Syrská protiletecká obrana odpálila několik střel na rakety vypálené v úterý ráno z neznámých letadel. Když se na Blízkém východě hovoří o neznámých letadlech, obvykle jde o izraelská. Židovský stát je pověstný tím, že své akce proti okolním nepřátelům často nekomentuje, tedy nepotvrzuje ani nevyvrací.

Nejistota trvala tentokrát jen několik hodin. Pak Damašek přiznal, že šlo o planý poplach. Selhala technika. Neexistující incident ilustruje vyhrocené napětí v konfliktu mezi Izraelem a Íránem, který se přesouvá na syrské bojiště. Izraelci bombardovali základnu T4, kde jsou íránští vojáci. Sedm těchto příslušníků elitních Revolučních gard při náletu v pondělí 9. dubna zahynulo. Teď Izraelci počítají s odvetou.

Ministerstvo obrany uvedlo, že platí bojová pohotovost pro případ íránského útoku na izraelské území. Pokud k tomu dojde, byl by to první přímý íránský úder na Izrael. Teherán neuznává právo židovského státu na existenci a do Sýrie poslal tisíce svých bojovníků nejen na podporu prezidenta Bašára Asada, ale také proto, že budou blízko izraelským hranicím. Vláda židovského státu přitom jasně říká − trvalá íránská přítomnost v Sýrii je pro nás ohrožením, nepřipustíme ji. Vzhledem k tomu, že Íránci se téměř jistě ze Sýrie nestáhnou a Izrael si to téměř jistě nenechá líbit, je konflikt pravděpodobný, ne-li také téměř jistý.