Když se člověk zahrabe do četby toho nejstaršího, na čem je postavena naše civilizace, dostane se až k sumerským textům. V nich je člověk božstvem stvořen proto, aby pro něj (za něj) pracoval. Se smyslem života − dodnes zapeklitá otázka − to tenkrát měli prosté. Smyslem lidského života byla práce.

"Ea stvořil lidstvo. Na ně uvalil službu pro bohy a bohy tím osvobodil (od práce)," píše se klínovým písmem na deskách Enúma Eliš, nejstaršího mýtu naší civilizace. Je napsán na sedmi tablech, každé z nich mělo kolem 140 řádek − a stvoření člověka se tam věnuje právě tato jediná pasáž. Zbytek textu popisuje porodní bolesti a násilí při tvoření světa dávno předtím, než se člověk vůbec ukázal. Božstvo, přírodní síly usilovně pracovaly na tvorbě světa − a člověk má v tomto úsilí pokračovat. Stvoření byla práce a námaha, i smysl člověka je práce a námaha. Tedy poslouchat a budovat příbytky pro božstvo a jejich zástupce. Snad i proto jsou stavby z tohoto období, ať už sumerské, nebo egyptské, dodnes tak neskutečné. Dnešní architekti se shodují, že ani s moderní technologií bychom něco takového za tak krátkou dobu nesvedli.

Dějiny práce dále známe z Eposu o Gilgamešovi. Zde urputný vládce nutí své poddané, aby pracovali neustále, dokonce jim znemožňuje setkávat se s jejich ženami, dívkami a dětmi. To aby se nezdržovali.

Chce z nich dostat maximální efektivitu, chce z nich udělat roboty: robotníky, kteří se zbytečně nezakecají.

Proti tomu stojí pozdější hebrejská tradice, kde se o tom, proč byl člověk stvořen, nedozvíme vlastně nic. Stvoření probíhá hladce, slovem, bez bojů, násilí či konfliktů. Celé stvoření se točí kolem člověka, na rozdíl od Enúma Eliš, kde se stvoření točí kolem bohů. A cílem celého tvoření není tvoření, ale odpočinek v tvoření. Vrcholem tvoření je sedmý den, den odpočinku, kdy se nic nedělá. Judaismus se tedy musel Babylóňanovi jevit, jako se dnes křesťanovi jeví satanismus: všechno naopak. Celé tvoření je gravitováno kolem netvoření, odpočinku, v Desateru se naopak expressis verbis zakazuje práce o šábesu, a třetí přikázání dokonce zakazuje božstvo zobrazovat. Zakazuje zobrazovat i lidi a zvířata včetně ryb.

To, co bylo pro Sumeřany smyslem života, je zde cíleně dáváno na druhou kolej. V popové teologii se často říká, že věda nám dává odpověď na otázku "jak?" a teologie na otázku "proč?". To ale neobstojí, nikde v Genesis není určen smysl a důvod pro tvoření, nikde není zodpovězena otázka "proč?" (která je naopak u Sumerů zodpovězena tak jednoznačně). Když se Židé osvobozují z otroctví v Egyptě, toulají se poté čtyřicet let na poušti, bez cíle, přitom cesta zpět do země otců byla dobře známá a krátká. Jejich nesmyslné točení se dokolečka bylo vyvoláno uměle. Dostat lidi z otroctví trvalo chvíli. Dostat otroctví z lidí trvalo generaci. A co na práci je uprostřed pouště? Nic. Nedá se tu lovit, nedá se tu stavět, nedá se tu zasévat, nedá se tu množit majetek, nedá se tu ani kreslit či stavět sochy. A to měla být dlouhá cesta z otroctví ke svobodě. Neefektivita.

Ano, jistě, všichni víme o zlověstnosti nápisu z bran koncentračních táborů a je ho třeba číst ještě v tomto historickém kontextu smyslu babylonského života. Nicméně nevěříme tomu? Podvědomě, přes všechny výhrady? Svoboda je v našem světě brána zejména jako svoboda konzumní a k té se drtivá většina lidí dostane jen skrze práci.

