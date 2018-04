Pionýrský tábor Artěk na Krymu byl za sovětských časů součástí propagandy jako ráj pro děti a mládež. Teď je to letovisko, kde trávily volný čas děti syrského prezidenta Bašára Asada. Fotografie tábora bývaly ve všech učebnicích ruštiny, pionýrům v Československu i dalších zemích jejich vedoucí slibovali, že když budou vzorní, do Artěku se dostanou.

Do tábora jezdily také děti prominentů z různých komunistických stran ve světě. Po rozpadu Sovětského svazu chátral a upadl v zapomnění, teď má ale znovu lákat k návštěvě Krymu, po anexi poloostrova Ruskem v roce 2014. Vrací se i jeho role letoviska pro děti předních ruských spojenců. V neděli 15. dubna, den po spojeneckých náletech, navštívila prezidenta Asada v Damašku delegace ruských poslanců. Podle agentury RIA Novosti se syrský vůdce pochlubil, že jeho děti loni trávily část léta právě v Artěku. "Zlepšily se tam v ruštině," uvedl na setkání Asad. Prezident má dva syny a dceru, ve věku od 14 do 17 let. Jeho poznámka vypovídá o míře závislosti na Rusku, do níž se režim dostal. Přežívá jen díky masivní vojenské i hospodářské pomoci z Ruska. Násilné odtržení Krymu od Ukrajiny syrského lídra netrápí. Ostatně už v roce 2014 gratuloval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi k "úžasné operaci" na Krymu.