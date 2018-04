Debata špiček hnutí ANO o tom, kolik křesel ve vládě nabídnou sociální demokracii, spěla na začátku dubna do finále.

Do schůzky s vedením ČSSD zbývaly hodiny, místopředsedové ANO Jaroslav Faltýnek a Richard Brabec přesvědčovali svého šéfa Andreje Babiše, aby sociálním demokratům nabídl pět křesel ve vládě včetně ministerstva práce a sociálních věcí. Premiér v demisi byl dlouho proti. Zdůrazňoval, že na tomto úřadě je třeba dát řadu věcí do pořádku. A nakonec zmínil také jméno svého poradce Jaroslava Ungermana.

"Ungerman na mě bude naštvaný, slíbil jsem mu, že na tomto ministerstvu uděláme důchodovou reformu, která bude bomba. On mě zabije, nechci dávat ČSSD pět ministerstev," oponoval Babiš podle jednoho z účastníků jednání, které se odehrálo předminulý čtvrtek. Nakonec však souhlasil, stejně to však na dohodu hnutí ANO se sociálními demokraty nestačilo, protože jim Babiš odmítl přepustit ministerstvo vnitra.

Následná jednání ANO s ČSSD sice zkrachovala, popsaná scénka ale vystihuje, jak silné postavení má Ungerman u předsedy vlády. Ekonom, který zásoboval analýzami už komunistické pohlaváry v éře Gustáva Husáka, doprovází Babiše několik let a má důležité slovo v programu, který šéf hnutí ANO prosazuje. Váhu, jakou Babiš jeho názorům přikládá, dokumentuje také fakt, že se Ungerman za ANO účastnil jednání s ČSSD nebo že se často objevuje na jednáních vlády.

Se jmenováním šestašedesátiletého Ungermana do čela některého ministerstva Babiš patrně ani nepočítá. Ostatně Ungerman se prý cítí lépe ve své současné roli poradce. Ke dveřím předsedy vlády to má ze své kanceláře jen několik kroků.

I když si ani jeden podle svých slov nevzpomínají, kdy přesně se poprvé viděli, jisté je, že úzce spolupracovali už v době, kdy Babiš na začátku roku 2014 usedl coby politický nováček do křesla ministra financí. Když sestavoval tým, přizval do něj také Ungermana. Po loňských volbách si ho vzal také na Úřad vlády. Ungerman přitom dál pracuje také jako expert pro odbory.

Své členství v KSČ obhajuje

Strakovu akademii znal Ungerman už z dřívějška, kdy radil bývalému sociálnědemokratickému premiérovi Vladimíru Špidlovi.

"Vzpomínám na něj jako na výborného makroekonoma, jeho analýzy byly výborné," říká Špidla. Že pracuje pro Babiše, prý expremiéra překvapilo: "Neodpovídá to jeho biografii odborového a so­ciálnědemokratického poradce."

Ungermanův život zásadně ovlivnilo studium Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Věnoval se předvídání budoucího ekonomického vývoje společnosti, což je obor, kterým se v různých podobách zabývá dodnes. Na vysoké škole potkal například dřívějšího premiéra a nynějšího guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. "Známe se skutečně mnoho let a opakovaně jsme spolupracovali," potvrzuje Rusnok, který označuje Ungermana za vynikajícího ekonoma s mimořádným citem pro makroekonomické souvislosti.

Uznání, kterého se Ungermanovi dostává za jeho odborné znalosti, by mu za normálních okolností otevíralo dveře do vedení vládních úřadů nebo právě mezi Rusnokovy kolegy v bankovní radě ČNB. V cestě ale stojí překážka, kterou si postavil sám Ungerman, když se angažoval za komunistického režimu.

Související Infografika Expremiér i lobbisté

Ještě na vysoké škole, v době přicházející normalizace po roce 1970, vstoupil do komunistické strany. Podle svých slov dostal nabídku od jednoho z učitelů. "Kdo nezažil onu dobu, tak to nepochopí. Měl jsem výborné známky a členství mi nabídl kantor, kterého jsem si vážil. Nacisté ho věznili v koncentračním táboře," říká. S odstupem padesáti let komentuje svůj vstup do strany jako přirozený krok, na kterém neviděl v mládí nic neobvyklého.

"Nemohu dnes tvrdit, že vstup do KSČ nebyl úplně dobrý nápad. Nemohu, protože všichni lidé, kteří mě na škole vychovávali, byli v komunistické straně. Já jsem si těch lidí vážil, byli to inteligentní, rozumní lidé, žádní dogmatici. Navíc KSČ byla jediná strana, která se hlásila k levicovým myšlenkám," ohlíží se za minulostí Ungerman. Přitom opomíjí, že někteří levicově smýšlející lidé už tehdy vstupovali například do Československé strany socialistické.

V roce 1989 vstup do milicí

Ungerman kariérně stoupal. Kromě učení na své alma mater pracoval ve Státní plánovací komisi, kde dosáhl postu zástupce ředitele odboru dlouhodobých výhledů. Pro představu, předseda této komise byl zároveň ministrem a místopředsedou komunistických vlád.

Straníci s generálním tajemníkem a prezidentem Husákem v čele očekávali od tohoto úřadu detailní národohospodářské plány, které se připravovaly v pětiletých cyklech.

Ungerman například v osmdesátých letech upozorňoval tehdejší pohlaváry, že československá ekonomika se příliš spoléhá na základní zpracování železa či oceli místo toho, aby se více věnovala jeho většímu zpracování, třeba po vzoru Švýcarska.

Krátce před pádem komunistické nadvlády se odehrála událost, která omezuje Ungermanův profesionální život ještě více než členství v KSČ. V roce 1989 vstoupil do Lidových milicí, dobrovolnické ozbrojené složky komunistické strany. "Je to pravda," přiznává své členství.

Proč do nich ale vstupoval, navíc v roce, kdy bylo stále jasnější, že totalitní režim pravděpodobně padne? "Těžko se něco takového odmítalo," tvrdí. Podle něj byla pozvánka do milicí snahou ho "umravnit", prý patřil mezi oponenty zastánců tradičního direktivního plánování.

"Možná bych tam nemusel vstoupit, ale musel bych se všeho doprošovat a plazit se před lidmi, kterých jsem si nevážil," odpovídá a zároveň vysvětluje, že v té době vedl oddělení, kde pracovalo několik lidí vyhozených z KSČ. "Dával jsem jim odměny, snažil jsem se, aby u nás mohli pracovat. To všechno bych mohl těžko dělat, kdybych na sebe upozornil odmítnutím vstupu do Lidových milicí."

Po sametové revoluci se ho nikdo na členství v milicích neptal. Věděl ale, že kvůli přijatému lustračnímu zákonu nebude smět zastávat řadu postů a neměl by šanci se prosadit ani jako politik.

Těžko říci, zda a případně jaké měl doopravdy politické ambice. Ungerman tvrdí, že do politiky napřímo nechtěl. "Fakt mě to nelákalo a neláká, nevím, proč bych to měl dělat. V Poslanecké sněmovně jste v určité uzavřené bublině, odtržený od života," soudí.

Jako člen sociální demokracie po roce 1990 se ale stal v této straně koncem devadesátých let šéfem národohospodářské komise. Částečný ústup ze scény zažil až za éry premiéra Jiřího Paroubka, který vedl vládu v letech 2005 a 2006 a do roku 2010 také ČSSD. Odešel z národohospodářské komise a nakonec vystoupil i ze strany.

Vysoké funkce každopádně Ungerman zastává i nyní. Je předsedou správní rady Kongresového centra Praha, členem dozorčí rady Sokolovské uhelné. Je také členem dozorčí rady Nadačního fondu maltézského kříže a členem správní rady Nadace Masarykovy dělnické akademie.

Už čtvrtým rokem je i místopředsedou dozorčí rady exportní pojišťovny EGAP. A měl to být právě on, kdo stál za myšlenkou, aby se ministerstvo financí více zapojilo do řešení zkrachovalého úvěru ve výši 12 miliard korun, který směřoval do turecké elektrárny Adularya. Na jeho popud tak ke konci roku 2016 Babiš vyslal do Turecka vlastní vyjednávací tým. Neinformoval o tom ale ministra průmyslu ani zahraničí, kteří celou věc do té doby řešili. Sociálnědemokratičtí ministři pak byli naštvaní, že je Babiš v takto citlivé věci obešel.

Za rady mu Babiš platí více než ostatním

Po "rozkmotření" se sociální demokracií se Ungerman věnoval soukromému poradenství a začal pracovat také pro centrálu konfederace odborových svazů, které radí dodnes. Odborářský šéf Josef Středula o něm mluví s uznáním a nijak mu nevadí ani to, že Ungerman pracuje jako poradce pro Babiše.

"Je to člověk, který má obrovité zkušenosti a dovednosti špičkového makroekonoma, jednoho z nejlepších v České republice," chválí Ungermana Středula.

Právě Ungermanovy analýzy pro odboráře začal Babiš chválit v době, kdy připravoval své nové hnutí ANO na parlamentní volby v roce 2013. Sám Ungerman vzpomíná, že začal chodit na setkání lidí, kteří připravovali program hnutí ANO. "Seděli jsme tam například s Valtrem Komárkem i dalšími," říká. Když se stal Andrej Babiš v roce 2013 ministrem financí v Sobotkově vládě, Ungerman mu podle svých slov zpočátku radil bez nároku na odměnu. Zároveň si ale ponechal úvazek na odborech.

"Nechtěl jsem se na nikoho v ANO vázat. Byli jsme domluveni, že kdybychom si neporozuměli, tak se v dobrém rozejdeme," vysvětluje.

Zatím si ale nepochybně rozumí, což dokládají i zveřejněná čísla o platech poradců. Zatímco jiní Babišovi konzultanti na Úřadě vlády mají do 300 korun na hodinu, Ungerman dostává 700 korun, takže měsíčně si může přijít i na více než 50 tisíc korun.

Čemu všemu se jako poradce věnuje? Ungerman tvrdí, že odborným věcem, které souvisejí s jeho profesí. Jisté je, že určitě měl na Babiše vliv, když přišel například s elektronickou evidencí tržeb (EET) jako nástrojem proti daňovým únikům. Ungerman totiž na tyto úniky často poukazoval. Stejně tak si stěžuje na to, jak obtížně se v Česku dělají jakékoliv změny či reformy, jak komplikovaná a zdlouhavá je legislativní příprava různých změn nebo jak politici nejsou schopni táhnout za jeden provaz. "Daleko víc je třeba pracovat například na regionálním rozvoji, rozdíly mezi jednotlivými kraji se začínají strašně zvětšovat. Nebo si vezměte budování vysokorychlostních železnic. Už je realitou, že nás všechny okolní země začínají obcházet. Obrovsky důležité je vytvořit podmínky pro bydlení mladých. A samozřejmě velké téma jsou důchody," vyjmenovává Ungerman.

Na rozdíl od Babiše mluví mnohem klidněji, pomaleji, bez zjevných emocí. Pokud jde ale o slova a argumenty, jsou velmi podobné těm, které říká právě Andrej Babiš. "Jsem rád, že ho mám," říká o něm šéf hnutí ANO. Zdá se, že cesty těchto dvou se hned tak nerozdělí.

Zdeněk Štěpánek (vlevo) a Jaroslav Ungerman na valné hromadě Sokolovské uhelné v roce 2003. Foto: Profimedia