Nic neroste do nebe a žádná ekonomika nemůže zažívat nekonečný boom. Tím by byl v případě českého hospodářství neustálý růst hrubého domácího produktu o pět či více procent ročně, což je na tuzemské poměry velmi vysoké tempo ekonomické konjunktury. Takový kalup zažilo Česko v závěru loňského roku.

Zpomalení růstu české ekonomiky, o kterém nedávno hovořil také guvernér České národní banky Jiří Rusnok, ale neznamená, že se země řítí do recese. Vše zatím nasvědčuje tomu, že Česko bude v následujících letech stále bohatnout, byť o něco pomaleji než mezi lety 2015 a 2017. Meziroční růst o pět a půl procenta, kterého dosáhl český HDP v posledním loňském čtvrtletí, bude těžké v dohledné době překonat či jen zopakovat.

Totéž platí pro celou předchozí tříletku, ve které zbohatlo Česko o více než 12 procent (měřeno celkovým růstem HDP). Odhady pro roky 2018 až 2020 zatím naznačují, že tempo by v tomto období mohlo dosáhnout zhruba 10 procent. Nebude to sice takový rokenrol jako dosud, ale bude to pořád dost.

Rostoucí mzdy pomáhají, ale nemusí stále

Je dokonce vysoce pravděpodobné, že díky růstu mezd, ke kterému velká část domácích zaměstnavatelů přistoupila až loni, se budou lidé v Česku v následujících letech cítit bohatší, než napovídají odhady velkých a hrubých makroekonomických čísel o HDP.

Česko je na tom v porovnání životních úrovní, které panují v postkomunistických zemích, velmi dobře. Tento blahobyt může být paradoxně nyní ohrožen spíše zvenčí, ze Západu. Stalo se to už dříve, naposledy v důsledku globální finanční krize, která naplno vypukla před téměř 10 lety.

Pravdou je, že škrty vládních výdajů pod taktovkou premiérů Mirka Topolánka a Petra Nečase bolesti domácí ekonomiky v letech 2009 až 2014 vyhrotily. Přilily olej do ohně, který byl zažehnut propadem na světových burzách a obavami o budoucnost předlužené eurozóny. O to míň je ale stát zadlužen dnes.

Loňský strmý růst českých průměrných mezd se ovšem také nejspíš nebude opakovat v plné míře. Důvodem je to, že domácí firmy na ně prostě nebudou mít dost peněz. I tak ale domácí blahobyt mohou spíše ohrozit zase jen další otřesy světové ekonomiky, které lze jen složitě předvídat. Navzdory tomu, že je skoro jisté, že jednou dorazí.

Stačí málo a dluhy se změní v sud se střelným prachem

Jako vždy půjde o peníze. Přesněji o to, že někde a někomu budou chybět. Spouštěčem může být vysoká míra zadlužení vlád ve vyspělých západních státech. Loni činil podíl státního dluhu americké vlády na HDP země 119 procent. V roce 2008, kdy vypukla zmíněná světová finanční krize, byla míra vládního dluhu USA na necelých 70 procentech HDP. Obrazně řečeno, za 10 let dokázala nejbohatší země světa téměř zdvojnásobit svou hypotéku vůči celkovému bohatství, které Spojené státy za rok vyprodukují.

Evropská unie jako celek na tom není na první pohled tak zle. Míra zadlužení celé osmadvacítky v letech 2008 až 2017 vzrostla z 60 na 84 procent HDP. Jižní křídlo unie, kam patří notoricky předlužené Řecko, Itálie či Španělsko, je na tom ale mnohem hůř. Nešťastný vývoj v tomto ohledu zaznamenala Velká Británie, jejíž míra vládního zadlužení z 35 procent HDP v roce 2008 vzrostla na loňských zhruba 85 procent. S růstem zadlužení vlád bohatých zemí často stoupá také objem a tíha úvěrů, které si na svá bedra vzali tamní obyvatelé. Nedojde-li k nějakému nečekanému otřesu, vlády i jednotlivci samozřejmě umí své úvěry zkrotit.

Celkové zadlužení západního světa se ale může změnit v nebezpečný sud prachu, pokud nějaký nepředvídaný zvrat nastane. Takovou rozbuškou či spouštěčem krize by se mohlo stát prudké zpomalení globální ekonomiky kvůli napjatým obchodním vztahům mezi Washingtonem a Pekingem. Totéž platí pro případnou eskalaci válečného konfliktu v Sýrii a na Blízkém východě, při němž hrozí střet mezi Ruskem a USA.

