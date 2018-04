Má důvěru komunistického vedení Číny a ovládá jednu z největších tamních společností. Čchang Čen-ming, šéf představenstva CITIC Group, ve středu přiletěl na inspekci do Česka. Chce zkontrolovat zdejší investice další čínské firmy CEFC Europe, kterou jeho konglomerát může v příštích měsících převzít.

Jedna z prvních cest Čchang Čen-minga po přistání vedla na Pražský hrad, kde se setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Ten je velký podporovatel čínských investic a CEFC Europe zde patří mezi nejaktivnější firmy.

Vrcholového manažera doprovodili šéfové dalších podniků patřících do skupiny CITIC Group. U 45minutového jednání na Hradě byla také čínská velvyslankyně Ma Kche-čching a tvář CEFC Eu­rope Jaroslav Tvrdík.

Vyšetřování v Číně

Pod státní CITIC Group patří přes pět tisíc firem a investuje hodně v oblasti těžkého průmyslu a bankovnictví.

Konglomerát chce vstoupit do CEFC s téměř padesátiprocentním podílem ve chvíli, kdy má tento podnik problémy. Jeho šéf Jie Ťien-ming čelí v domovské Číně vyšetřování kvůli porušení blíže nespecifikovaného zákona.

Společnost trápí i velké zadlužení. Jak informovala agentura Bloom­berg, skupina CEFC rozprodává po světě své nemovitosti.

Její dceřiná společnost CEFC Europe investuje v Česku a byla některými politiky prezentována jako vlajková loď budoucích velkých čínských investic.

Ovládá například fotbalový klub SK Slavia Praha a podíl má i v J&T Finance Group. Jak uvedl bývalý ministr obrany Tvrdík, CEFC v Česku rozprodávání majetku neplánuje.

Zkušený manažer

Šéf konglomerátu CITIC Čchang Čen-ming se narodil v roce 1956 v Pekingu a vystudoval japonskou literaturu na Beijing International Studies University.

Jedny ze svých prvních pracovních zkušeností také načerpal v Japonsku ve společnosti Daiwa Securities.

Po návratu do Číny působil jako zástupce manažera kapitálového oddělení CITIC Industrial Bank. V prosinci 1989 byl jmenován zástupcem vedoucího CITIC v New Yorku, kde začal studovat New York Institute of Insurance. V říjnu 1992 byl povýšen na pozici asistenta prezidenta CITIC Industrial Bank a v září následujícího roku byl povýšen na viceprezidenta.

Ve volném čase hraje stolní hru go. V mládí v ní Čínu reprezentoval na soutěžích a patřil mezi nejlepší hráče.

"CITIC je v Číně jedna z největších a nejznámějších společností. Přirovnal bych je reputačně k PPF v České republice," říká Tomáš Hülle, prezident česko-čínského podnikatelského fóra.

CITIC Group je státní konglomerát. Akcionářem je také čínské ministerstvo financí. "Jako ředitel takto významné společnosti je to samozřejmě významná, politicky spolehlivá a prověřená osoba," upozorňuje sinoložka Anna Zádrapová a redaktorka serveru Sinopsis. "Nezáleží na tom, kolika procenty CITIC do CEFC vstoupí, protože jako státní firma v ní bude dominovat tak jako tak," říká.

Vedoucí konglomerátu Čchang Čen-ming je sice zvyklý si potřásat rukou i s evropskými podnikateli a politiky, vyjednávání s čínskými firmami je však trochu jiné. V první řadě už jen svou přítomností v Praze naznačuje, že ke vstupu do CEFC skutečně v nejbližších měsících dojde. Jednání pak trvají zpravidla déle než u evropských firem.