálů a na hnutí #MeToo? Může Hollywoodu pomoci ke změně?

Přišlo to pozdě. Nikdy jsem nebyl součástí této kultury a mentality. Upřímně, možná jsem tušil, že se něco podobného děje, ale nikdy jsem toho nebyl svědkem, neboť se nejedná o součást mého světa. A kdybych se s někým takovým setkal ve vlastním štábu, okamžitě bych s ním ukončil spolupráci.

Ohledně toho, co se nyní provalilo: už bylo sakra načase. Že se ženy musí potýkat s problémy od rozpaků až po sexuální obtěžování, je nepřípustné. Sám odjakživa respektuji a coby tu lepší polovičku lidstva ctím opačné pohlaví. Myslím, že to pochází už od mé matky, což byla velmi silná žena, která vychovala tři syny. A neměla to jednoduché, můj otec byl námořní kapitán. Já tedy nebyl žádný mamánek, matka byla drsná ženská, byla mi dobrou matkou i otcem, abych tak řekl. Odtud pochází můj respekt nikoliv jen k ženám či k mužům, ale obecně k lidem. Abych parafrázoval známé rčení: Lidé jsou lidé jsou lidé.

HN: Když divák sleduje miliardáře J. Paula Gettyho ve vašem posledním celovečerním filmu Všechny prachy světa, říká si, zda není víc monstrem než člověkem. Uvažoval jste o něm takhle? Mnohé z vašich nejslavnějších filmů jsou o monstrech.

Když se podíváte pozorně, zpráva prosvítající mezi řádky zní: peníze mají negativní efekt jak na jejich majitele, tak na lidi v jeho okolí. Tou nejhorší věcí je izolace. Getty se odstřihl od ostatních. Když jste natolik bohatí, je těžké najít skutečné přátele, nakonec se ze všech stanou jen lidé, kteří pro vás pracují. Najednou stojíte sami proti celému světu. A jde o podobnou invazi do soukromí, jakou zažívají různé dnešní celebrity. Mění to vaši osobnost. Navenek působíte jako uzavřený člověk a lidé vás mohou považovat za monstrum, což však není pravda. Getty byl jen velmi chytrý. A to mu způsobilo potíže.

HN: Důležitým motivem ve vašich nejznámějších sci-fi filmech Blade Runner a Vetřelec je umělá inteligence. Údajně s tímto tématem chcete ještě pracovat v dalších snímcích z vetřelčí ságy. Jde o něco, z čeho máte strach i ve skutečnosti, co může lidstvo ohrozit?

Samotná umělá inteligence je neskonale krásná věc. Problémem jsou jako vždy lidské bytosti. Umělá inteligence je třeba balistická střela, nemusí mít podobu chodícího a mluvícího humanoidního tvora. Nebo je tím, co umí během deseti minut porazit nejlepší šachisty světa. Nebo auto bez řidiče, které vás zrovna veze. Jde tedy především o otázku volby, kterou lidé učiní. Jestli ji budou užívat k pozitivním, či negativním věcem.

Válečné využití je ta špatná volba, ale také v otázce samořiditelných aut vidím zapojení umělé inteligence problematicky. S těmito auty zmizí potřeba řidičů, bude tedy méně pracovních příležitostí.

A když není snadné ospravedlnit existenci nějaké věci, pak z toho jasně vyplývá, že ji k ničemu nepotřebujete.