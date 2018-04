Předsedovi komunistů Vojtěchu Filipovi hrozí, že po dvanácti letech skončí o víkendu v čele strany, která utrpěla loni na podzim debakl v parlamentních volbách.

Delegáti sjezdu, který se koná v sobotu v Nymburku, rozhodnou o novém šéfovi KSČM. Jméno vítěze určí, jakým směrem by se komunisté měli dál vydat, protože nové vedení budou vybírat ze tří odlišných typů politiků. V čele může zůstat Filip, o jeho místo ale má zájem mladší europoslankyně Kateřina Konečná nebo Josef Skála, který je z těchto tří komunistou nejdéle. Kromě toho bude důležitý i verdikt, zda členové podpoří vládu ANO premiéra v demisi Andreje Babiše.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš říká, že modernizaci strany představuje Konečná. "Střetává se tu únava z dosavadního předsedy, který je ve funkci dvanáct let. Na druhé straně ve straně existuje obava skočit do něčeho nového."

Filip reprezentuje pragmatické křídlo, je to zkušený vyjednavač, který se dokáže dohodnout prakticky s kýmkoli. Mnozí kolegové mu však vytýkají slabý volební výsledek, který je nejhorší od éry první republiky.

Podle Filipova kritika a současně víkendového protikandidáta Skály byli komunisté v opozici málo slyšet a často nedokázali lidem srozumitelně vysvětlit, co jim vlastně v předvolebním programu slibují. "Jde o to, abychom přicházeli s tím, v čem spočívá přidaná hodnota nás marxistů," řekl Skála po volbách v rozhovoru pro E15.

Oproti Filipovi či Skálovi by Konečná minimálně opticky mohla na delegáty působit jako omlazení mimo jiné tím, jak prosazuje mnohonásobně intenzivnější a kvalitnější propagaci KSČM na sociálních sítích.

Na druhé straně se však sama označuje za Filipovu "žačku" a svou rétorikou je pokračovatelkou myšlenek současného předsedy. Stejně jako on by ve vedení podporovala vyjednávání s hnutím ANO. Původní ideologie komunistů, kteří odmítali hromadění soukromého majetku, je pro ni při skládání kabinetu druhořadá.

Spolupráce s druhým nejbohatším Čechem Babišem jí stejně jako Filipovi nebo Skálovi nevadí, pokud by se hnutí ANO zavázalo k plnění některých bodů programu komunistů. "Pokud máme šanci prosadit naše témata, pojďme se o tom bavit. Byla bych ráda, kdyby ve smlouvě o spolupráci bylo jasně napsané, kdy a co vláda navrhne," uvedla Konečná s tím, že by si tak jako možná nová předsedkyně pojistila to, že Babiš sliby dané komunistům skutečně splní.

"Otázka je, zda takovou mladou ženu skousne přestárlá strana. To je dilema a nevím, zda se v delegátech taková odvaha najde," reaguje na kandidaturu kolegyně Dolejš. Druhým jejím handicapem je, že pracuje v Bruselu, a část delegátů si nedovede představit, jak by dokázala post europoslankyně vykonávat s funkcí v čele KSČM.

Dalším kandidátem, který patří do trojice favoritů o post předsedy komunistů, je Josef Skála. Ten má k minulému totalitnímu režimu nejblíže. S KSČ začal úzce spolupracovat až během normalizace, po ruské okupaci tehdejšího Československa. Právě to mu v očích části delegátů škodí, ale současně i pomáhá.

"Skála v sobě soustřeďuje naštvanost a konzervativnost starších straníků," říká Dolejš.

Sám Skála o své minulosti slýchá nerad, protože má pocit, že se jeho tehdejší angažmá zveličuje. Podobně jako Konečná nebo Filip bude delegátům slibovat, že zajistí návrat k vyšším volebním výsledkům. Pokud se nakonec stane předsedou komunistů, slibuje, že bude na Babiše tvrdší. "Také s vítězem voleb musíme vést dialog mnohem suverénněji − a hlavně zcela veřejně," řekl s tím, že veřejné závazky tak bude možné mnohem lépe kontrolovat.