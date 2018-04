Dlouhé roky byla Česká republika jedním z posledních dýmajících skanzenů na mapě Evropy, aby se posléze vychýlila do druhé krajnosti a udělala z kuřáků psance − jinak než ode zdi ke zdi to zřejmě neumíme. Náš současný zákon zakazující kouření prakticky všude patří k vůbec nejtvrdším v Evropské unii. Proto je rozumné, že se objevuje čím dál silnější tlak na jeho zmírnění.

Většina členských států unie nějakou možnost kuřáckých provozoven totiž povoluje. V některých případech dokonce plošně pro malé bary a jiné nálevny (Německo, Rakousko, Slovensko…) i s obsluhou, což je jistě sporné vzhledem k ochraně zdraví personálu.

Ale koho má ochránit zákaz uzavřených kuřáckých místností bez obsluhy? Každému, kdo takové místo někdy spatřil v zahraničí (třeba v Belgii, ve Finsku, v Dánsku, Francii, Itálii, ve Švédsku, v Portugalsku…), je jasné, že nekuřák se zde nemůže ocitnout ani omylem. A přesně v tomto případě se chvályhodný boj proti škodlivému zlozvyku mění na prachobyčejnou šikanu.

Stát se rozhodl chránit kuřáky před nimi samotnými, ať chtějí nebo ne. Zároveň však nijak neomezuje alkohol, naopak jej daňově zvýhodňuje, a dokonce i sám vyrábí, přestože statisíce Čechů trpí alkoholismem a jejich závislost má prokazatelný dopad jak na okolí, tak i na státní kasu. Jinými slovy: "normální je nekouřit", ale také zpíjet se do němoty a užívat si tradiční kuchyni, z níž teče cholesterol proudem. Z tohoto pohledu neexistuje žádná omluva pro vyčlenění kuřáků jako jediné skupiny, která si nesmí huntovat zdraví ani v izolovaném prostředí.

Kouření ve skutečnosti doplatilo jen na to, že ve společnosti převážili militantní odpůrci tabáku, často bývalí kuřáci, kterým dnes namodralý dým smrdí a mnozí z nich by se rádi intoxikovali alkoholem nebo bůčkem ve zdravém ovzduší. Budiž jim to přáno. Pokud však ke svému štěstí potřebují vyhnat kuřáky nejen ze svého okolí, ale i z míst určených jen jim samotným, pletou si demokracii s tyranií většiny.

Stát není od toho, aby rozhodoval o zálibách a koníčcích svých občanů − bez ohledu na to, jak hloupé a sebezničující mohou být. Stát má nanejvýš zajistit, aby záliby jedněch nenarušovaly život ostatních.

Vyžeňme kouření z navýsost veřejných prostor, jako jsou parky nebo ulice, které mají patřit všem a dnes jsou paradoxně posledním místem, kde kouřit lze. Zvyšme kuřákům zdravotní pojistné, pokud ovšem totéž uděláme všem ostatním, kdo žijí nezdravě či rizikově − kromě již zmíněných milovníků lihovin a tuku sem patří pestré spektrum lidí od hluchnoucích rockerů až po profesionální sportovce či motorkáře. A patří sem v podstatě každý člověk, protože život je riziková záležitost, a dokud neškodíme nikomu jinému, rozhodujeme o únosné míře nebezpečí každý sám za sebe.

Ochraňme proto lidi, kteří chtějí pracovat nebo jíst v čistém prostředí, mají na to právo. Ale skoncujme s exemplárním honem na kuřáky, kteří své okolí ničím neobtěžují.

Sociálního inženýrství a vytváření "lepšího člověka" jsme si v minulosti užili dost.

Související