V úterý americký prezident Donald Trump přijal ve svém floridském letovisku Mar-a-Lago japonského premiéra Šinzóa Abeho. V ten samý den ve Spojených státech vyšly paměti bývalého šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho. Čemu se média intenzivně a už několik dní předem věnovala? Odpověď je jednoduchá, vyhrály paměti.

O Trumpově turbulentním prezidentství už vyšla spousta knih. Řada z nich je od novinářů, jako například titul Oheň a hněv od "zuřivého reportéra" Michaela Wolfa. Další jsou od republikánů varujících před Trumpem z konzervativních pozic, což udělal třeba David Frum, autor projevů bývalého prezidenta George Bushe, ve své knize Trumpokracie. A celá sprška titulů pak samozřejmě přišla od liberálně-levicového spektra autorů.

Knih vyšlo hodně, ale jistoty ohledně směru, kam Amerika kráčí, je málo. Co udělá trumpovská revoluce s netrumpovskými republikány, kteří hájí úctu k právu, zasazují se o nižší daně a větší svobodu jednotlivce? S pravicí, která netorpéduje dohody o zónách volného obchodu a negratuluje Vladimiru Putinovi k totalitnímu znovuzvolení? Představitelem takové pravice je třeba Paul Ryan, předseda Sněmovny reprezentantů, jenž před pár týdny navštívil Prahu. Pár dní po návratu do USA oznámil, že v politice končí. Je v USA ještě někdo, kdo vyznává křesťanské hodnoty, netweetuje pořád nějaké ptákoviny a nechová se neurvale k ženám? To je možná důležitější než snaha Trumpa nějak demaskovat.

Comeyho paměti představují ale první svědectví od člověka, který byl jako vysoce postavený úředník Trumpovy administrativy osobně "u toho", přímo v epicentru dění. Bývalý šéf FBI by ale především mohl vnést více světla do jedné z největších záhad celého působení Donalda Trumpa v americké politice. Popsat může nejen dosavadních 14 měsíců, co oválná pracovna říká Trumpovi "pane". Osvětlit však může i období předcházející prezidentské kampani a to je asi ještě důležitější.

Co bylo (a možná ještě je) mezi Trumpem a Rusy? Podle samotného prezidenta jde jen o "hon na čarodějnice", o způsob, jakým se Hillary Clintonová a demokraté snaží vymluvit z volební porážky. Jenže tak jednoduché to určitě není, ukazují právě více než třísetstránkové paměti s názvem Vyšší loajalita: Pravda, lži a vůdcovství.

Comey v knize připomíná řadu věcí, které se v dramatickém proudu denních událostí zapomínají, ale ze zpětného pohledu jsou podstatné.

Vypláznutý jazyk na Bushovy muže

Politickou orientací byl sedmapadesátiletý James Comey většinu svého života republikán. Byl tak registrovaný ve voličských seznamech. V obou prezidentských volbách, ve kterých zvítězil Barack Obama, Comey finančně podpořil jeho republikánské soupeře − v roce 2008 arizonského senátora Johna McCaina, v roce 2012 Mitta Romneyho, bývalého guvernéra státu Massachusetts. Jako právník a státní úředník se ale vždy hlásil hlavně k nutnosti "vlády zákona a práva".

Comey je ve své rodině nejspíš černou ovcí. Manželka kandidovala do Kongresu jako demokratka, dcery obvykle také volí demokraty. Americký systém ale funguje trochu jinak než ten náš. Registrace u nějaké strany neznamená, že se stáváte jejím členem. Pouze vás to opravňuje k účasti ve stranických primárkách.

K tomu se dá připomenout situace z března 2004, kdy byl Comey náměstkem ministra spravedlnosti. Tehdejší ministr John Ashcroft ležel v nemocnici, Bílý dům prezidenta George Bushe od něho však potřeboval potvrdit pokračování sledovacího programu. V jeho rámci americká Národní bezpečnostní agentura po teroristickém útoku z 11. září 2001 shromažďovala data o telefonické komunikaci Američanů.

Bushovi úředníci se snažili získat souhlas od bezvládného ministra přímo v nemocnici. Comey, který byl přesvědčen, že program je protiústavní, tam ale dorazil o pár minut dříve a přesvědčil ministra, že souhlas nelze obnovit.

"Ani se na mě nepodívali a ti dva muži se obrátili k odchodu ze dveří. Když už to neviděli, vyplázla na ně Janet Ashcroftová jazyk," líčí Comey tečku, kterou udělala ministrova manželka za napjatým incidentem.

Uzavřel se navíc až tím, když Comey a tehdejší šéf FBI Robert Mueller pohrozili prezidentu Bushovi rezignací, pokud by chtěl přes jejich nesouhlas prosadit pokračovaní sledovacího programu bez jakýchkoli změn.

Když Muellerovi v roce 2013 vypršelo desetileté období v čele FBI (a Mueller, který byl jejím šéfem už od roku 2001, vlastně přesluhoval), jmenoval prezident Obama právě Comeyho na jeho místo.

Je to tentýž Robert Mueller, jenž nyní stojí v čele vyšetřovacího týmu, který zjišťuje, jak to bylo s Trumpovými předvolebními vazbami na Rusko. Pokud by tým zjistil, že nynější prezident koordinoval s kremelskými operativci jejich kybernetické útoky na USA, zejména na lidi kolem Hillary Clintonové, mohlo by to spustit proces ústavního vyjádření nedůvěry. Trump by se dočkal potupy.

V čele úřadu pro vyšetřování trestné činnosti a zajišťování služeb kontrarozvědky se Comey ve volebním roce 2016 setkal s republikánským kandidátem na prezidenta Donaldem Trumpem.

Nejdříve jen zprostředkovaně, když ho Trump střídavě odsuzoval a chválil, jak se to v kampani zrovna hodilo. Kritika přišla v červenci 2016, kdy Comey oznámil, že se Hillary Clintonová chovala "mimořádně neopatrně", protože jako ministryně zahraničí (v letech 2009 až 2013) používala pro služební korespondenci soukromý e-mailový účet. Neporušila prý ale zákon a vyšetřování tím skončilo.

Jen si na to vzpomeňme, nic nepodkopalo veřejnou důvěru v Clintonovou více než tohle. Jako ministryně zahraničí musela, stejně jako všichni zaměstnanci ve státní správě, pro služební poštu využívat pouze služební e-mail. To proto, že tyto e-maily jsou automaticky archivovány. Jenže Clintonová používala jen soukromý účet. A z něj zprávy mazala. Proto se třeba asi nikdy nedozvíme, jaké pokyny vydávala svému okolí při vysvětlování amerických diplomatů, kdo mohl za útok na americký konzulát v Libyi v roce 2012. A mnoho jiného.

Dramatický příběh bez happy endu

"Ředitel FBI Comey uvedl, že křivácká Hillary ohrozila naši národní bezpečnost. Ale žádné obvinění. Wow! Prohnilý systém," reagoval Trump na Twitteru. O čtyři měsíce později, v říjnu 2016, ale už Comeyho vyzdvihl za "pořádnou odvahu". Pouhých 11 dní před volbami tehdy Comey oznámil, že vyšetřovaní kauzy s e-maily znovu otevřel.

Trump asi předpokládal, že má Comeyho na své straně, když mu týden po nástupu do Bílého domu v lednu 2017 mezi čtyřma očima řekl, že od něho čeká loajalitu. Nedočkal se.

Comeyho lidé pokračovali ve vyšetřování "ruské aféry" a o pár dní později padla první vysoká hlava v Trumpově okolí. Po pouhých třech týdnech v úřadě musel odstoupit prezidentův poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn.

Trump Comeyho ještě jednou požádal, aby tu "ruskou věc nechal být". Nakonec se 9. května 2017, během návštěvy na pobočce FBI v Los Angeles, Comey z televize dozvěděl, že od prezidenta právě dostal padáka. Pro Comeyho bylo po všem.

Příběh tím ale skončil i pro čtenáře. Comeyho kniha je plná detailů a v jeho podání lze snadno uvěřit obrazu prezidenta, který "vytvořil kuklu alternativní reality, do které se nás snaží všechny zamotat". Jenže na to nejzásadnější, zda a co bylo (nebo ještě je) mezi Trumpem a Rusy, ani Comey odpověď nezná. "Mají Rusové něco na Trumpa?" ptá se nakonec sám. "Myslím, že to je možné," zní jeho závěr.

James Comey byl šéfem americké kontrašpionáže. Když říká, že si myslí, že je něco možné, znamená to, že to tak je, jenže to nemůže říct nahlas, aby neohrozil vyšetřování. To je asi momentálně největší Comeyho chyba. Když už se rozhodl vydat knihu, mělo mu být jasné, že lidé čekají hmatatelnější odpověď. Jinými slovy, trochu zklamal. Jsme stále tam, kde jsme byli.

Rozuzlení se nekoná. Na řešení téhle záhady si USA i svět ještě musí počkat. I když jde o hádanku, která může ovlivnit současnou americkou i mezinárodní politiku.

Glosy: Teodor Marjanovič

