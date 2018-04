V barech a restauracích se i nadále nebude smět kouřit, rozhodl včera Ústavní soud. Reagoval tak po více než roce zkoumání na stížnost 20 senátorů, kteří napadli takzvaný protikuřácký zákon. Soudci přesto pozměnili některé body zákona.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ve zdůvodnění uvedl, že soudci nepovažují řešení, které zákon obsahuje, za jediné možné, nebo dokonce za nejlepší. "Zákonodárci mají možnost vymyslet jiné řešení. Neshledali jsme však rozpor zákona s ústavním pořádkem, a proto jsme ho nezrušili," řekl Rychetský. Poslanecká sněmovna se bude návrhem na změnu zákona, zejména na zavedení oddělených kuřáren v restauracích, zabývat příští týden.

Soudci přesto nenechali současné znění zákona beze změn. Zrušili zákaz pít alkohol u takových činností, při nichž by následně lidé mohli sami sebe ohrozit. "Šlo by o naprosto nepřiměřený zásah do osobní integrity," popsal soudce zpravodaj Rychetský případ, kdy by si například zahrádkář nemohl dát skleničku vína při stříhání růží.

Soud také výrazně osekal zákaz prodeje alkoholických a tabákových výrobků na dětských akcích. Zákaz na akcích určených "převážně" pro děti soudci zúžili na akce, které jsou určeny "výhradně" pro mládež do 18 let.

Hlasování o zrušení zákazu kouření nebylo jednomyslné. Z 15 soudců jich šest zastávalo jiný názor.

Jeden z největších odpůrců protikuřáckého zákona, senátor Jaroslav Kubera (ODS), kvitoval, že soud dal poslancům možnost zákon změnit. "Soud v závěru řekl, že nic nebrání zákonodárcům, aby projednali zmírnění zákona, které rozhodně protiústavní není," sdělil Kubera.

Rozhodnutí soudu uvítal také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). "Dlouhodobě říkám, že ten zákaz není protiústavní," řekl Vojtěch agentuře ČTK a odkázal na zahraničí, kde jsou podle něj tyto zákazy zcela běžné.