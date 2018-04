Předsedové demokratických stran si podávají dveře u prezidenta Miloše Zemana a je to, jako by na Hradě probíhal festival politické marnosti. "Nic nového jsem se nedozvěděl," pravil šéf ODS Petr Fiala. "Prezident nám řekl, že preferuje variantu vlády bez extremistů," pravil předseda pirátů Ivan Bartoš. Ano, výstupy po jednání se pohybují zhruba v intervalu zbytečnost−výsměch. Prezidenta evidentně těší, že se může demokratům smát do obličeje a s gustem si to užívá.

Korektně řečeno, ne že by se předsedové demokratických partají nepokoušeli o nějakou tu akci. Ale je to jako bušení hluchého do vrat. Představme si, jak to mohlo vypadat. Fiala: "Pane prezidente, Babiš při jednání fatálně selhal, vyzývám vás, abyste napodruhé jmenoval premiérem někoho jiného!" Zeman: "Ne." Fiala: "No tak ne." Nebo stručný zápis z hradní návštěvy předsedy lidovců. Bělobrádek: "Pane prezidente, navrhuji, abyste podpořil vytvoření menšinové vlády demokratických stran, kterou by tolerovalo hnutí ANO!" Zeman: "Hahaha. Dobrý vtip. Skoro jako ten o tom chcíplém psu!" Bělobrádek: "Hm." No a předsedové TOP 09 a STAN se raději ani o schůzku s prezidentem nepokoušejí, asi proto, že tuší, že záznam jejího obsahu by byl obtížně publikovatelný před 22. hodinou.

Zní to vůči těmto partajím krutě? Možná. Leč marná sláva − za spektakulární bezmoc si mohou samy. Měly možnost převzít skutečnou iniciativu a neudělaly to. Jak to mohlo vypadat? Třeba tak, že by se jejich předsedové vzali za ruce, zašli za Andrejem Babišem a řekli mu: "Uznáváme, že jsi vyhrál volby a že máš právo vládnout. Zároveň nechceme, aby se k moci dostaly vysloveně extrémní partaje. Proto navrhujeme toto: Podpoříme tě při hlasování o důvěře vládě odchodem ze sálu. Ty na oplátku na ministerstva vnitra a spravedlnosti posadíš nezávislé lidi, které vybereme, a to tak, aby bylo garantované, že tvůj průšvih s dotací na Čapí hnízdo nebude zameten pod koberec. Dále nám písemně garantuješ základní záležitosti: 1) nebudeš sahat na veřejnoprávní média, 2) nebude otevřena možnost referend o mezinárodních smlouvách a závazcích, 3) budeš ctít západní orientaci země, 4) nebudeš se pokoušet o ústavní změny. To vše bude stvrzeno tím, že společně odvoláme komunisty a okamuristy z vedení sněmovny, aby byla aspoň nějaká záruka, že se s nimi nakonec proti nám nespojíš. Bereš?" Jistě − mělo by to svá rizika, Babišovi se moc věřit nedá. Ale byla by to aspoň šance, že se podaří dostat ze hry extremistické partaje a proruského prezidenta. Za nynější situace není ani ta šance.

Demokraté se bohužel rozhodli jít cestou marnosti. KDU, STAN, TOP 09, ODS a piráti sami sebe vyřadili ze závažné debaty. Dobrovolně se degradovali na aktéry schůzek u prezidenta, které mají v politickém provozu zhruba stejnou funkci jako v televizním vysílání legendární přestávka s hrajícími si koťaty. Obsah to nemá, ale mezi hlavními body programu se něco vysílat musí. Takže hlavní politický program se skutečným obsahem začne zase až v pátek. To až se dozvíme, co nabídl Andrej Babiš ČSSD. Další demokratické partaje to budou − jako stvrzení marnosti vlastního počínání − jen pasivně sledovat.

Související