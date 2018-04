S prezidenty to máme pomalu už jako Rusové s cary. Čekáme od nich příliš mnoho, odpouštíme jim skoro všechno. Zbožňujeme je, či nenávidíme. A hlavně jim tolerujeme, že neberou vážně ani ústavu, kterou by se měli řídit: nehodí-li se, improvizují.

Není to proto, že by politika bylo cosi, na co inteligence tohoto národa nestačí, ale proto, že byť jen rozumět jí vyžaduje úsilí, čas. A ty jí věnovat nechceme, od toho tu přece máme prezidenta na hradě českých králů.

Pražský hrad! Snad proto, že je tak vysoko nad městem, že je tak impozantní (největší sídelní komplex hlavy státu na světě!), vyvolává v nás dojem téměř otcovské autority. A snad také že byl tak často ponižujícím způsobem prázdný, vzhlížíme k němu s nadějemi a takřka posvátnou důvěrou.

Za císaře Karla IV. byla Praha středem říše. Ale pak − kromě několika let za podivínského Rudolfa II. − se vládlo z Vídně a prázdný Hrad chátral. Marie Terezie jej nechala z velké části dostavět, ale většinou zel prázdnotou. Místo sídla vládců fungoval jako kasárna a našinci to cítili jako potupu. A věřili, že jednou na něm opět usedne panovník se svatováclavskou korunou na hlavě…

Pražské korunovace bývaly velmi okázalé a nešetřilo se na nich − ale pak se vždy spěchalo do Vídně! Jako poslední si nechal korunu českých králů v roce 1835 vložit na hlavu Ferdinand I. zvaný Dobrotivý.

To na něj se pak po letech obrací delegace, vzešlá z vůbec první veřejné politické schůze v Čechách, ve Svatováclavských lázních v březnu 1848. Mladý císař tehdy Čechy zklamal, a tak za ním do Vídně vyslali druhou deputaci… Jistě, nebylo tehdy kam jinam se obrátit, ale i tak to bylo cosi jako znamení provázející zrod české politiky.

Když habsburská rodina přiměla dobrotivého krále vzdát se trůnu, našla mu vejminek na opuštěném Pražském hradě. Podle dobových svědectví jej Pražané při jeho vyjížďkách do města po léta přeuctivě zdravili. Prý za to, že se kdysi nechal korunovat, ale možná v tom okázalém klanění a smekání byl paradoxně i kus českého vzdoru, poťouchlosti: jeho následovník, předposlední císař František Josef I., si totiž svatováclavskou korunu ne a ne nasadit.

Ač na tom probouzející se česká veřejnost trvala, nenasadil si ji nikdy. I když v Češích udržoval naději, a jednou to dokonce slíbil vlastnoručním dopisem. Němci i Maďaři byli proti. On by prý rád, ale nejde to. Bylo z toho veliké zklamání, ale mnozí Češi mu zase odpustili. Byl to přece jejich mocnář, starej Procházka.

O atmosféře občasných návštěv habsburských císařů v českých zemích přináší svědectví před několika lety vydaná kniha Jiřího Raka "Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804−1918". Najdeme v ní detailní vylíčení dobové devótnosti, ale i jakési dětinské důvěry k rakouským a rakousko-uherským panovníkům.

Žasneme, kolik tehdy Češi vymysleli aranžovaných vítacích scén, dedikací, snaživých veršovánek, živých obrazů, nekonečných projevů vašnostů! Sborových zpěvů, narychlo přetřených měst a vesnic… A také kolik proseb! Císař občas vyhověl, například ten předposlední významně přispěl na dostavbu Národního divadla. Užitečná kniha, která dnes zaskočí: tak moc jsme ty císaře milovali?

A jak se naopak naši poslanci projevovali v politice, tedy na Říšské radě ve Vídni? Od začátku 60. let předminulého století se Rakousko/Rakousko-Uhersko mění ve spořádanou konstituční monarchii, dokonce v právní stát, ustavuje se na evropské poměry solidní místní samospráva, moderně se reformuje školství, ale naši zástupci z Národní strany se ničeho z toho neúčastní, protože jsou zcela pohlceni státoprávními a pro ně čím dál tím více prestižními spory. Každoročně se dostaví na zahajovací schůzi rady, pronesou očekávaný patetický projev o postavení českých zemí v monarchii, sednou na vlak a jedou domů. Říkalo se tomu "státoprávní ohrazení" a šlo o stále prázdnější rituál nepolitického trucování. Vydrželo jim neuvěřitelných čtrnáct let!

A Češi se možná už někdy tehdy učili nečekat příliš od politiky, od parlamentu, nýbrž spoléhat na císaře. Je to srozumitelné, obejde se to bez klopotné politické práce po západoevropském způsobu. Čert byl našemu lidu tu zatracenou politiku dlužen!

"Tož to ne," pravil prezident Masaryk

A pak přichází první světová válka, na jejímž konci se ocitáme mezi vítězi a do země se vrací Tomáš Garrigue Masaryk, aklamací už dříve, v nepřítomnosti, prohlášen prezidentem nové republiky. Odjížděl před čtyřmi lety jako zostouzený, pohrdaný outsider, sám, bez mandátu. Nikdo s ním ani za ním do exilu tehdy nechtěl (až po roce dorazil Edvard Beneš). Vrací se a všechno je mu naráz, jakoby nevysvětlitelným zázrakem, odpuštěno. Snad že míří na osiřelý Hrad, kde vymetají prach a pavučiny. Po Ferdinandu Dobrotivém po dlouhých desetiletích zase první vznešený nájemník.

Prezident se pouští do práce, ale ústava mu při tom vadí, vlastně už od prvních chvil. Když 21. prosince 1918 vstoupil na území nového státu, ukázali mu ji − ještě ve vlaku v Horním Dvořišti − a on měl zklamaně utrousit: "Tož to ne." Prý proto, že podle této ústavy muselo být dalším prezidentům nejméně čtyřicet let a tolik přece Benešovi ještě řadu let nebude! A nikdo jiný po něm v čele státu stanout nemohl, myslel si tehdy.

Masaryk pro nový stát nejspíš počítal s ústavou prezidentské republiky, jakou byla ta americká, zažil ji na vlastní kůži, poznal, co všechno tamní prezident může. Ale tady doma to jde všechno ztuha, je tu Antonín Švehla a ten, ačkoliv statkář z Hostivaře, dobře ví, co je demokracie parlamentní: zkrátka, nejsme v Americe, vážený pane prezidente. Tady se vládne, nikoliv panuje…

Od těchto prvních chvil se v novém státě ustavuje jako základní způsob politického jednání − boj. "Boj o Hrad", což je zároveň titul objevné dvojdílné knihy Antonína Klimka. Nepříliš povznášející četba ukazuje, jak to tehdy vlastně skutečně bylo. Skoro celé politické dějiny meziválečného Československa, od prosince 1918 až do prosince 1935, byly bojem o to, kdo bude po Masarykovi prezidentem. Čtyřiaosmdesátiletého nemocného starce přiměli v prosinci 1934 nechat se zvolit ještě jednou. Bylo to docela kruté a bezohledné, ale vždyť Benešovo nástupnictví nebylo tehdy ještě spolehlivě zajištěno! Aby se tak stalo, museli se o rok později amnestovat komunističtí poslanci Klement Gottwald a Rudolf Slánský, uprchlí před trestním stíháním do Moskvy − jejich hlasy by mohly chybět.

Kdo tenkrát dělal před volbou v roce 1935 potíže, nebo dokonce Beneše nevolil, měl to pak na konci války u něho spočítané: coby hlava exilové vlády v Londýně nevzal významného agrárníka Ladislava Karla Feirabenda na palubu letadla do Moskvy (kde se dohodl Košický vládní program) a tím bylo rozhodnuto. Nepovoluje se! Mimoústavní monstrum, Národní frontu, pak stranu agrární, národně demokratickou a živnostnickou "nepovolil". Třetina voličů tím přišla o své strany, a tak v roce 1946 volili tu, která nejvíce rozdávala… Předválečný boj o Hrad pokračoval ve svých zhoubných důsledcích i po válce. Tento boj − to byla ta naše první republika, to byla její hlavní agenda.

Jak Beneš rozhodoval o nás bez nás

Když v roce 1938 musela československá politika řešit krizi česko-německého soužití, vzal všechno do svých rukou druhý prezident republiky a rozhodoval jako car. Až na výjimky to politická scéna strpěla.

Od března toho roku nebyl svoláván parlament. Prezident rozhodoval bez plnohodnotné vlády: scházela se jen jakási její užší verze, politický kabinet, a platilo, že se v něm nehlasuje. Prý kvůli jednotě, aby nebyly "rozbroje", ale spíše aby se nevyjevily odlišné názory. Aby se nezformovala jakákoliv alternativa politiky Benešovy.

A považme: ze schůzí vlády se nepořizoval zápis! Aby se ani nikdy potom nevědělo, že jiné názory, jiné možnosti existovaly.

Když 21. října tři ministři Hodžovy vlády (lidovci Šrámek a Dostálek a národní demokrat Ježek) trvali na neústavnosti přijetí francouzského a britského ultimáta pouze vládou, a nikoliv parlamentem, dokázali si až po několika dnech vymínit zvláštní zaprotokolování svého stanoviska, které by jinak zůstalo − v zájmu probenešovské jednoty − provždy utajeno… To bylo tehdy, kdy Hodžova vláda sama rozhodla pohraniční území odevzdat. Předseda národních socialistů Petr Zenkl na protest proti tomu, že se tak stalo bez vůle parlamentu, podal demisi.

A Mnichov? Dramatizujeme Mnichov, zradu, "o nás bez nás". Tam dohodli pošetilí, sobečtí smiřovači s Hitlerem jen způsob a časový plán vyklízení pohraničního území, které bylo ve skutečnosti již více než týden odevzdané. O tom rozhodla bezejmenná vláda nevláda. A mobilizace? Ta byla už jen zakalkulovanou útěchou, šidítkem pro rozhořčený, bojechtivý lid.

-

25. února 1948 přijal Edvard Beneš demisi čtrnácti ministrů, tedy nadpoloviční většiny (ačkoliv se dlouho tvrdilo, že jich bylo jen dvanáct), což byl akt protiústavní. Jistě, tehdy mohl Beneš volit jen způsob porážky, ale mohla to být aspoň porážka důstojná: nepodepsat a abdikovat.

-

Václav Havel vešel 23. ledna 1990 do Federálního shromáždění s návrhy pěti ústavních zákonů a věřil, že večer toho dne budou schválené. Když ho musel předseda Alexander Dubček odkázat do patřičných ústavních a procedurálních mezí, podal roztrpčeně demisi, ale Dubček ji schoval do kapsy. Aspoň tak se to povídá. Jisté však je, že ten den začala "pomlčková válka". A ústava, jakkoliv ještě ta socialistická z roku 1968, stála v koutě a plakala: zase jeden král!

-

Parlament, vládnutí, ústava, vůbec politika nám zkrátka nikdy nestály za větší úsilí. Důležité bylo, kdo usedne na hradní stolec. Kdo to všechno za nás dobře a spravedlivě rozhodne − jako v nějaké pohádce, které naslouchají důvěřivé děti. Král, císař, prezident nás zajímal a zajímá, ne parlament a klopotná politická práce v jeho zdech. Král, císař, prezident, co chce, udělá. Když se mu nechce, neudělá. Dává to smysl. Ale ne moc evropský.

A proč by musel být evropský? Česká společnost by možná nejraději zůstala tak nějak uprostřed, mezi Západem a Východem, Evropou a Ruskem. Mezi monarchií a republikou. To jsme vždycky chtěli. Vlastně nám stačí spravedlivý a uznalý král.

A tak nemáme ani vládu, ani spravedlivého a uznalého krále. Teď máme šéfa.

